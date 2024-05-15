КССЗ «Накидка» в Спецоперации: доказанная польза и массовое производство
Танк Т-90М с КССЗ "Накидка" во время боев на Харьковском направлении, апрель 2022 г. Фото Росгвардии
В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса проверку практикой проходят не только вооружения и техника, но и вспомогательные средства. Так, практически с самого начала в боевых действиях участвуют бронемашины, оснащенные комплексами средств снижения заметности «Накидка». По итогам боевого применения такие комплексы были рекомендованы к полноценному развертыванию в войсках.
Защита от угроз
Первые достоверные сведения о появлении на фронте комплекса средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка» относятся к концу февраля 2022 г. Тогда пресс-служба Росгвардии опубликовала видео о прошедшем бое на Харьковском направлении. Вместе с прочими интересными объектами в кадр попал российский танк Т-90М, внешняя поверхность которого была покрыта характерными гибкими элементами. В них без труда можно было узнать КССЗ «Накидка», разработанный в НИИ Стали и регулярно демонстрировавшийся ранее.
В дальнейшем в официальных материалах министерства обороны и на профильных ресурсах регулярно появлялись другие танки с «Накидкой». Практически всегда комплекс снижения заметности использовался вместе с маскировочной сетью «Терновник», за счет чего обеспечивалось снижение заметности сразу в нескольких диапазонах, включая видимый.
Публикуемые материалы позволяли сделать вывод о постепенном увеличении количества «Накидок» и «Терновников» в танковых частях. Тем не менее, танки с КССЗ по своей численности уступали технике без него. Кроме того, подобную защиту от обнаружения не получала бронетехника иных типов.
Модернизированный танк Т-80БВМ с "Накидкой", противодроновым козырьком и иными дополнительными средствами на "Армии-2023". Фото Vitalykuzmin.net
Впрочем, оборонное ведомство следит за применением техники и вспомогательных средств, систематизирует опыт и делает выводы. По итогам боевых действий 2022-23 гг. приняли решение о необходимости полномасштабного внедрения «Накидки» в ее современной версии.
Широкое распространение
В конце июня 2023 г. пресс-служба госкорпорации «Ростех», в состав которой входит НИИ Стали, сообщила о начале серийного производства КССЗ «Накидка». К моменту появления этой новости первые партии комплектов были переданы соответствующим оборонным предприятиям для установки на армейскую технику. Также отмечалось, что комплекты защиты от наблюдения становятся обязательным элементом оснащения отечественных боевых машин.
В августе в подмосковном парке «Патриот» состоялся военно-технический форум «Армия-2023». На открытой стоянке выставки предприятия из состава «Ростеха» продемонстрировали целый ряд вариантов применения КССЗ «Накидка». На примере натурных образцов показали установку «Накидки» и «Терновника» на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Аналогичную защиту получили выставочные боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.
Также технику оснастили иными средствами дополнительной защиты. На нее установили решетчатые экраны, козырьки против ракет и БПЛА, а также станции постановки помех нескольких типов. Подобный комплексный подход к защите бронемашин должен повысить их живучесть и устойчивость на поле боя.
Дополнительная защита башни Т-80БВМ. Фото "Ростех"
Вскоре после «Армии-2023», осенью прошлого года, появились сообщения о поставках в вооруженные силы новой, модернизированной и отремонтированной бронетехники с «Накидками». Кроме того, стало известно, что в войска поступают КССЗ для самостоятельной установки на наличную технику. Такие меры способствуют скорейшему оснащению максимального числа боевых машин.
В середине апреля 2024 г. министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из оборонных предприятий Омской области и проверил выполнение гособоронзаказа. Руководство предприятия доложило министру о выполнении его поручения, касающегося повышения уровня защищенности бронетехники уже на уровне производства. Так, теперь танки Т-80БВМ прямо на заводе получают козырек над башней и комплекс «Накидка» с сетью «Терновник».
7 мая госкорпорация «Ростех» сообщила об отправке в войска очередной партии боевых машин пехоты БМП-3 и машин десанта БМД-4М. Технику подготовили и передали заказчику с опережением установленного графика. Бронемашины имеют обновленную комплектацию, сформированную с учетом боевого применения в зоне проведения Спецоперации. Особое внимание при этом уделили вопросам защиты.
