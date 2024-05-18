Австрийские винтовки и пистолеты с замком Винченца Августина



Кавалерийский пистолет M. 1851 – это старый кавалерийский пистолет образца 1798 года, получивший ударный затвор системы Августина. Некоторые излишки этого австрийского оружия были проданы армии США в первые дни Гражданской войны. Длина 42,3 см. Длина ствола 21,4 см. Калибр 17,1 мм. Фотография аукционного дома «Финарт»

Ах, мой милый Августин,

Августин, Августин,

Ах, мой милый Августин,

Всё прошло, всё! Австрийская народная песня.

Считается, что она была написана в Вене

во время эпидемии чумы 1678–1679 годов.

Авторство этой песни приписывается

некоему Августину Н.



Капсюльный замок системы Винченца Августина. Фотография «Аукционнет»



На этом фото хорошо виден замок винтовки Августина в открытом состоянии. Крышка замка открыта, а курок поставлен на полувзвод. Хорошо виден выступающий из запального отверстия цилиндрик керна и прорезь в стенке замка для проволочки капсюля. Фотография «Аукционнет»



Курок спущен, крышка замка в закрытом состоянии. Хорошо видна её рукоятка. Фотография «Аукционнет»



Внешний вид винтовки Августина образца 1844 года калибра 17,74 мм. Фотография «Аукционнет»



Извлечение пыжа из патрона после того, как капсюль вставлен в замок. Фотография «Кэнанболл»



Приклад и ложа винтовки Августина имели традиционную отработанную во многих армиях форму с плавно переходящей в приклад шейкой ложи. Фотография «Аукционнет»



Шомпол и защелка штыка. Фотография «Аукционнет»



Винтовка Лоренца с ударным замком традиционной конструкции. Музей армии, Стокгольм

