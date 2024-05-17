Европейская проституция в эпоху Возрождения



Бордель, Йоахим Бекелер, 1562 г. Художественный музей Уолтерса в Балтиморе

Европейская церковь разрешала грешить?

Как работал европейский бордель?

Как жили европейские проститутки?



Идеализированный портрет молодой женщины в роли Флоры, Бартоломео Венето ок. 1520 года. Штеделевский художественный институт

Права и обязанности куртизанок

Конец регулирования проституции

В эпоху Возрождения активно росли города, учащалась торговля людьми, рос спрос на сексуальные услуги. Церковные и гражданские власти по всей Европе решили, что нужно в этом вопросе оставаться прагматиками. Поэтому стали контролировать и крышевать проституцию.Теперь публичные дома в Европе располагались в строго отведённых районах, большинство из них принадлежали муниципалитету, который должен был предоставить гарантии безопасности и здоровья. Проститутки во многих крупных городах получали лицензии на эту деятельность. А иногда их даже страховали и юридически защищали от злоупотреблений клиентов. Власти не только заботились о благополучии женщин, но и таким образом предотвращали эпидемии и другие проблемы.Может показаться странным, что европейская церковь стала регулировать проституцию именно в тот момент, когда влияние католицизма достигло своего пика. Официально проститутки – заблудшие женщины, которые должны встать на правильный путь. Но если отталкиваться от прагматичной точки зрения, то проституция – грех, который нужно разрешить, чтобы избежать большего зла. Итак, сексуальные связи вне брака – грех. Но лучше грешить с профессионалками, чем развращать обычных девушек. Такая была позиция европейской церкви.Светские власти тоже имели свои мотивы. Благодаря регулированию куртизанок, они могли контролировать эту деятельность. Проституток на улицах стало меньше. Некоторые города контролировали публичные дома и получали от них доход.Европейский город покупал или строил несколько зданий на одной улице и передавал их лицам, которые занимались проституцией. В этих зданиях не только жили и работали куртизанки, но и оказывались иные услуги для них и клиентов – питание, магазины и т. п.Для городских властей Европы было выгодно, что все публичные дома были сосредоточены в одном месте. Так их легче контролировать. В Валенсии, например, был публичный дом размером с квартал. И у каждого входа стояла вооружённая охрана. Такие кварталы были обычно где-то за городом или около порта. В некоторые города путешественники ехали специально, чтобы проверить качество местных проституток. Этакие задатки европейского секс-туризма.Власти следили за порядком, выгоняли проблемных клиентов. Некоторых из них штрафовали, сажали в тюрьму, пороли или, о боже – запрещали посещать публичные дома. Также медики города осматривали проституток, места их проживания и работы, выписывали штрафы за нарушение гигиены. В некоторых случаях они могли отменить лицензию куртизанки. Это всё не очень помогало от распространения венерических заболеваний. Особенно скосила всех вспышка сифилиса.Проституткам такой контроль местной церкви и государства был выгоден. Чтобы они оберегали куртизанку, та должна была получить лицензию, которая давала право на защиту, правосудие и медицину. А сам муниципалитет рассчитывал количество проституток и доход, который они могли принести в казну.У лицензионных проституток был доступ к ссудам, которые власти выдавали для покупки одежды и аксессуаров. Правда, если девушка взяла ссуду, то не могла покинуть город до тех пор, пока не рассчитается. Поэтому куртизанки обычно занимали деньги у знакомых или донашивали вещи других проституток. Дамы, которые в силу своего возраста уже не пользовались популярностью у мужчин, уходили на покой, но продолжали работать в публичных домах, например, продавая алкоголь или еду.Проститутками становились обычно девушки из сельской местности, где не было денег и работы. А без этого не будет приданого. После проституции можно было стать монахиней или идти на домашнюю службу служанкой, и там бы авось повезло накопить денег или вещей для приданого. Монастыри предлагали даже отречься от проституции и выйти замуж. Церковь давала бесплатно приданое. Но и мужа тоже давала сама. Девушки не могли выбирать суженного – выходишь замуж за того, кого тебе подберут. Кому-то «везло» стать элитной куртизанкой. У таких дам было много денег, высокопоставленных друзей, и они не зависели ни от кого.Как ни крути, регулирование улучшило жизнь проституток. У них хотя бы была защита. Если владелец публичного дома заставлял девушек работать, когда те болели, плохо с ними обращался, не давал чистого постельного белья, то дамы обращались к властям, и те начинали расследование.Власти серьёзно к этому относились. Например, в Баварии одна дама Эльс фон Эйстетт осудила владельцев борделя за то, что они на неё надавили и сделали аборт. Мужчину изгнали из города, его жену подвергли публичным издевательствам и сожгли на костре. До сих пор сохранился судебный документ на 40 страницах.Куртизанки должны были следовать правилам. Например, жить только в публичном доме и не работать по воскресеньям и религиозным праздникам. В Страстную неделю и другие длительные периоды, когда нужно воздерживаться, проституток переводили в монастыри. За нарушение куртизанку могли лишить лицензии или выгнать из города.Также были обязанности у публичных домов. Они должны были давать место девушкам, частично одевать их за то, что те работали у них. Нельзя было заставлять проститутку принимать более трёх клиентов в день. Правда, это правило редко соблюдалось. Обычно борделем управляла супружеская пара. Муж отвечал за организацию и бухгалтерию, а жена следила за интимной сферой проституток.Финал вседозволенности куртизанок начался в Старом Свете после Реформации. Особенно строго было с проститутками в местах, где главенствовал протестантизм. Хотя некоторые ярые католики тоже были против проституции. Закрывались публичные дома, женщин отправляли силой в монастыри. Некоторые из проституток просто вовремя почувствовали ветер перемен и пошли работать на европейскую улицу, продолжая свою незаконную деятельность.А вот светским властям Европы закрытие борделей не понравилось. Они жаловались на то, что теперь им было трудно контролировать проституцию, в отличие от публичных домов, где все дамы были под надзором. Некоторые церковники тоже понимали эту проблему, особенно после того, как по Мадриду прошлась эпидемия венерических заболеваний, когда там побывали войска эрцгерцога Карла.Из-за наёмников в разных странах были проблемы. Они привыкли пользоваться услугами женщин, а теперь найти ту, которая согласится их обслуживать, было не так легко. Они провоцировали ссоры, приставая к женщинам. Но наёмников нельзя было изгнать или наказать – власти боялись бунтов. Поэтому встречались и армии, которые сопровождались проститутками. Таким образом городские женщины могли себя чувствовать безопаснее.