Так, БМП-3 получили штатные комплекты противокумулятивной защиты для лобовой, бортовой и верхней проекции. Кроме того, машины штатно укомплектованы КССЗ «Накидка». По всей видимости, это первая партия БМП-3, серийно оснащенная на заводе средствами снижения заметности. Ранее сообщения о таком обновлении производства не поступали, хотя БМП-3 с «Накидкой» уже попадали в кадр неофициально.
Боевая машина пехоты БМП-2М с КССЗ и маскировочной сетью, "Армия-2023". Фото Vitalykuzmin.net
Практический результат
Таким образом, танки с комплектами «Накидка» и «Терновник» присутствовали в зоне проведения Спецоперации с февраля-марта 2022 г. При этом, по объективным причинам, их количество было ограниченным. Однако в дальнейшем число КССЗ и новых маскировочных сетей в частях постепенно росло, как и количество оснащенных ими танков.
Не позднее лета-осени прошлого года количество танков с «Накидками» должно было существенно вырасти. К этому времени промышленность начала полномасштабное серийное производство комплектов и поставки как смежным предприятиям, так и строевым частям для оснащения имеющейся, модернизируемой или строящейся техники. Вероятно, за счет роста объемов производства комплектами снижения заметности теперь оснащаются все или почти все танки, идущие с заводов.
До недавнего времени «Накидку» и «Терновник» получали только танки. Тем не менее, НИИ Стали неоднократно демонстрировало возможность применения КССЗ на технике других типов. К настоящему времени Минобороны решило использовать эту возможность, и теперь промышленность отгружает БМП с дополнительными комплектами защиты. Впрочем, пока количество боевых машин пехоты с «Накидкой» должно уступать числу танков с аналогичным оснащением.
Практическое значение и польза от новых КССЗ и других средств маскировки вполне понятны. Так, комплект «Терновник» обеспечивает маскировку от визуального наблюдения, в т.ч. с применением оптических средств, а «Накидка» защищает от обнаружения тепловизионными и радиолокационными станциями. Использование двух этих комплектов вместе или по отдельности резко понижает шансы противника заметить боевую машину, взять ее на сопровождение и успешно атаковать.
БМП-3 с навесными средствами снижения заметности. Фото Telegram / "Позывной "Кацман"
Состав и принцип действия «Накидки» хорошо известен. По сути, это комплект чехлов особой формы для навески на бронемашину. Каждое такое устройство имеет многослойную структуру из нескольких материалов. Внешний слой обеспечивает визуальную маскировку за счет размытия силуэта и цветового сходства с местностью. Внутренние, в свою очередь, отвечают за рассеивание электромагнитных волн от РЛС противника и за удержание инфракрасного излучения, фиксируемого тепловизорами. По данным организации-разработчика, вероятность засечки бронеобъекта РЛС сокращается втрое. Вероятность захвата ИК-прибором или ГСН падает в 2-3 раза.
В условиях текущих боевых действий «Накидка» становится ответом на разнообразные средства наблюдения и вооружения, переданные украинским формированиям их зарубежными покровителями. Так, противник располагает компактными РЛС наземной разведки, которые могут засекать танки и иные крупные цели. Применение «Накидки» не позволит ему вовремя обнаружить наши боевые машины и дать точное целеуказание огневым средствам.
Серьезно затрудняется использование противотанковых гранатометов и ракетных комплексов, оснащенных дневными и ночными прицелами. В первом случае сопровождению и наведению помешает камуфляж, во втором – внутренний экранирующий слой. При этом КССЗ «Накидка» может противодействовать даже передовым и разрекламированным системам вооружений по типу небезызвестного FGM-148.
Понятная польза
В ходе текущих боевых действий российская армия не только отстаивает национальные интересы и защищает рубежи страны, но и проверяет разнообразную материальную часть. Испытания реальными боями проходят различные боевые машины, вооружения и вспомогательные средства. Все эти изделия получают объективную оценку, на основе которой составляются дальнейшие планы.
В ходе Спецоперации целый ряд современных и перспективных образцов показал себя с лучшей стороны, и были приняты соответствующие решения. В числе удачных и полезных разработок оказался комплекс средств снижения заметности «Накидка», пригодный для применения на широком круге боевых бронированных машин. Его поставили в полноценное серийное производство, причем в нескольких модификациях, и начали полномасштабно применять в войсках. Положительные последствия этих мер уже вполне понятны.
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