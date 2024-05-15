Российская ПВО отразила массированную ночную ракетную атаку на Севастополь
В ночь со вторника на среду украинские вооруженные формирования атаковали Севастополь, российская ПВО отразила массированную атаку на город. Воздушная тревога объявлялась по всему полуострову, перекрывался Крымский мост, а также пункт пропуска Джанкой. Об этом сообщают власти Крыма.
Хунта атаковала Севастополь беспилотниками и ракетами, предварительно британскими крылатыми Storm Shadow во втором часу ночи. Основной целью, скорей всего, был аэродром Бельбек, именно там активнее всего работала ПВО, но досталось и городу, взрывы были слышны в районе акватории, обломки сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской и села Полюшко. На данный момент о повреждениях или пострадавших сведений нет.
— написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Развожаев.
Минобороны пока никак не прокомментировало ночную атаку на Крым, по-видимому, идет сбор всей необходимой информации, поэтому назвать точное количество сбитых ракет мы не можем. Хотя появилась информация, что Крым был атакован ATACMS, было сбито десять ракет.
- пишут российские ресурсы.
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