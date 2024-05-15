Генштаб ВСУ признал отступление под Волчанском и Липцами, назвав его «перемещением на более выгодные позиции»

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

Пока спикер группировки «Хортица» Назар Волошин пытался всех убедить, что ВСУ под Волчанском не только остановили наступление российских войск, но и выбили их из города, Генштаб признал отступление подразделений украинской армии. Правда, обозвал все это «перемещением на более выгодные позиции».Украинским войскам, обороняющимся в Волчанске и Липцах, накануне пришлось покинуть ряд позиций и отступить под натиском штурмовых групп группировки войск «Север» ВС России. При этом украинские генералы скромно упускают слово «отступили», заменяя его словом «переместились». А вот куда, пояснений нет.— говорится в сообщении Генштаба ВСУ.Между тем по данным наших ресурсов, ВСУ использовали в Волчанске заградительные отряды, которые не давали подразделениям украинской армии отступать. Наши бойцы взяли одного боевика из состава заградотряда в городе, он уже вовсю дает показания, как расстреливал ВСУшников, чтобы они не отступали.По данным российских ресурсов на вечер, наши вели бои в северной части Волчанска, практически ее зачистив. Проходила информация о взятии здания администрации города.