Российская ПВО отразила массированную ночную ракетную атаку на Севастополь

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Российская ПВО отразила массированную ночную ракетную атаку на Севастополь

В ночь со вторника на среду украинские вооруженные формирования атаковали Севастополь, российская ПВО отразила массированную атаку на город. Воздушная тревога объявлялась по всему полуострову, перекрывался Крымский мост, а также пункт пропуска Джанкой. Об этом сообщают власти Крыма.

Хунта атаковала Севастополь беспилотниками и ракетами, предварительно британскими крылатыми Storm Shadow во втором часу ночи. Основной целью, скорей всего, был аэродром Бельбек, именно там активнее всего работала ПВО, но досталось и городу, взрывы были слышны в районе акватории, обломки сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской и села Полюшко. На данный момент о повреждениях или пострадавших сведений нет.



Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов.

— написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Развожаев.

Минобороны пока никак не прокомментировало ночную атаку на Крым, по-видимому, идет сбор всей необходимой информации, поэтому назвать точное количество сбитых ракет мы не можем. Хотя появилась информация, что Крым был атакован ATACMS, было сбито десять ракет.

Средства ПВО уничтожили 10 ракет ATACMS над территорией Крыма

- пишут российские ресурсы.
13 комментариев
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    -7
    Сегодня, 07:17
    про хохлатых летунов сказали. что они отрабатывают на Ф-16 взлёт. пуск ракет и посадку.(сокращённая программа)
    Взлетать будут не с Окраины.База подскока в Ровно.про цели ударов я уже писал.это Джакой и Симферополь (самое интересное.эвакуация населения будет в Крыму.быстрая)
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:18
    британский министр обороны Шэппс подтвердил выдачу Киеву разрешения на применение по территории Крымского полуострова британских ракет, а также любого другого оружия, произведенного в Великобритании.

    По их мнению "Крым - это украина". Хотелось бы ответку, хотя бы по Мальдивским островам.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +7
      Сегодня, 07:27
      Вы не перепутали Мальвинские и Мальдивские острова?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        -3
        Сегодня, 07:40
        Цитата: Sergej1972
        Вы не перепутали Мальвинские и Мальдивские острова?

        Ой! Точно. Мальдивские острова освободились от бритов где-то в середине 70х. Но Мальвинские-то остались. hi
  3. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 07:21
    Кремль грозился ответить поганому туманному острову за бомбежки Крыма их оружием. Тимуровская команда еще больше украдет денег и выведет их в Лондон, чтобы проклятые сатанисты подавились долларами, это, наверное, и будет грозной ответкой за удары по Крыму.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:22
    Очевидно, что разные направления прикрыть ПВО по разному, по возможности... увы, все и сразу прикрыть сложно. ЛБС протяженная, объектов для атаки, более чем много, а противник откровенный бандит, как и его хозяева, бьёт не то, что б без разбору, бьёт с желанием нанести максимальный вред нашим людям.
    Увы, война беспощадная, изображать из себя ... в общем, придется проявлять себя так, как можно, так, как мы всегда делали... т. е. уподоблятся бандитам нам не по нвтру, поэтому неча и пытатся. Мы так не поступали никогда, не стоит и начинать, не стоит ломать свою натуру, до добра это не доведёт.
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 07:22
    Собрать бы фрагменты британских ракет, предъявить английским дипломатам, заявить, что Россия не признаёт английским Гибралтар, да шарахнуть по нему "Калибрами". Заодно посмотреть - как там ПВО отработает.
    1. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
      Р_С_Ф_С_Р_
      0
      Сегодня, 07:50
      Ой, и чо будет?
      Абсолютно ничего!
      Тут уже эксперты по стрелочкам на картах и гос.царебожники готовят удар по Кипру.

      Представляете! По нашему родному офшорному Кипру! Да как они смеют, у нас же там семьи, любовницы, дети, родители, дома, разное имущество, счета наконец. Мы же те самые иностранные инвесторы, владеющие вашими ЖКХ, водопроводами и ещё кое-где недобитым производством.
      Мы вам запрещаем!
  6. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 07:25
    в случае использования шведских Грифонов. ситуация усложнится. им аэродром не нужен.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 07:26
    Российская ПВО отразила массированную ночную ракетную атаку на Севастополь

    Работа ПВО - прекрасно. Предполагаю, что ответная работа РВиА ВС РФ будет востребована всегда, до полной победы... yes
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 07:32
    Пока в ответке не будет Киев,( всего несколько зданий и бункеров)так и будут еженощные атаки.Голову надо отсекать у укротвари,голову.
    1. Aleprok Звание
      Aleprok
      0
      Сегодня, 08:05
      голова не в куеве к сож(((
  9. Камрад Звание
    Камрад
    +5
    Сегодня, 07:37
    Основной целью, скорей всего, был аэродром Бельбек, именно там активнее всего работала ПВО, но досталось и городу, взрывы были слышны в районе акватории, обломки сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской и села Полюшко.

    Сразу видно, что автор о Севастополе не знает ничего. Полюшко и улица Федоровская это и есть район Бельбека. Ну и по официальным данным 6+2 ATACMS с кассетными боевыми частями.