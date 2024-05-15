Украинский генерал: Наступление ВС России на Харьковском направлении - это только начало

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Украинский генерал: Наступление ВС России на Харьковском направлении - это только начало

Начав наступление на Харьковском направлении, ВС России задействовали не все свои силы, это только первый этап. Второй начнется в конце мая — начале июня. С таким заявлением выступил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Отставной генерал, который уже давно подвизался на украинском телевидении в качестве военного эксперта, высказал мнение, что начавшееся наступление ВС России — это только начало, дальше последует второй этап. По словам Романенко, российское командование сейчас готовит новые резервы, подтягивает технику и формирует группировки для начала наступления в конце мая — начале июня.



Эксперт считает, что удар может последовать на любом участке фронта, необязательно, что на Харьковском, хотя вероятность этого большая. Он подчеркнул, что российские военачальники будут искать самый слабый участок, чтобы потом нанести там удар.

Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно (...) то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом
— добавил Романенко.

Другой украинский эксперт, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что опасность обрушения фронта имеется уже сейчас, поскольку Россия растягивает силы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, у ВСУ нет необходимых сил и средств, чтобы организовать нормальную оборону по всему фронту, поэтому может быть прорыв.
7 комментариев
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  1. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 06:42
    ВСУшники за головы похватались. ФАБы с умпк хорошенько так отрезвляют.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 07:25
      Да обрушится бандеровский фронт!

      Свободу Украине от фашизма!
  2. HaByxoDaBHocep Звание
    HaByxoDaBHocep
    +2
    Сегодня, 06:49
    Это же кстати нормальная тактика, я в компьютерных стратегиях ее часто использовал, наносить не большие удары противнику в разных местах вынуждая его растягивать силы обороны, плюс время на переброску сил на разные фланги, главное не давать ему развиваться
  3. Roust Звание
    Roust
    +7
    Сегодня, 06:50
    Сперва скакали, теперь на "шпагат" садятся.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:50
    «Отставной генерал, который уже давно подвизался на украинском телевидении в качестве военного эксперта, высказал мнение, что начавшееся наступление ВС России - это только начало, дальше последует второй этап» —
    «Другой украинский эксперт, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что опасность обрушения фронта имеется уже сейчас» —

    — Хоть к Соловьёву приглашай этих экспертов,на вечерок ...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 07:01
      Нам чужих не надо. У нас своих экспертов просто завались. Уж чего-чего, а болтунов на ТВ до фига и больше со всех сторон.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:40
    Некоторые експерты начали утверждать, что собрать где то солидные резервы, перебросить их к передовой линии, незаметно, теперь не возможно... разведка противника это обязательно обнаружит!!!
    Правда, есть масса других мнений, высказываний...
    В общем, нам с дивана не видно, а у противника пусть голова пухнет... так ему и надо.