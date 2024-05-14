Зеленский: Ситуацию на Харьковском направлении лично контролирует главком Сырский
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Ситуация на Харьковском направлении хоть и тяжелая, но вполне контролируемая, туда отправился главком ВСУ Сырский. С таким заявлением выступил Зеленский.
Главарь киевской хунты в вечернем обращении заявил, что Сырский лично контролирует ситуацию на Харьковском направлении. Главком отправился на передовую, побывал на ключевых участках, где идут ожесточенные бои, после чего сделал вывод, что ситуация контролируемая, украинская армия отступать не собирается.
Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Он находится как раз в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. (...) Все достаточно напряженно, но мы усилили направления, в частности, Харьковское
— заявил Зеленский.
Согласно сводке Генштаба ВСУ, за сегодняшний день ВС России провели 14 атак в районах Липцы, Волчанск, Нескучное. Естественно, все атаки якобы отбиты. А спикер группировки войск «Хортица» Волошин вообще заявил, что подразделения ВСУ якобы выбили российские войска из Волчанска, начав зачистку города. Наши бойцы с мест очень этому удивляются и пытаются найти эти «группы зачистки». Между тем, по данным украинских источников, в Генштабе ВСУ не исключают, что Волчанск перейдет под контроль российской армии уже к концу этой недели.
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