«Вместо F-16 вот вам моя игра на гитаре»: украинские пользователи негативно реагируют на посещение Блинкеном киевского ночного клуба

Мистер Блинкен, предоставьте нам ещё средства ПВО – Дайте мне лучше гитару, я вам сыграю.

Россияне сейчас наступают под Харьковом, по всей Украине экстренные отключения света, а этот тип играет на гитаре.

У меня нет F-16, но вот сыграть и спеть «Не моя война» могу.

Играет на гитаре в ночном клубе вместе с такими же моральными уродами, когда идёт война.

Госсекретарь США, который накануне утром прибыл поездом в Киев, «для поддержки Украины», вечером того же дня отправился в один из баров, где сыграл на гитаре и спел с одной из рок-групп. Кадры стали распространяться на украинском и американском телевидение и, видимо, по задумке, пиарщиков, должны были показать, сколь активно американская администрация поддерживает Украину и украинцев. Но подавляющее большинство украинцев в комментариях «рок-концерт» Блинкена не оценили.Для начала – видео с главой Госдепа США в киевском ночном клубе:И несколько комментариев от украинских граждан по поводу этого перформанса:Напомним, что накануне в ходе брифинга в Киеве Блинкен заявил о том, что выборы на Украине не проводились, так как «не был готов народ». По словам госсекретаря США, выборы президента и депутатов парламента будут проведены, «когда народ, включая перемещённых лиц, будет готов». Это настоящая победа украинской демократии, когда заокеанский чиновник определяет, будут или не будут в стране проводиться выборы, и когда он же даёт характеристику готовности украинского народа к выборам.