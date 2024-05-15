Подтверждена информация об освобождении нашими войсками сёл Старица Харьковской области и Уманское в ДНР

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Подтверждена информация об освобождении нашими войсками сёл Старица Харьковской области и Уманское в ДНР

С Харьковского участка фронта поступает подтверждение информации о том, что по итогам боёв было освобождено от войск киевского режима село Старица. Село находится юго-западнее Волчанска, неподалёку от меловой возвышенности, называемой Крейдова гора. Центральная часть Старицы находится на высоте около 150 м над уровнем моря. Это примерно на 40-50 м ниже возвышенности, находящейся к северу и к югу от населённого пункта.

На этом направлении украинские отряды продолжают уничтожаться нашими войсками в лесном массиве, который носит название Большой лес. Он протянулся до сёл Верхняя Писаревка на востоке и Рубежное (Харьковская область) на юге. Это западный берег Северского Донца.





Тем временем подтверждена информация и о полном освобождении села Уманское. Это уже Донецкая Народная Республика. После освобождения Уманского ВС РФ активно продвигаются к Яснобродовке, находящейся на северо-восточном берегу Карловского водохранилища. Яснобродовка находится в относительной низменности, поэтому для ВСУ её удержание под контролем станет большой проблемой, исходя уже из топографии, не говоря даже о набравшей на этом направлении ход российской армии.

5 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 06:32
    Лучше б информация пришла об освобождении Харькова. Отправил повторную заявку - может возьмут
    1. Victal Звание
      Victal
      0
      Сегодня, 07:24
      Харьков пока не актуален. Пока. Судя по продвижению к Липцам с прикрытием правого фланга водохранилищем, а также по географии ударов по мостам, больше похоже на создание санитарной зоны, а максимум - на движение в сторону Купянска
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 07:46
        ...ну на харьковском направлении вот такая картина... красные метки - наши бьют, синие - укры
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:47
    Что то режим зе не кричит мы победили ,к 9 мая Часов Яр не взят.Их вариант не прокатил.
  3. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 07:00
    В Старице и Верхней Писаревке были мосты через Северский Донец, в Верхней Писаревке были летние лагеря Училища тыла МВД (при СССР) , потом оно стало Академией Национальной гвардии Украины. Курортные места...