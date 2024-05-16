Как Костюшко стал национальным героем Польши
Ян Матейко. «Битва под Рацлавицами»
Общая ситуация
Русское правительство было удовлетворено Вторым разделом Речи Посполитой (Как паны отвергли союз с Россией и вызвали Второй раздел Речи Посполитой). Императрица Екатерина II надеялась, что на оставшейся части Польского королевства установится спокойствие и порядок.
С учётом военно-политической ситуации Россия не была заинтересована в полной ликвидации польской государственности. Российской империи было выгодно сохранить относительно слабое и лояльное польское государство, что обеспечивалось господством т. н. прорусской партии в Польше. Слабая Польша уже не была угрозой России и была буфером со стороны Пруссии и Австрии. Естественно, что усиление Берлина и Вены за счёт наиболее многолюдных и экономически развитых западных областей Польши Петербург не устраивало.
У Петербурга в это время была важная цель – Константинополь и проливы (Босфор и Дарданеллы). Россия при Екатерине Великой решала многовековую стратегическую задачу – снова стать хозяином Чёрного (Русского) моря.
Ещё в декабре 1791 года Екатерина сказала своему секретарю Храповицкому, что Петербургу нужны «свободные руки». В 1792 году Россия получила такую свободу: летом прусские и австрийские армии вторглись на территорию Франции. Западная Европа вступила в период революционных войн. В то время всё внимание, силы и ресурсы ведущих держав притягивала революционная Франция. Россия могла спокойно решать свои задачи.
К сожалению, Екатерина II не успеет реализовать эту цель, Павла Петровича, который бросит вызов Англии, убьют. А при Александре Павловиче Россия с головой влезет в западноевропейские проблемы (в основном в германские), вместо того чтобы решать национальные задачи.
В конце 1792 – начале 1793 года Россия начинает подготовку к Босфорской операции. С Балтийского флота на Черноморский переводят более 2 тыс. офицеров и матросов. В Херсоне и Николаеве закладывают 50 канонерских лодок и 72 гребных судна. В начале 1793 года в Херсон прибывает новый главнокомандующий Александр Суворов. Петербург публично развивает деятельность по борьбе с якобинцами, а на деле сосредотачивает лучшие силы на южном направлении. Открытие навигации должно было стать началом операции по захвату проливов. Ушаков и Суворов ждут приказа. Россия была близка к овладению Константинополем, Святой Софией, проливной зоной, превращая Чёрное море в «русское озеро».
Однако этим планам не суждено было сбыться. В тогдашней Польше мира не могло быть по определению. Богатые паны устраивали балы, маскарады, пиры и охоты и при этом стенали о «бедствиях отчизны», которую дважды обобрали. Причем почти вся ненависть была направлена против России, хотя русские не взяли ни одного города или деревни, которые бы принадлежали этническим полякам. Россия была виновна во всех бедах Польши.
Генерал Тадеуш Костюшко, картина Бенджамина Уэста, 1797 год
Национальный герой
Часть польской шляхты стала втайне готовить восстание, надеясь на помощь Франции. Среди этих панов был генерал Дзялынский, бригадный генерал Мадалинский, Ельский и др. К ним примкнули и довольно темные личности вроде купца Копотаса, который с евреем Мазингом владел крупной банковской конторой и купил себе шляхетство. Ещё одной из таких темных личностей был «башмачник» Килинский, который пользовался большим успехом у варшавских дам.
Знаменем восстания стал генерал Тадеуш Костюшко.
Он родился 4 февраля 1746 года и принадлежал к небогатому старинному дворянскому роду западнорусского происхождения. Костюшко обучался в Рыцарской школе в Варшаве (вроде военной академии), где готовили офицеров. Костюшко выделялся среди сверстников аскетизмом, волей и целеустремленностью и напоминал шведского короля Карла XII. Поэтому его прозвали «Швед». Он избрал специальность военного инженера и окончил эту школу в чине капитана.
