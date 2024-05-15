С Харьковского участка фронта поступает подтверждение информации о том, что по итогам боёв было освобождено от войск киевского режима село Старица. Село находится юго-западнее Волчанска, неподалёку от меловой возвышенности, называемой Крейдова гора. Центральная часть Старицы находится на высоте около 150 м над уровнем моря. Это примерно на 40-50 м ниже возвышенности, находящейся к северу и к югу от населённого пункта.На этом направлении украинские отряды продолжают уничтожаться нашими войсками в лесном массиве, который носит название Большой лес. Он протянулся до сёл Верхняя Писаревка на востоке и Рубежное (Харьковская область) на юге. Это западный берег Северского Донца.Тем временем подтверждена информация и о полном освобождении села Уманское. Это уже Донецкая Народная Республика. После освобождения Уманского ВС РФ активно продвигаются к Яснобродовке, находящейся на северо-восточном берегу Карловского водохранилища. Яснобродовка находится в относительной низменности, поэтому для ВСУ её удержание под контролем станет большой проблемой, исходя уже из топографии, не говоря даже о набравшей на этом направлении ход российской армии.

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