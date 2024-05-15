Украинский генерал: Наступление ВС России на Харьковском направлении - это только начало

Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно (...) то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом

Начав наступление на Харьковском направлении, ВС России задействовали не все свои силы, это только первый этап. Второй начнется в конце мая — начале июня. С таким заявлением выступил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.Отставной генерал, который уже давно подвизался на украинском телевидении в качестве военного эксперта, высказал мнение, что начавшееся наступление ВС России — это только начало, дальше последует второй этап. По словам Романенко, российское командование сейчас готовит новые резервы, подтягивает технику и формирует группировки для начала наступления в конце мая — начале июня.Эксперт считает, что удар может последовать на любом участке фронта, необязательно, что на Харьковском, хотя вероятность этого большая. Он подчеркнул, что российские военачальники будут искать самый слабый участок, чтобы потом нанести там удар.— добавил Романенко.Другой украинский эксперт, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что опасность обрушения фронта имеется уже сейчас, поскольку Россия растягивает силы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, у ВСУ нет необходимых сил и средств, чтобы организовать нормальную оборону по всему фронту, поэтому может быть прорыв.