Пекин, продолжая контактировать и взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, считает, что международное сообщество должно создать все условия для прекращения боевых действий. Кроме того, международное сообщество должно способствовать скорейшему возобновлению диалога Киева и Москвы.

Зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан выступил с заявлением по поводу украинского конфликта. По словам китайского дипломата, необходимо в самые короткие сроки создать все условия для возобновления диалога между Москвой и Киевом, подключив международное сообщество.Гэн Шуан:По словам китайского дипломата в ООН, сейчас возникает угроза разрастания украинского вооружённого конфликта. Это может привести к значительной эскалации.Позиция официального Пекина состоит в том, чтобы конфликт был остановлен без каких-либо предварительных условий по текущей линии соприкосновения. В Киеве заявляют, что это неприемлемо, продолжая выдвигать нелепые требования, среди которых «вывод российских войск на границы 1991 года». На днях чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины не остаётся возможностей для возвращения своих границ образца 1991 года.Напомним, что на июнь намечен так называемый «мирный саммит», который пройдёт в Швейцарии и куда не пригласили Россию, полагая, что так можно добиться от РФ выполнения «условий Зеленского». Вести же переговоры с Россией г-н Зеленский, у которого через 5 суток истекают президентские полномочия, ранее себе запретил на уровне указа.