За отличную учёбу он получил королевскую стипендию и был отправлен в Париж для обучения в военной академии. Там на него больше влияние оказали идеи французских просветителей. При этом Костюшко учился живописи, брал уроки архитектуры. Талантливый молодой человек не нашел себе места на родине: офицерскую должность на тот момент можно было только купить за большую сумму, а денег у Костюшко не было. Его семья влезла в долги, и помочь не могла. Этот факт отлично характеризует польскую действительность. Один из самых одарённых молодых людей Польши оказался ненужным на родине.
В 1776 году Тадеуш выехал в Америку, где вступил в американскую армию, занимался фортификацией городов и военных лагерей. Широкую известность ему принесла оборона Тикондероги и битва под Саратогой. Тадеуш отлично справился со строительством укреплений для защиты Филадельфии и стал главным инженером Северной армии, которая защищала операционные направления со стороны Канады и Нью-Йорка.
Командующий Северной армией Горацио Гейтс высоко оценил умения Костюшко: «В этом случае великими тактиками сражения были холмы и леса, которые неким молодым польским инженером благодаря его умению были избраны для моей позиции».
В марте 1778 года Костюшко прибыл в нью-йоркский Вест-Пойнт, где провёл более двух лет, занимаясь укреплением фортификационных сооружений. Затем перевелся в Южную армию, где также был главным военным инженером и отличился в ряде сражений. Его работа была особенно замечена во время т. н. «гонки до реки Данн», когда британский генерал Корнуоллис преследовал армию Грина 320 километров по дикой местности в январе-феврале 1781 года. Во многом благодаря тактике Грина, бато (плоскодонные лодки) Костюшко и точной разведке рек перед основной переправой, континентальная армия без особых потерь переправилась через все водные преграды и смогла избежать поражения. Британцам пришлось отступиться.
В итоге американцы смогли добиться преимущества на юге, которое удерживали до конца войны. Как признание заслуг Костюшко Конгресс США в октябре 1783 года присвоил ему звание бригадного генерала американской армии. Конгресс предоставил ему американское гражданство. Костюшко стал одним из трёх офицеров-иностранцев, принятых в Орден Цинцинната, куда входили самые прославленные участники войны за независимость. Джордж Вашингтон наградил его парой пистолетов, на которых была выгравирована надпись Ex pluribus unum («Из многих одному»).
В 1784 году Костюшко покинул США и вернулся Речь Посполитую. В связи с конфликтом между его покровителями, семьёй Чарторыйских, и королём Станиславом Августом он снова не смог получить места в польской армии. Во время работы Четырёхлетнего сейма (1787–1791) предложил создать ополчение по американской модели.
Костюшко был сторонником либерализации королевства, в частности, крестьяне и униаты должны получить все гражданские права, чтобы быть полноправными гражданами и защищать свою родину.
В 1789 году по рекомендации брестского сеймика возведен в чин генерал-майора и назначен в коронную армию. Командовал войсками в районе Волыни, был заместителем командира дивизии князя Ю. Понятовского, племянника короля. Костюшко поддержал Конституцию 1791 года, но был за продолжение реформ. Позднее, получив как руководитель восстания почти диктаторские полномочия, он писал Юзефу Павликовскому: «Я не буду биться за одну только шляхту, я хочу свободы всей нации и только за неё буду жертвовать своей жизнью».
Во время войны 1792 года Костюшко стал командиром одной из трёх дивизий, составлявших армию Речи Посполитой под командованием Ю. Понятовского. Генерал выступал против отступления, предлагая сконцентрировать войска на важнейших направлениях и бить русские корпуса по частям. Однако верховное командование отвергло его идеи. Дивизия Костюшко упорно сражалась, он умело использовал пересечённую местность и полевые укрепления и тем самым заслужил славу одного из наиболее одарённых полководцев Польши. После битвы под Дубенкой король повысил Костюшко до звания генерал-лейтенанта и наградил орденом Белого орла.
После победы Тарговицкой конфедерации и Русской армии Костюшко бежал в Саксонию, а затем во Францию, где безуспешно пытался вовлечь французов в войну с Пруссией и Россией. Французы смогли только пообещать денег и помощь Турции в случае восстания.
