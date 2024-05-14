Директор ФСВНГ Золотов подтвердил передачу на вооружение Росгвардии танков и артиллерии

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Директор ФСВНГ Золотов подтвердил передачу на вооружение Росгвардии танков и артиллерии

Росгвардия начала получать на вооружение тяжелую бронетехнику и артиллерию, об этом заявил и. о. директора Росгвардии Виктор Золотов после выступления в Совете Федерации.

Золотов, выступивший на пленарном заседании в Совфеде, ответил на вопросы журналистов, в том числе и по оснащению Федеральной службы войск национальной гвардии тяжелым вооружением. По словам пока еще и. о. директора Росгвардии, техника начала поступать, в том числе танки и артиллерия. Процесс идет, другие подробности он не сообщил.



Мы как раз и говорили, поднимали вопрос по необходимости того, чтобы у нас было тяжелое вооружение, танки, артиллерия, минометы. (...) Танков у нас сейчас 36, артиллерия передается, минометы.

— заявил Золотов.

О том, что у подразделений Росгвардии появится своя тяжелая бронетехника, а также артиллерия, сообщалось в конце июня прошлого года. Решение об усилении подразделений ФСВНГ было принято после «похода на Москву» Евгения Пригожина с отрядами ЧВК «Вагнер».

Отметим, что Внутренние войска МВД имели в своем составе танки и артиллерию, но в 2006 году российские власти решили, что такое вооружение слишком избыточно. Впоследствии вопрос возвращения тяжелой бронетехники отрядам ВВ МВД, а потом Росгвардии неоднократно поднимался, но так и не был решен. Только в 2023 году положительное решение было принято, да и то «со скрипом».
49 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    -1
    Сегодня, 19:52
    Гвардии Росгвардии осуществляют участие в операциях по борьбе с экстремизмом, терроризмом и другими угрозами национальной безопасности.
    Основной задачей Росгвардии является обеспечение государственной безопасности и обороны страны.

    Много разных задач по обеспечению порядка внутри страны и даже часть прерогативы армии.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 20:11
      Цитата: alystan
      Много разных задач по обеспечению порядка внутри страны и даже часть прерогативы армии.


      По сути задачи Росгвардии на СВО зачистка недобитков в тылу после освобождения, а так же поддержка войск МО на передке. Тут без тяжёлого вооружения не обойтись.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 21:16
        Тут скорее подстраховка от возможных провокаций со стороны маршалов и прочих, написавших рапорта об отставке "добровольно".
  2. Goscha Звание
    Goscha
    -4
    Сегодня, 19:52
    Ну чё, танки, артиллерию получили, парад мимо Кремля и на фронт, Харьков брать..? Или как?
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 20:09
      А что сам в окопе диванном?
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 20:21
        Цитата: goscha_04
        А что сам в окопе диванном?

        Не, ну в чем то он прав.
        Таки ГВАРДИЯ.
        Таки вооружили.
        Ну вот.
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        +4
        Сегодня, 20:26
        Полагаю, что вы вместе с нами сами в окопном диване lol
        Цитата: goscha_04
        А что сам в окопе диванном?
      3. Goscha Звание
        Goscha
        +3
        Сегодня, 20:31
        А что сам в окопе диванном?
        Золотов, ты что-ли? Обиделся...
  3. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +1
    Сегодня, 19:53
    А истребители? В США нацгвардия имеет истребители для выполнения функции ПВО штатов.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 19:59
      Ради справедливости, нац гвардии России и США имеют немного разные назначение и задачи. В США нац гвардия это в первую очередь резерв Армии и ВВС. Не очень понятно, зачем Золотову танки?
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        +3
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Владимир М
        Ради справедливости, нац гвардии России и США имеют немного разные назначение и задачи. В США нац гвардия это в первую очередь резерв Армии и ВВС.

        Росгвардия с передачей танков и гаубиц по сути уже превращается в резерв армии, да и в СВО задействованы Росгвардейцы.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 20:05
          Нет, у нас Нац гвардия не превращается в резерв Армии. То что Нац гвардия выполняет задачи в СВО ни о чем не говорит. Тогда и полиции надо дать танки, они же тоже участвуют в СВО.
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +5
        Сегодня, 20:07
        Цитата: Владимир М
        Не очень понятно, зачем Золотову танки?

