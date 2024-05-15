Турецкий президент провёл срочное совещание из-за сообщений о госперевороте

Власти Турции со всей серьёзностью отнеслись к недавним сообщениям о готовящемся в стране государственном перевороте.Как сообщает турецкое издание Türkiye, президент Реджеп Эрдоган даже собрал по этому поводу экстренное совещание, на котором присутствовали глава турецкой разведки Ибрагим Калын и министр юстиции Йылмаз Тундж.Поводом для этого послужило предупреждение со стороны лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о готовящемся в среде правоохранительных органов заговоре, пишет Türkiye.Ожидается, что сегодня турецкий президент будет обсуждать эту тему на расширенном заседании правящей партии в парламенте.Ранее в столице Турции Анкаре был уволен ряд должностных лиц, представляющих правоохранительные органы. Их подозревают в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».Лидер МНР Девлет Бахчели считает, что необходимо дальнейшее расследование этого вопроса, так как, вероятно, речь может идти о попытке госпереворота. Он отметил, что недруги Эрдогана могут попытаться повторить события 2016 года.Напомним, что в июле 2016 года в Турции уже пытались отстранить от власти Эрдогана. Тогда мятеж удалось подавить. О его масштабах говорят цифры – было арестовано более 80 тысяч человек и до 150 тысяч потеряли работу. Среди них было немало военных, которые традиционно до Эрдогана держали власть в стране в своих руках. Тогда удержаться в кресле Эрдогану помогла Россия.

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