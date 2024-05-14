Зеленский: Ситуацию на Харьковском направлении лично контролирует главком Сырский

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Зеленский: Ситуацию на Харьковском направлении лично контролирует главком Сырский

Ситуация на Харьковском направлении хоть и тяжелая, но вполне контролируемая, туда отправился главком ВСУ Сырский. С таким заявлением выступил Зеленский.

Главарь киевской хунты в вечернем обращении заявил, что Сырский лично контролирует ситуацию на Харьковском направлении. Главком отправился на передовую, побывал на ключевых участках, где идут ожесточенные бои, после чего сделал вывод, что ситуация контролируемая, украинская армия отступать не собирается.



Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Он находится как раз в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. (...) Все достаточно напряженно, но мы усилили направления, в частности, Харьковское

— заявил Зеленский.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, за сегодняшний день ВС России провели 14 атак в районах Липцы, Волчанск, Нескучное. Естественно, все атаки якобы отбиты. А спикер группировки войск «Хортица» Волошин вообще заявил, что подразделения ВСУ якобы выбили российские войска из Волчанска, начав зачистку города. Наши бойцы с мест очень этому удивляются и пытаются найти эти «группы зачистки». Между тем, по данным украинских источников, в Генштабе ВСУ не исключают, что Волчанск перейдет под контроль российской армии уже к концу этой недели.
10 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 20:53
    Зеленский: Ситуацию... лично контролирует главком Сырский

    Хммм, почему не лично Зеля ? Чтобы потом назначать "крайних" ?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 21:04
      Согласно инсайдерским раскладам, которые из Генштаба ВСУ просочились в самостийную экспертную тусовку, Зеленскому сообщили, что захисники смогут удержать Волчанск максимум неделю, поскольку город фактически попал в оперативное окружение, а имеющиеся здесь украинские силы слабы по сравнению с русскими штурмовиками.

      Известный в незалежной милитари-блогер в этой связи дал следующий прогноз: «Если не будет переброшено достаточное количество пехоты и вооружения, то город падёт в течение следующих 7 дней. Если перекинут резервы, то удержат город до конца мая, начала июня, но при этом потери будут колоссальные. В любом случае на обещанном Банковой Белому дому осеннем наступлении можно ставить крест».
      По ту линию фронта обсуждают срочное совещание «армейских» во главе с Сырским и «офисных», которыми командует глава офиса президента Ермак. Думают, что делать — и при этом все понимают, что снятие командующего группировки «Харьков» Галушкина является следствием истерики бесноватого, а не грамотным решением.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 21:16
        Не продержат они его семь дней. Три дня ещё может быть
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 20:55
    На Сырского всё свалил, а сам типа белый и пушистый и ни в чём не причём... А на фотках так рядом с Сырским над картами стоит и вроде как всем руководит... Ну Зеля, ну клоун...!!!
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:02
    Наши бойцы с мест очень этому удивляются и пытаются найти эти «группы зачистки».

    Обязательно найдут и зачистят эти "группы очисток".
    Раз Сырский там был значит экспресс к бандере уже сформирован, отправка по заполнению. yes
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:10
      Нет ну подкрепления под Харьков идут с Часова Яра пусть и во вред обороне последнего.

      Известный в незалежной милитари-блогер заявил, что «Часик» не удастся удержать в среднесрочной перспективе, если ВСУ не найдут ресурсы для стабилизации фронта. Однако из-за кризиса в Волчанске пiдроздiли 46-й, 82-й и 95-й ОДШБр были выведены со своих позиций и направляются в Харьковскую область. Вместо опытных захисников сюда направляются немотивированные «мобики», но у «генерала 200», по всей видимости, нет другого выхода.

      Админ 79-й бригады «Миколаїв» подчеркнул, что ошибка главкома будет дорого стоить самостийной армии, дескать, укровермахт и Волчанск не удержит, и Часов Яр потеряет. Другими словами, тема нехватки боеспособных частей ВСУ поднимается все чаще и чаще.

      Проблема усугубляется тем, что важнейший рубеж обороны по каналу «Северский Донец — Донбасс» прорван. Согласно обновлению паблика «Жива карта», наши закрепились в крайних домах на улице Ковпака микрорайона «Новый», следовательно полностью контролируют «Ступки-Голубовские-2». Эта информация согласуется с российскими источниками.

      По данным «Военной хроники»: «Часов Яр. Со вчера с мест сообщают, что ВС РФ расширяют зону контроля вдоль канала к югу от Часова Яра — весь участок леса и до дороги на село Красное».

      Это означает, что бойцы российской армии не только ворвались в город, но и, согласно доброй русской традиции, продолжают операцию по охвату населенного пункта. Данные о том, что наши солдаты закрепились на западном берегу сухопутного участка канала «Северский Донец- Донбасс», подтверждают ВСУшники, воюющие на передовой.

      «Ночь была ужасной, среди побратимов много „двухсотых“, ушли с позиций, несмотря на приказ командиров стоять до конца. Все равно дальше фронта не пошлют», — пишет очередной «херой» на чате 81-й аэромобильной бригады ВСУ. По его словам, пример «азовцев"*, которые первые драпанули из «Авдоса» (Авдеевки) и спасли себя, показывает, что вовремя тикать — это не зрада, а правильное решение.

      Зе-политруки дурят захисников, засевших в Часов Яре, скорой ротацией, дескать, в ближайшее время их сменят укровояки 11-го армейского корпуса. Примечательно, что такого еще нет, если не считать решения о его формировании в составе стратегического резерва ВСУ.
  4. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 21:04
    Вопрос - кем будет Зеленский после 20 мая? Успеть бы ему назначить себя Начальником Генерального штаба войск киевской хунты. А так он будет "никто", самозванец. Интересна будет форма доклада Сырского своему шефу. Да и на Запад в очередной раз в какой должности полетит за подачками этот самозванец? Как будут принимать его на Западе?
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 21:13
    Ну раз Сырский контроллирует, то всё в порядке. Пришла пора брать Харьков и открывать ещё одно направление. Его всу уже не выдержат. Это крайнее наступление обрушит весь фронт всу
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:14
    Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Он находится как раз в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. (...) Все достаточно напряженно, но мы усилили направления, в частности, Харьковское — заявил Зеленский
    В общем Блинкен точно приезжал попрощаться ...
  7. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:16
    украинская армия отступать не собирается

    – Как по-вашему будет «вперёд»?
    – Алга.
    – А назад?
    – У нас нет такого слова.
    – А если придётся, например, отступать?
    – Тогда мы разворачиваемся и алга!