        Учитывая то что их задействуют на СВО, причем не всегда в тылу это неудивительно.
        1. dauria Звание
          dauria
          +1
          Сегодня, 20:29
          Учитывая то что их задействуют на СВО

          Тогда непонятно , зачем Золотов и нацгвардия . Есть же ВС РФ с Верховным , МО и Генштаб .
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +1
            Сегодня, 20:36
            Цитата: dauria
            Тогда непонятно , зачем Золотов и нацгвардия . Есть же ВС РФ

            А еще есть военная необходимость. Внутренние войска, которые теоретически не предназначены для БД использовались и в Чечне и во время ВОВ.
            Да и если есть выбор кого задействовать мальчишек-срочников или мужиков, которые как ни крути, а добровольно надели форму, то Вы бы кого выбрали?
            1. dauria Звание
              dauria
              0
              Сегодня, 20:52
              то Вы бы кого выбрали?
              Поставил бы задачу Генштабу спланировать , просчитать потребность сил и средств . Если не хватит армии - объявил бы мобилизацию . В том числе и из полиции . А так , как Вы говорите " мальчишки- срочники " - оторвал бы фаберже всему МО за паршивую боеготовность . Впрочем , оторвал бы раньше , чем армия понадобится .
              Армию гонять , шпынять и готовить надо . И проверять постоянно .
    2. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 20:30
      В состав войск Национальной гвардии Российской Федерации центрального подчинения входят следующие части (организации)
      ...
      3-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья специального назначения, в/ч 3553 (Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, аэродром Чкаловский): 4 ед. Ми-8МТВ-2, 1 ед. Ан-72, 3 ед. Ту-134, 3 ед. Ту-154.

      Золотов видимо решил (но пока) обойтись без истребителей. Задачи ПВО для значимых объектов он видать не спроста переложил на тех, кому они принадлежат.

      А ведь в задачи Росгвардии входит именно это:

      - охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утверждёнными Правительством Российской Федерации;

      А вот с этим у него пока не очень.
  4. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    -2
    Сегодня, 19:53
    Интересно.. А вот, когда к этому видному человеку и генералу, Герою России .. с обыском домой придут - сколько миллионов налички в тумбочке найдут?
    С нетерпением будем ждать, когда команда поступит на обыск.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 20:03
      Бывший начальник охраны путина, собчак, ельцина - Коржаков.
      Дал интервью жене Дмитрия Гордона с Украины.


      можно по разному относиться к его словам - и предатель покупал себе место, и обида, что его на пенсию в 2000+ отправили и т д.
      но я не думаю, что такой человек так мелочно отозвался только ОБ ОДНОМ золотове, когда у него в подчинении было десятки таких золотовых, часть из которых потом стали генералами Росгвардии по назначению путина.
      значит, частичка смысла и правды в его словах есть?
    2. Goscha Звание
      Goscha
      -5
      Сегодня, 20:05
      Интересно.. А вот, когда к этому видному человеку и генералу, Герою России .. с обыском домой придут - сколько миллионов налички в тумбочке найдут?
      С нетерпением будем ждать, когда команда поступит на обыск.
      Вы уважаемый, того, не раскачивайте... А то не дай бог в экстремисты запишут, за дискредитацию...belay Вам же сказал Гарант - мы своих не бросаем,
      1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
        Дмитрий Иванов_1991
        +1
        Сегодня, 20:12
        На текущий момент имеем:
        1) начальник кадров Министерва обороны РФ = 100млн налом в доме. Обвинение в взятке.
        2) Зам шойгу - 1млрд взятки.
        3) ещё 2 два зама шойгу вчера в спешке подали рапорты об увольнении. У одного из них ВНЕЗАПНО оказались дети - граждане США, живущие и бизнесуещиеся там. У зама! министра обороны РФ, допущенного ко всем секретам нашей страны! дети - граждане США.
        у меня не сходится ура-патриотизм с этим фактом. Ну, никак.
        4) уже инфа пошла, что любовница шойгу - генеральша шевцова, пришедшая в 26+ лет из модельно-журналисткого прошлого, просидевшая 14лет, в замах шойгу, ответсвенная за бух. учёт нашего Министерства Обороны = ТОЖЕ подала в отставку.

