«Вместо F-16 вот вам моя игра на гитаре»: украинские пользователи негативно реагируют на посещение Блинкеном киевского ночного клуба

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«Вместо F-16 вот вам моя игра на гитаре»: украинские пользователи негативно реагируют на посещение Блинкеном киевского ночного клуба

Госсекретарь США, который накануне утром прибыл поездом в Киев, «для поддержки Украины», вечером того же дня отправился в один из баров, где сыграл на гитаре и спел с одной из рок-групп. Кадры стали распространяться на украинском и американском телевидение и, видимо, по задумке, пиарщиков, должны были показать, сколь активно американская администрация поддерживает Украину и украинцев. Но подавляющее большинство украинцев в комментариях «рок-концерт» Блинкена не оценили.

Для начала – видео с главой Госдепа США в киевском ночном клубе:




И несколько комментариев от украинских граждан по поводу этого перформанса:

Мистер Блинкен, предоставьте нам ещё средства ПВО – Дайте мне лучше гитару, я вам сыграю.

Россияне сейчас наступают под Харьковом, по всей Украине экстренные отключения света, а этот тип играет на гитаре.

У меня нет F-16, но вот сыграть и спеть «Не моя война» могу.

Играет на гитаре в ночном клубе вместе с такими же моральными уродами, когда идёт война.

Напомним, что накануне в ходе брифинга в Киеве Блинкен заявил о том, что выборы на Украине не проводились, так как «не был готов народ». По словам госсекретаря США, выборы президента и депутатов парламента будут проведены, «когда народ, включая перемещённых лиц, будет готов». Это настоящая победа украинской демократии, когда заокеанский чиновник определяет, будут или не будут в стране проводиться выборы, и когда он же даёт характеристику готовности украинского народа к выборам.
26 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 06:51
    У меня нет F-16, но вот сыграть и спеть «Не моя война» могу.

    По крайней мере Блинкену будет чем заняться после отставки - без работы и заработка на гранд кусок гамбургера не останется.... laughing
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +2
      Сегодня, 06:55
      -В любой непонятной ситуации играй и пой.
      -Господин Блинкин, о чём это вы?
      -Ещё песня....
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 07:37
        Зачем вам танки, зачем вам деньги? Давайте-ка я вам лучше спою.

        Украинские "индейцы" вступоре: совсем не песен они ждали в своей резервации!
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 07:38
        Надо было ему, для полноты картины спеть вот это - "Don't Worry, Be Happy".
  2. Corvair Звание
    Corvair
    +2
    Сегодня, 06:53
    Это другое, понимать надо, что всё, что связано с США, это демократия.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:54
    — Он на Евровидение по конкурсу не прошёл,решил здесь оторваться ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:55
      Там принято в стрингах выступать и с бородатыми псевдоженщинами. Видимо Блинкен пока ещё до такого не дошёл.... Но у него всё ещё впереди. laughing
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:58
      Ага... Прочёл аборигенам стихотворение воганов о кусочках зелени под своими трусами. [smile
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:01
    Бар " случайно " не находится напротив посольства США в Киеве.Эта пиаракция не для Украины ,а для США.Следующий пиар ход администрации белого дома,самоходный Джо за ударной установкой( барабанной)в баре в каком-то латино -негретянском американском штате где официант негр " потный и вонючий на грязной тарелке подаст жёлтый кусок сала"( c) самоходному Джо. wassat
  5. gmss Звание
    gmss
    +5
    Сегодня, 07:04
    этому гитаристу случайно никто на рояле не подыгрывал?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:08
      у игруна на рояле пестня надоедливо-заунывная: дайте оружия, дайте денег, дайте оружия, дайте денееег..... wassat
  6. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 07:05
    Ну хлопцы, ну ещё немножечко... Прозрейте же наконец!
  7. Леонид Дымов Звание
    Леонид Дымов
    +3
    Сегодня, 07:07
    Блинкин вместо самолетов показал гитару - очень распространенный жест.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 07:09
    Где-то что-нибудь потрындеть, где-то что-нибудь побреньчать. А зарплата капает.
  9. _КГБ-СССР_ Звание
    _КГБ-СССР_
    +1
    Сегодня, 07:15
    -На рояле играл, на гитаре тоже..-А на скрипке? -Не люблю, плохо получается. -Почему? -С неё карты сваливаются...
  10. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 07:27
    Недоработали пиарщики. Надо было людоловов с собой брать и делать картинку: после выступления Блинкина, молодёжь из ночного клуба встаёт в очередь за повесткой... и трепетно прижимая её к груди, садится в автобус.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      0
      Сегодня, 07:45
      Недоработали пиарщики. Надо было людоловов с собой брать и делать картинку: после выступления Блинкина, молодёжь из ночного клуба встаёт в очередь за повесткой... и трепетно прижимая её к груди, садится в автобус

      Это не та молодежь. За подобную картинку военком с подчиненными может на следующий день оказаться в окопах.
    2. gmss Звание
      gmss
      0
      Сегодня, 07:48
      эти дуболомы из тцк со свои животным рвением могли бы в порыве службы и самому гитаристу повестку вручить, предварительно избить и бросить бедолагу в фургон
  11. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 07:33
    Блинкен метит в президенты?
  12. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 07:35
    Матрасники совсем не боятся, что по ним случайно прилетит, на гитаре теребенькают в клубах. Так и представила, как Лавров спокойно играл бы на гитаре в какой-нибудь стране, с которой воевали бы матрасники.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 08:01
      Ну так, в Кремле ж-не такие. Свой хрусталь берегут.
  13. Комментарий был удален.
  14. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 07:47
    Смотрика ты... Как Пол Маккартни прям, левша. С собой что ли леворукую гитару приволок, или там как раз такая была? laughing
  15. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 07:52
    Как выяснилось, он и раньше играл в этом баре во время поездок в Киев.
  16. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 07:56
    Блинкен на сцене:" Песня про папуасов". Аалодисменты,пожалуйста украинские папуасы.
  17. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 07:57
    Вот зачем челу заниматься тем для чего не приспособлен ? Блинкен меняй коньки на санки!
  18. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:04
    Играет на гитаре в ночном клубе вместе с такими же моральными уродами, когда идёт война.

    А разве на Украине, еще другие остались ?