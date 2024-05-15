Китайский дипломат в ООН заявил о необходимости возобновления диалога между Киевом и Москвой в короткие сроки

15
Китайский дипломат в ООН заявил о необходимости возобновления диалога между Киевом и Москвой в короткие сроки

Зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан выступил с заявлением по поводу украинского конфликта. По словам китайского дипломата, необходимо в самые короткие сроки создать все условия для возобновления диалога между Москвой и Киевом, подключив международное сообщество.

Гэн Шуан:



Пекин, продолжая контактировать и взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, считает, что международное сообщество должно создать все условия для прекращения боевых действий. Кроме того, международное сообщество должно способствовать скорейшему возобновлению диалога Киева и Москвы.

По словам китайского дипломата в ООН, сейчас возникает угроза разрастания украинского вооружённого конфликта. Это может привести к значительной эскалации.

Позиция официального Пекина состоит в том, чтобы конфликт был остановлен без каких-либо предварительных условий по текущей линии соприкосновения. В Киеве заявляют, что это неприемлемо, продолжая выдвигать нелепые требования, среди которых «вывод российских войск на границы 1991 года». На днях чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины не остаётся возможностей для возвращения своих границ образца 1991 года.

Напомним, что на июнь намечен так называемый «мирный саммит», который пройдёт в Швейцарии и куда не пригласили Россию, полагая, что так можно добиться от РФ выполнения «условий Зеленского». Вести же переговоры с Россией г-н Зеленский, у которого через 5 суток истекают президентские полномочия, ранее себе запретил на уровне указа.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 06:07
    Нужно жёстко МиДу одернуть китайцев,а то придётся признать суверенитет Тайваня за такое наглое вмешательство китайцев во внутренние дела России!
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +2
      Сегодня, 06:35
      Цитата: Бережливый
      Нужно жёстко МиДу одернуть китайцев


      У нас президент, в первой же зарубежной поездке едет в Китай (16-17 мая)… не: в Белоруссию, КНДР (хотя можно было бы), Индию, ни в какие то другие страны, а именно к Китайским «товарищам». Причём прошла неделя с инаугурации, а правительство только вчера официально утвердили.

      А вы говорите отдёрнуть МИД Китая… вдруг наши «друзья» обидятся ? Да и вообще вся эта история с поддержкой КНР ничего хорошего нам не несёт… за любую «помощь» придётся чем то платить, а уж учитывая нашу ситуацию то платить придётся вдвойне минимум.
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    +5
    Сегодня, 06:10
    чтобы конфликт был остановлен без каких-либо предварительных условий по текущей линии соприкосновения
    Спасибо, конечно, но нет. Проходили уже. А потом опять и снова...
    Сперва переговоры о капитуляции киевского режима. Затем выполнение условий. И лишь потом....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:13
    Запад совершенно не устраивает первые два пункта по урегулированию конфликта на Украине.Запад будет пытаться требовать тут читаем и выполняем,а тут не читаем и выполняем требования зеленского.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:33
      В первых двух пунктах КНР плана урегулирования чётко указаны причины конфликта и " платформа " для возобновлению переговоров.Поэтому и озвучен призыв к мировому сообществу.Не будет обсуждения первых двух пунктов - этот призыв КНР в пустоту.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 06:43
        У КНР есть интерес - обнулить НАТО,без НАТО западная экономика не конкурентноспособна.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:18
    «Позиция официального Пекина состоит в том, чтобы конфликт был остановлен без каких-либо предварительных условий по текущей линии соприкосновения» —

    "Текущую линию" доведём до Днепра,вернём оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей,а так же Николаевскую и Одесскую,а там уже поглядим ...
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 06:37
    Наши китайские друзья решили спасти украинский фронт от развала?
    Видимо встречи китайцев с Макроном, который очень просил уговорить русских остановиться, не прошли совсем уж безрезультатно.
  6. staer-62 Звание
    staer-62
    +2
    Сегодня, 06:51
    В задницу дипломатов. Особенно китайских которые ради сохранения возможности сбыта своих товаров маму продадут, а про Россию и говорить нечего. Если бы Запад не наехал на Китай то не известно еще на чьей стороне он был бы.
  7. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 06:54
    Нормальный ход по восточному.
    Мы за переговоры, все видят?
    Только озвучивают такие условия как и Зеленский по отношению к нам
  8. staer-62 Звание
    staer-62
    +1
    Сегодня, 06:58
    Если мы остановимся то бандеровская идеология, убить русского, закрепится на сотни лет, западный нацизм закалится как сталь. Бандеровцы станут героями, а Запад окончательно поймет что Россия и русские это половые тряпки о которых вытирают ноги.
  9. Electrical Звание
    Electrical
    -1
    Сегодня, 07:06
    Переговоры с киевом могут быть только по одному пункту. О выборе способа приведения в исполнение приговора всем укронацистам, через повешанье или расстрел. Никаких других тем для переговоров быть не должно, до полного уничтожения укрорейха.
  10. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    -2
    Сегодня, 07:08
    Отставить переговоры. с нацистами не о чем переговариваться.Окраина русская.Тайвань китайский.(так было и так будет)
  11. Волк Звание
    Волк
    +1
    Сегодня, 07:29
    Позиция России реальна такая что переговори должны быти о условии безусловне капитуляции нацистическог вассала НАТО на территории Малоруси. Ядерной зонтик Китаец Россия и будет минимально еще 5-10 лет пока они не сотворят своей ядерные силы в паритете с НАТО , такая позиция Китай . В случае мирных « договоров» России и НАТО. в Малороссии и пацификации Русских ядерных сил , НАТО сразу заберется с демократией в Китае и правима человека как и рашчланением Китайске державе . Что касается обустроена ситуация один от генералов в пенсии Руски должна сказат что Руссия немедленно применить ЯО по государствима где базируются НАТО армия а это может быт Париж , Лондон Берли Варшава , Вашингтон . Хода назад нет в Русских за спиной Москва и Урал , а если кто то от НАТО хочется играть с мечом должна получить по полной !
  12. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 07:51
    Вот если бы в Кремле водились мозги и фантазия, то сегодня бы Россия призывала к мирным переговорам между Китаем и СШП, из-за СВО на Тайване. А так, сегодня каждый китаец указывает Кремлю, что ему надо делать, какой договорняк подписать, потому что Китаю надо продавать своей ширпотреб в еврогейский сад, который сейчас тратит деньги на оружие, вместо того, чтобы потратить на китайские трусы.