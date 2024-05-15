В России разработан носимый комплекс РЭБ «Фумигатор» для защиты бойцов штурмовых групп от беспилотников

1
В России разработан носимый комплекс РЭБ «Фумигатор» для защиты бойцов штурмовых групп от беспилотников

Российские компании продолжают разрабатывать защиту от FPV-дронов и ударных беспилотников, в том числе и индивидуальную, назначение которой — прикрывать штурмовые группы в бою. Новый комплекс под названием «Фумигатор» представила компания «Лаборатория ППШ».

Новый носимый комплекс предназначен для защиты штурмовых групп сразу от FPV-дронов и беспилотников-«бомбардировщиков». Комплекс переносной, рассчитан на переноску двумя бойцами, поскольку содержит два разных модуля. Один создает купол диаметром до 300 метров, прикрывая группу от сброса боеприпасов, а второй глушит FPV-дроны. На одном аккумуляторе комплекс способен работать до семи часов.



На основе наших модулей появляются новые изделия. Например, у нас сейчас выходят переносные изделия «Фумигатор» — в обычной версии и «Фумигатор FPV» для штурмовых групп. Они тоже состоят из модулей под определенную частоту подавления. Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ.

— приводит ТАСС слова гендиректора компании.

На каком этапе находятся работы, не сообщается, также неизвестно, поставляется ли «Фумигатор» в зону СВО. Проблема с беспилотниками очень большая, на фронте буквально требуют средства борьбы с ними. Как рассказывают наши бойцы, основные потери подразделения ВС России несут как раз от дронов, сейчас их у ВСУ очень большое количество. Носимые комплексы РЭБ — это один из способов сберечь жизни наших бойцов.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пахарь Звание
    Пахарь
    0
    Сегодня, 08:09
    В штурмовой группе, два бойца несут аппаратуру РЭБ (?!), эффект от которой весьма спорный, это похоже на распил. Может проще им охотничьи ружья выдать, повышенной мощности.