        а прошло всего 2 дня с начала недели.
        самое смешное (хотя, скорее печальное), что сейчас ещё парочку генералов трясанут публично - и у некоторых киселёво-патриотов начнут мозги думать и окажется что Пригожин был прав, когда ехал разобраться именно, что с шойгу и герасимовым. За их бюррократическое воровство и нежелеание помогать ребятам на фронте.
        Когда пол Москвы в спешке на частных самолётах эвакуировалась.
        1. Gpn27 Звание
          Gpn27
          +5
          Сегодня, 20:23
          Ради справедливости, Шевцова не генеральша. У нее на фото белые звезды, а не желтые, а значит воинского звания у нее нет. С таким же основанием Вы региональных начальников Федерального казначейства можете называть генералами или начальников ЖКХ.
        2. Goscha Звание
          Goscha
          0
          Сегодня, 20:26
          у меня не сходится ура-патриотизм с этим фактом. Ну, никак.
          Ура-патриотизм - это для плебса, а серьёзные люди - бабло поднимают, вот такая тема. Более чем уверен - такое творится во всех сферах, не только в МО. Вот такую вертикаль власти ворья выстроил кое кто... Но не надейтесь на перемены, система то осталась...
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 20:57
            Сам ты плебс. Кто он такой мы вообще незнаем. Нужно присмотреться
            1. Goscha Звание
              Goscha
              -1
              Сегодня, 21:00
              Сам ты плебс. Кто он такой мы вообще незнаем. Нужно присмотретьс
              Жене своей тыкайте, ну если есть, конечно. И если есть чем...И правописание неплохо бы подтянуть
              1. igorbrsv Звание
                igorbrsv
                0
                Сегодня, 21:02
                За это извиняюсь. За остальное нет hi
              2. igorbrsv Звание
                igorbrsv
                0
                Сегодня, 21:21
                Правописание и вправду плохое. И за тыкание простите. Я ещё и в кнопки не попадаю. Да и образование слабое. Прошу простить. Но то что высказал - лишь моё мнение. Простите ещё раз
        3. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 20:34
          а прошло всего 2 дня с начала недели.

          Вы наверное хотели сказать, что во главе МО новый человек и именно эти два дня? wink
        4. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 20:59
          Ну значит было за что уволить. И судите по делам
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 20:27
        Вот так мы не вляпалась в гражданскую войну,а могли бы легко.За прошестаием лет приходит понимание что мы можем сами себя победить.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 20:34
          Не "можем", а могли сами себя победить.
  5. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    +1
    Сегодня, 20:00
    Даже в Советском Союзе у внутренних войск подобного вооружения! fool
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:04
      Ну и что? Во всём что ли на Союз надо ориентироваться?
      1. Касатик Звание
        Касатик
        +1
        Сегодня, 20:34
        Если вопрос о калошах, - то да. Их сильно не хватает.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 20:54
          Каких калошах? Может калашах?
    2. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 20:28
      А дивизия им. Дзержинского? Там был полный армейский комплект техники
  6. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 20:05
    Призрак Пригожина действует на власть.

    А ведь он был прав, когда наехал на МО, утверждая, что там окопались предатели и воры.

    На Пороховском кладбище — это на окраине Красногвардейского района Петербурга — развёрнуты строительные работы, они ведутся на месте захоронения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила уже скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает медиаресурс «Фонтанка.ру».

    Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или даже монумент: уж слишком велика площадь заливки. Каким он будет — пока неизвестно. Вероятная дата открытия — 1 июня, в этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

    Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост. Скульптуру установили у часовни в Горячем Ключе, где расположено самое большое кладбище вагнеровцев. А на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге, где ранее находился офис бизнесмена, минувшей зимой появилась мемориальная табличка.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +2
      Сегодня, 20:29
      каким бы "злобным троллем" Пригожин не выглядел, как бы он не получал и не откатывал те деньги, что ему давали от гос-ва по контрактам для ЧВК Вагнер... Понимаешь одно..
      Именно он - а не шойгу, был на острие продвижения в Бахмуте, давал ролики на крыше зданий, рискуя погибнуть. И не раз звал Героев России - шойгу и герасимова фронт посетить, а не из штаба стрелочки двигать.
      Именно он - ходил по кладбищу ЧВК Вагнер ребят и показывал, что даже будь ты последним зеком-вором-убийцей, если погиб - искупил вину кровью, тебя похоронят по-человечески и твоим родным выплатят компенсацию.
      Именно он -ездил по тюрьмам и вселял надежду в упавших духом зеков и говорил - что вам дадут помилование и вернётесь с войны чистыми людьми.
      Именно он был сторонником того, что если ты лишился ноги-руки = не списывать тебя в тыл на водку-спитие, а постараться найти тебе применение в рамках твоих умений, даже без конечности.
      именно он , а не МО РФ, начал платить колоссальные зарплаты в 200.000 рядовым, чтобы мотивировать их и платить реально достойную зп за их шанс не вернуться с войны..

      много чего сделал именно он..
      но поседевший за 1 день путин, улетевший в спешке из Роства шойгу, потерявшийся на месяц в публичном пространстве генерал герасимов - после событий лета 2023 - ему этого не простили.

      а история и ход времени показывает, что Пригожин был прав.
      И очень жаль, что мы его потеряли.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 20:53
      В чём прав он был? В том что пошёл войной против нас? Памятник заслуживает. Сделал не мало
  7. Юрий ЕВРАЗ
    Юрий ЕВРАЗ
    -1
    Сегодня, 20:20
    За него уже все решено,сам он - голова говорящая.Боится власть своего народа,хотя рекордные проценты на выборах получает
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 20:49
      Его никто не выбирал. Его назначают. Он подчинённый
  8. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 20:25
    К Золотову у меня, как бывшего ВВшника, один вопрос - с какого перепугу он носит краповый берет. Очень сомневаюсь, что этот индивидуум прошёл отбор на право ношения.
    Танки дали, вот пусть в танковом шлемофоне и "дефелирует".
    hi
  9. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 20:33
    золотов...Я бы на его месте тревожный чемоданчик то приготовил.
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 20:38
    Мы как раз и говорили, поднимали вопрос по необходимости того, чтобы у нас было тяжелое вооружение, танки, артиллерия, минометы. (...) Танков у нас сейчас 36, артиллерия передается, минометы.

    — заявил Золотов.
    Странно что РПКСН отсутствует, но ещё не вечер.
    Решение об усилении подразделений ФСВНГ было принято после «похода на Москву» Евгения Пригожина с отрядами ЧВК «Вагнер».
    Кстати официальные представители ЧВК "Вагнер" сразу объявили свои цели совершения марша в г.Москва. И что характерно как раз сами же чиновники из МО и проявились в полный рост. Достаточно преступного приказа на обстрел армейской авиацией автобусов с пассажирами которые никому и ничему не угрожали и не только.
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:47
    Тяжёлое вооружение уже давно передано росгвардии
  12. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 20:48
    любовница шойгу - генеральша шевцова

    зачем шойгу любовница в возрасте 54 года?
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Штааль
      любовница шойгу - генеральша шевцова

      зачем шойгу любовница в возрасте 54 года?

      На вкус и цвет...
  13. лесничий Звание
    лесничий
    -3
    Сегодня, 20:49
    Я одного не пойму - чего так кричать и негодовать о передаче танков, артиллерии и другого вооружения? Сразу в тумбочки залезть хотят. У него что танки и тяжёлая техника там хранится? А воруют везде. Я уверен, что если бы вас крикунов поставили бы на эти должности, то воровали бы не меньше. Пусть лучше РГ имеет у себя технику, чем с пулеметами на броню бросаться.
  14. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 21:14
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    А истребители? В США нацгвардия имеет истребители для выполнения функции ПВО штатов.

    Управлением ВСУ занамались генералы из нацгвардии.