Украинская сторона показала то, что осталось от Трипольской ТЭС после ударов и пожара

На Украине спустя некоторое время после нанесения Вооружёнными силами России ударов по Трипольской ТЭС показали её состояние на данный момент. Напомним, что удары по Трипольской ТЭС были нанесены 11 апреля, в результате чего, как тогда сообщили в украинском «Центрэнерго», станция была уничтожена.На кадрах с объекта, находящегося в Киевской области, можно видеть повреждения теплоэлектростанции. Они носят критический характер. Уничтожены генерирующие установки, инфраструктурные объекты, машинный зал.Напомним, что после прилёта ракет по Трипольской ТЭС на ней вспыхнул пожар, который довершил уничтожение объекта, электроэнергия которым генерировалась в первую очередь для обеспечения работы предприятий военной промышленности.Украинская сторона заявляет о том, что разбор завалов на станции продолжается, и продолжаться он будет не менее полутора месяцев.Ранее в украинском министерстве энергетики заявили, что в стране не действуют не менее 40 процентов генерирующих мощностей.

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