В нашем прошлом материале о капсюле и замке системе Винченца Августина мы остановились на «самом интересном месте», как написал один из комментаторов. Ну что ж, сегодня мы продолжим рассказ об этом необычном оружии.Кстати говоря, это сегодня нам известно, что трубчатые капсюли являются тупиковым путем в развитии огнестрельного оружия. А когда они впервые появились, то есть в первой половине XIX века, они казались столь же эффективными, как и всякие другие, и отнюдь не считались чем-то таким неприемлемым. Ведь в то время никто точно не знал, какой капсюль возьмет верх над другими и станет основой для огнестрельного оружия будущего.Важным преимуществом трубчатых капсюлей в то время считались и большие допуски на их размер, которые могли быть больше, чем у капсюлей типа пистонов. Не имело значения, какой диаметр имела трубочка такого капсюля: 3,1 или 2,9 мм – он все равно должен был хорошо сработать. А вот если капсюль-пистон был по диаметру больше ниппеля брандтрубки, то в пылу боя он легко мог с него упасть, а если меньше, то он бы на нем попросту не поместился.В прошлый раз мы достаточно подробно рассказали о деталях работы Консоля и Августина, но теперь давайте посмотрим, а что именно Августин переделал в замке, получившем впоследствии его имя. На руках у него имелся его собственный капсюль – тонкая трубка из латунной фольги, наполненная ударным составом на основе гремучей ртути длиной 15 мм и диаметром 15 мм, крепившаяся к патрону при помощи короткой проволочки, проходившей через находившийся в его бумажной трубке войлочный пыж.Как оказалось, при переделке старых кремневых винтовок, соосность запального отверстия ствола и прикрепленного к нему справа замка достигалась не всегда. Из-за этого сменный замок, разработанный Консолем для переделочных кремневых винтовок, как выяснилось, не подходил ко всем ружьям, даже если они были одного типа. Воспламенение порохового заряда в стволе при этом становилось попросту невозможным. И Августин сумел решить эту проблему, ввинтив в запальное отверстие небольшую металлическую трубку, получившую название «керн».В переделочных системах под капсюли-колпачки в запальное отверстие ввинчивалась г-образная брандтрубка, конец которой, куда надевался капсюль, подгоняли под курок вручную и в нужном положении фиксировали. Но операция была простая и особой сложности не представляла.Не так было в случае с капсюлями-трубочками. Августин придумал ввинчивать в запальное отверстие ствола короткую трубку, получившую название «керн». Керн на половину входил в сам замок, и в него же опять наполовину вставлялась и трубочка капсюля, что гарантировало надежное воспламенение порохового заряда. А оставшаяся часть закрывалась специальной подпружиненной крышкой с рукояткой, имевшей на своей поверхности свободно перемещающийся в вертикальной плоскости зубец.При этом крышка удерживала трубочку капсюля в нужном положении и не позволяла ей выпасть из запального отверстия, а вот зубец наколоть капсюль не мог даже при резком закрытии крышки, поскольку свободно поднимался вверх. Зато когда по нему ударял курок, он соответственно передавал этот удар на трубочку капсюля, в котором происходило воспламенение инициирующего состава.Кстати, ударная трубка оказалась ещё и полностью водонепроницаемой. Её можно было бросить в воду и оставить там на несколько часов, и она все равно воспламенялась от удара, в отличие от капсюлей пистонного типа, включая даже их современные образцы.Что касается винтовки Августина, то она имела калибр 17,74 мм, и сначала, как и раньше, стреляла круглой пулей. Калибр канала ствола равнялся 18,1 мм, поэтому пуля вместе с бумажным корпусом патрона плотно герметизировала нарезной канал ствола.Винтовка имела патронник системы Дельвиня, что позволяло солдату тяжелым шомполом сделать посадку пули ещё более плотной. Первоначально патронник Дельвиня переходил в ствол под прямым углом. Но позже Августин закруглил его края, чтобы пуля лучше расширялась.Пороховой заряд составлял 55 гран (1 венский гран = 0,07 г), поэтому начальная скорость пули была значительно ниже скорости пуль гладкоствольных мушкетов. Это было необходимо, поскольку при более высокой скорости пуля в форме шарика могла не закрутиться по спирали, а срезаться нарезами ствола, от чего точность выстрела, естественно, сразу падала.Теперь солдату для производства выстрела из нового ружья требовалось совершить следующие действия.Прежде всего, отвести назад курок и поставить его на полувзвод. Нужно было открыть крышку замка, достать патрон из сумки, вставить трубочку капсюля в керн, причем так, чтобы проволочка, идущая от него к патрону, попала в узкую прорезь на стенке замка.Теперь можно закрыть крышку замка и просто потянуть патрон на себя, отчего проволочка вытягивала из бумажной трубки патрона войлочный пыж. После это можно было ставить винтовку прикладом на землю. Засыпать порох в ствол, вставлять в него пулю и ударами шомпола досылать её до патронника. Затем шомпол убирался в гнездо под стволом, ружье нужно было взять наизготовку, а курок поставить на боевой взвод.После всего этого можно было уже и стрелять!Конечно, на наш сегодняшний взгляд, все эти операции кажутся нам не слишком-то рациональными, во всяком случае, по сравнению с оружием, стреляющим патронами. Хотя для того времени это была очень продвинутая, говоря современным языком, система.Однако едва ли не столь же значимым вкладом Августина в развитие стрелкового оружия монархии Гасбургов было не только создание своего капсюля, патрона и винтовки, но и серьезное усовершенствование процесса изготовления всего этого. Теперь его замки изготавливались полностью на станках и были абсолютно взаимозаменяемыми. Хотя, как оказалось, новый замок требует и новых лож...Старые стволы можно было использовать, если они были в хорошем состоянии, но в целом новая система потребовала изготовления совершенно новой линейки оружия, причем не только ружей, но и пистолетов. С этого времени ни о какой конверсии старых кремневых ружей не могло быть и речи.Интересно, что ружьям Августина с трубочными капсюльными замками довелось понюхать порох не только в Европе, но и за океаном, куда они попали в количестве 25 000 экземпляров в годы Гражданской войны в США, где они использовались в армии северян.Дальнейшая судьба винтовок Августина была такова – их уже в 1854 году заменили винтовки Йозефа Лоренца. Главным отличием её было… упрощение конструкции замка. А оно в свою очередь было очень связано с прогрессом в производстве капсюлей. Теперь они выпускались машинным способом и в больших количествах, причем точно выдержанного размера.Поэтому у новых винтовок, в которые, опять-таки, переделывались винтовки Августина, убирался прежний замок, а вместо него устанавливался новый с новым курком и г-образной брандтрубкой, которая вворачивалась в ствол вместо керна Августина. Винтовка приобрела внешний вид полностью соответствующий таким винтовкам, как «Энфилд», «Спрингфилд» и т. п.Винтовка Лоренца в годы Гражданской войны США поставлялась как северянам (им было продано около 226 924 винтовки), так и южанам – (100 000)!