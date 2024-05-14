Вместо обещания принятия в НАТО Блинкен в Киеве пообещал Украине 10-летние гарантии безопасности

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Вместо обещания принятия в НАТО Блинкен в Киеве пообещал Украине 10-летние гарантии безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который сегодня нагрянул с визитом в Киев, вывесил перед киевским режимом очередную «морковку». На этот раз вместо обещаний о принятии в НАТО глава американского Госдепартамента пообещал подписать с Украиной соглашение о предоставлении гарантий безопасности. По словам Блинкена, соглашение будет рассчитано на срок 10 лет.

В ходе брифинга в Киеве глава американской дипломатии заявил, что «Вашингтон поддерживает безопасность Украины и её оборону».
Блинкен:

Мы готовы поддерживать безопасность Украины по широкому спектру: от противовоздушной обороны до дронов, до разминирования.

Также Блинкен заявил, что США «поддержат украинскую военную промышленность с тем, чтобы сама Украина производила боеприпасы и зенитные комплексы». О каких именно ЗРК может идти речь, Блинкен не уточнил.

Вопрос о том, когда Украину «пригласят в НАТО», госсекретарём не затрагивался. Насколько в связи с этим может оказаться работоспособным соглашение о «гарантиях безопасности», вряд ли понимают в самом Киеве. Там очень хотят оказаться в составе Североатлантического альянса с тем, чтобы натовские войска уже открыто вошли в страну для участия в войне против России.
11 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 20:41
    Блинкен в Киеве пообещал Украине 10-летние гарантии безопасности

    Сто процентную гарантию не даёт даже презерватив, а уж гондон Блинкин тем более... laughing
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 20:56
      Если положить рядом все данные гарантии, то можно увидеть общее - во всех из них гарантируют многолетнюю подпитку войны на Украине, гарантируют, что не дадут ей угаснуть. Все еще смешно?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 21:10
        Если положить рядом все данные гарантии, то можно увидеть общее - во всех из них гарантируют многолетнюю подпитку войны на Украине, гарантируют, что не дадут ей угаснуть.

        Обещать не значит жениться... Каждый из лидеров этих стран третьей мировой ещё больше чем нас боится... Посмотрите на карту и прикиньте сколько по площади занимает ЕС и сколько Россия... Мы в случае обмена ударами выживем, они нет... Все их гарантии ни хрена не стоят на фоне глобальной катастрофы... Они не стоят даже той бумаги на которой написаны... Гробовщик тоже даёт гарантии умирающему, что то будет похоронен со всеми почестями и в хорошем гробу, но умирающему от этого как то не легче... am
  2. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +1
    Сегодня, 20:42
    Приехал уговаривать ЗЕ "смягчить" формулу мира, иначе всем ИМ каюк!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:48
    Блинкен привёз зе титановую пластину на сфинклер,?Это поможет по мнению Блинкена.Судя по морде его лица ,у него такаеже- байден свою б/у подарил.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:53
    В ходе брифинга в Киеве глава американской дипломатии заявил, что «Вашингтон поддерживает безопасность Украины и её оборону».
    Блинкен:

    Мы готовы поддерживать безопасность Украины по широкому спектру: от противовоздушной обороны до дронов, до разминирования.
    Так способны уходить из в(на) только демократы. Странно что лично Д.Байден не явился на ковер к Зеленскому. С прощальным визитом выступил бы перед своими подопечными, пробежался бы по майдану на прощание. crying
  5. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 20:54
    У администрации деда дементия с блинкиным полномочия заканчиваются в этом году с крайне туманной перспективой второго срока. Какие 10 лет?
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 21:01
      Цитата: А. Эверт
      заканчиваются в этом году

      так задача Трампу подложить..., как минимум чтобы связать его маневры предыдущими решениями
  6. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 20:55
    Дебилы, все мечтают чтобы звездно-полосатый папа за них влез в драку. На кой ляп вы ему нужны? Обещать не значит жениться.
  7. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 21:00
    Отсутствие слова "гарантия" не должно вводить в заблуждение так как в полной мере отвечает задачам войны с Россией и использование Украины в качестве тарана. США гарантирует долговременную поддержку данного конфликта и по-прежнему настроен на длительную войну с Россией с целью нанесения нам стратегического поражения.Мы можем убедится ещё раз - военному решению этой проблемы нет никаких альтернатив.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 21:16
    Каганат прислал брата с приказом день простоять да ночь продержаться, до ноября немного осталось. Надо успеть разворовать миллиардов и успокоить инвесторов, вложившихся в войну.