Костюшко с орденом «Военной доблести» (Virtuti Militari) и знаком ордена Цинцинната. Худ. Антоний Олещинский
Начало восстания
За неимением других способных польских генералов Костюшко стал национальным героем. Вернувшись из Франции в Саксонию и перебравшись в Галицию, он включился в подготовку восстания. Его назначили «диктатором».
Положение мятежников облегчила слабость русского командования в Польше. В начале 1794 года Русские войска в Варшаве возглавлял генерал-поручик барон Осип Игельстром. Выходец из немецких дворян Игельстром был исправным служакой, но не обладал способностью к самостоятельным действиям и в польских делах не разбирался. К тому же пожилой барон влюбился в одну из первых красавиц Варшавы графиню Залусскую и стал игрушкой в руках польской дворянки. Правда, графиня избытком патриотизма не страдала и использовала генерала для решения только своих задач. Она даже предупредила его о заговоре, слухи о котором витали в обществе.
Но генерал не поверил в заговор, решил, что это бабские сплетни. Но на всякий случай удвоил караулы и велел арестовать наиболее подозрительных поляков. Однако большинство успешно скрылось. Также Игельстром на всякий случай попросил у Петербурга подкреплений. Екатерина посчитала, что слухи об опасности преувеличены и войск достаточно.
Гродненский сейм распустил значительную часть польской армии. Некоторые полки полностью расформировали, другие значительно уменьшили в числе. Офицеры и солдаты стали источником возмущения на местах. Генерал Антоний Мадалинский отказался подчиниться решению гродненского сейма и распустить свою Великопольскую бригаду национальной кавалерии.
12 марта Мадалинский выдвинулся во главе бригады из Остроленки, перешел прусскую границу и захватил город Солдау. Там хранилось денежное довольствие прусской армии. Захватив деньги, Мадалинский снова двинулся в Польшу и решил захватить Краков. По пути генерал захватывал городские и общественные кассы.
Антоний Юзеф Мадалинский (1739–1805) – военный государственный деятель Речи Посполитой, депутат Четырёхлетнего сейма, польский генерал, в 1794 году первым восставший против русских и прусских властей.
Битва под Рацлавицами
Узнав об арестах заговорщиков и выступлении бригады Мадалинского, Костюшко решил начать восстание, хотя и считал, что оно ещё не готово, и поспешил в Краков. Полковник Лыкошин, командовавший русским гарнизоном в Кракове, решил, что бой принимать во враждебном окружении бессмысленно, и вывел из города свой отряд.
В Краковском костеле вожди восстания торжественно освятили свои сабли. 16 марта 1794 года жители Кракова провозгласили Костюшко диктатором республики. В Кракове был оглашен Акт восстания. Костюшко призвал народ «спешить с оружием под знамена отчизны» и жертвовать деньги, лошадей, припасы и другое имущество.
Генерал Игельстром направил для подавления мятежа 5-тысячный отряд под командованием Александра Тормасова. У Костюшко было примерно столько же человек, почти половина из них косиньеры (крестьяне, вооруженные переделанными косами). Костюшко, который получил богатый опыт в американской войне за независимость, занял сильную позицию около деревни Рацлавицы Малопольского воеводства. Польские солдаты хорошо окопались.
Бой под Рацлавицами. Рис. Михала Стаховича
Утром 4 апреля 1794 года генерал Тормасов атаковал поляков. Пока русские солдаты безуспешно штурмовали польские позиции, отряды косиньеров под личным руководством Костюшко скрытно обошли русский отряд и проникли ему в тыл. В результате этой атаки поляки захватили все 18 орудий (по другим данным – 12) отряда Тормасова.
Отряд Тормасова, который оказался между двух огней, отступил. Костюшко не имел сил для преследования, поэтому его победа имела больше моральное значение, чем военное (оба отряда потеряли примерно по 500 человек). Русские войска после поражения спокойно продолжали действия в Малопольском воеводстве.
Победа подняла моральный дух восстания и стала сигналом для всей Польши. К Костюшко стали толпами стекаться молодые люди. Большинство польских земель восстало. Бунт охватил Литву и Курляндию, началось Варшавское восстание. Произошло восстание и в Вильно.
Костюшко и косиньеры под Рацлавицами. Фрагмент картины Я. Матейко
Продолжение следует…
Информация