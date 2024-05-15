«Вместо F-16 вот вам моя игра на гитаре»: украинские пользователи негативно реагируют на посещение Блинкеном киевского ночного клуба
Госсекретарь США, который накануне утром прибыл поездом в Киев, «для поддержки Украины», вечером того же дня отправился в один из баров, где сыграл на гитаре и спел с одной из рок-групп. Кадры стали распространяться на украинском и американском телевидение и, видимо, по задумке, пиарщиков, должны были показать, сколь активно американская администрация поддерживает Украину и украинцев. Но подавляющее большинство украинцев в комментариях «рок-концерт» Блинкена не оценили.
Для начала – видео с главой Госдепа США в киевском ночном клубе:
И несколько комментариев от украинских граждан по поводу этого перформанса:
Напомним, что накануне в ходе брифинга в Киеве Блинкен заявил о том, что выборы на Украине не проводились, так как «не был готов народ». По словам госсекретаря США, выборы президента и депутатов парламента будут проведены, «когда народ, включая перемещённых лиц, будет готов». Это настоящая победа украинской демократии, когда заокеанский чиновник определяет, будут или не будут в стране проводиться выборы, и когда он же даёт характеристику готовности украинского народа к выборам.
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