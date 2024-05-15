Генштаб ВСУ признал отступление под Волчанском и Липцами, назвав его «перемещением на более выгодные позиции»

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Генштаб ВСУ признал отступление под Волчанском и Липцами, назвав его «перемещением на более выгодные позиции»

Пока спикер группировки «Хортица» Назар Волошин пытался всех убедить, что ВСУ под Волчанском не только остановили наступление российских войск, но и выбили их из города, Генштаб признал отступление подразделений украинской армии. Правда, обозвал все это «перемещением на более выгодные позиции».

Украинским войскам, обороняющимся в Волчанске и Липцах, накануне пришлось покинуть ряд позиций и отступить под натиском штурмовых групп группировки войск «Север» ВС России. При этом украинские генералы скромно упускают слово «отступили», заменяя его словом «переместились». А вот куда, пояснений нет.



На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

— говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Между тем по данным наших ресурсов, ВСУ использовали в Волчанске заградительные отряды, которые не давали подразделениям украинской армии отступать. Наши бойцы взяли одного боевика из состава заградотряда в городе, он уже вовсю дает показания, как расстреливал ВСУшников, чтобы они не отступали.

По данным российских ресурсов на вечер, наши вели бои в северной части Волчанска, практически ее зачистив. Проходила информация о взятии здания администрации города.
7 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:23
    подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

    Сплошной новояз....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:32
      МанеВруны....
      ________________________________________
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 07:14
        Военлёт Воевода рассказал о русских триколорах в Волчанске. В Генштабе ВСУ подтвердили: с позиций отходят как здесь, так и в Лукьянцах. На что лётчик лишь добавил: "Наступил наш 1943-й. Вешайтесь, духи!".

        "Волчанск. Здание администрации города занято. Занято нашей железной пехотой", - так коротко и, в то же время, празднично доложил о ситуации с продвижением войск ВС России военкор, пилот вертолёта Ка-52 Алексей Воевода.

        Теперь военлёт добавляет:

        "Я не ручаюсь за каждого, кто это пишет. Но, если коротко, во время Харьковского (контрнаступа), мы делали 5-6 вылетов в день. Выгружали тонны БК на головы наступающих. Я, буквально, падал после выхода из кабины. Ну, сегодня, это мало интересно уже... Мы (наступаем, если выражаться цензурно), по всей линии фронта! 24/7. Наступил наш 1943-й. Вешайтесь, духи!".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:23
    «Генштаб признал отступление подразделений украинской армии. Правда, обозвал все это "перемещением на более выгодные позиции"» —

    — За Карпатами для вас позиции ещё более выгодные ...
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 06:41
    Я запутался. Кого же раньше освободят? Волчанск или Часов Яр?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:46
      Вестимо там где какелы дальше "переместятся на более выгодные позиции" (с) от населенного пункта - то и раньше освободят.....
  4. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 07:32
    заградотряды не смогли помешать всу переместиться и совершить маневр