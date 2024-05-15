Турецкий президент провёл срочное совещание из-за сообщений о госперевороте

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Турецкий президент провёл срочное совещание из-за сообщений о госперевороте

Власти Турции со всей серьёзностью отнеслись к недавним сообщениям о готовящемся в стране государственном перевороте.

Как сообщает турецкое издание Türkiye, президент Реджеп Эрдоган даже собрал по этому поводу экстренное совещание, на котором присутствовали глава турецкой разведки Ибрагим Калын и министр юстиции Йылмаз Тундж.



Поводом для этого послужило предупреждение со стороны лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о готовящемся в среде правоохранительных органов заговоре, пишет Türkiye.

Ожидается, что сегодня турецкий президент будет обсуждать эту тему на расширенном заседании правящей партии в парламенте.

Ранее в столице Турции Анкаре был уволен ряд должностных лиц, представляющих правоохранительные органы. Их подозревают в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».

Лидер МНР Девлет Бахчели считает, что необходимо дальнейшее расследование этого вопроса, так как, вероятно, речь может идти о попытке госпереворота. Он отметил, что недруги Эрдогана могут попытаться повторить события 2016 года.

Напомним, что в июле 2016 года в Турции уже пытались отстранить от власти Эрдогана. Тогда мятеж удалось подавить. О его масштабах говорят цифры – было арестовано более 80 тысяч человек и до 150 тысяч потеряли работу. Среди них было немало военных, которые традиционно до Эрдогана держали власть в стране в своих руках. Тогда удержаться в кресле Эрдогану помогла Россия.
35 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 08:56
    «Тогда удержаться в кресле Эрдогану помогла Россия» —

    — Помнит ли? ...
    1. Aken Звание
      Aken
      +9
      Сегодня, 09:01
      — Помнит ли? ...

      Оказанная услуга ничего не значит (Цэ).
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 09:09
        Главное, что Владимир Владимирович Воронцов помнит...
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:38
        Цитата: Aken
        — Помнит ли? ...

        Оказанная услуга ничего не значит (Цэ).

        "Обещанный подарок дороже того, что есть" (Зе)

        Извиняюсь, что не в тему. feel
      3. lis-ik Звание
        lis-ik
        +2
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Aken
        — Помнит ли? ...

        Оказанная услуга ничего не значит (Цэ).

        Это лозунг сегодняшних правителей РФ.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 10:43
          Это лозунг сегодняшних правителей РФ.

          В точку. Его Путин вчера придумал.
          1. lis-ik Звание
            lis-ik
            0
            Сегодня, 10:45
            Цитата: Aken
            Это лозунг сегодняшних правителей РФ.

            В точку. Его Путин вчера придумал.

            Нет,не вчера,но они уже так живут. Последние события в тему.
            1. Aken Звание
              Aken
              -1
              Сегодня, 10:47
              Не переводите стрелки.
              Мелко, Хоботов (Цэ).
              1. lis-ik Звание
                lis-ik
                -1
                Сегодня, 10:48
                Мелковато,согласен,но принцип остаётся.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  -1
                  Сегодня, 10:50
                  Это не принцип. Это Закон человеческого общежития.
                  Если хотите вывести кого-то из под действия Закона, не стесняйтесь озвучить имя.
                  1. lis-ik Звание
                    lis-ik
                    -1
                    Сегодня, 10:55
                    Лавров,Путин и все те кто дрочит на красные линии
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      -1
                      Сегодня, 10:58
                      Что и следовало доказать. И чего, спрашивается, титьки мял?
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Тогда удержаться в кресле Эрдогану помогла Россия» —

      — Помнит ли? ...

      Значит так... 1. Восток дело тонкое..
      .2. Было темно, я был пьян, и кто меня по башке треснул не понял. request Ну да, хрень, но телеграмм от Путина никто не читал, кроме меня, а потому... "Бог создал прекрасный белый свет, но ошибся, создав Ватикан и Турция, а чтобы исправить ошибку создал Белого царя.... feel
    3. Пленник Звание
      Пленник
      -1
      Сегодня, 11:07
      Хотели бы забыть, да кто им позволит? sad
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 08:58
    Опять ЦРУ хочет султана уконтропупить. am
    А Эрдоган пытается на пяти стульях усидеть. Порвут ему дупу на британский флаг.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Бородач
      Опять ЦРУ хочет султана уконтропупить.

      Опять янычары бунтуют laughing
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:01
      Цитата: Бородач
      Опять ЦРУ хочет султана уконтропупить.
      А Эрдоган пытается на пяти стульях усидеть.
      Эрдоган давно уже никому не друг - ни Америке, ни нам - только сам себе. В Вашингтоне это понимают. У нас нет. Ну, или делают вид, что нет.
      Вот только не пойму, зачем, после всех гадостей, ему Запад в целом и Америка конкретно нужны в качестве "друзей". Ну, торгует. Ну, наши ресурсы качает. Так куда они денутся-то?

      Вот, например, НАТО. Я понимаю, зачем НАТО трибалтам, полякам и прочим румынам. Потому что они английского языка не знают, поэтому на Пятую статью молятся. А Эрдоган? Он и смысл Пятой статьи понять в состоянии, и нужна она ему, как в кебабе повидло.
      Ругаться он ни с кем не собирается, свой бакшиш дороже. Но и излишний прогиб перед Штатами постоянно угрожает секир-башкой.
      Так чего он в том же НАТО забыл?

      Далёк от мысли, что он так вот взял, всё хорошее вспомнил и стал по отношению к нам второй Белоруссией или, хотя бы, Венгрией. Но ведь у нас есть одно неоспоримое преимущество перед Западом - мы не хотим его свергать, нам оно не надо.

      Знать, судьба его такой - как Стамбул стоит врастопырку, часть в Европе, часть в Азии, так и Эрдоган не хочет определиться, кто ему больше нужен.
      1. orionvitt Звание
        orionvitt
        0
        Сегодня, 12:22
        Цитата: Zoldat_A
        Вашингтоне это понимают. У нас нет. Ну, или делают вид, что нет
        Тут я с вами не соглашусь. Что то я из уст не у одного российского аналитика (даже тех, кто напрямую занимается Турцией) не слышал, что бы Турция и Эрдоган в частности, были бы России друзья. Сотрудничают, да. Вынужденно. Но ни о какой дружбе никто никогда не говорил. Как раз наоборот, все наперебой твердят, что султан сам себе на уме, и что нужно быть очень осторожными. А по поводу членства в НАТО, так это было задолго до Эрдогана.
  3. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 08:58
    Тогда удержаться в кресле Эрдогану помогла Россия.

    А он помогает нам преодолевать сейчас, санкционные барьеры...
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 09:02
      Поставками Байтракторов.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Aken
        Поставками Байтракторов.

        На Украину...
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 09:18
          Цитата: AllX_VahhaB
          Поставками Байтракторов.

          На Украину...

          Это не он. Это ж его зять, у которого заводик по производству байрактаров. А он тут не при чем. wassat
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 10:26
            Зять за тестя не отвечает.
      2. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 09:05
        Поставками Байтракторов

        Ага. Что-то давно о них не слышно. Что поделаешь, ведь он член... НАТО.
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      +3
      Сегодня, 09:26
      Я бы сказал,что не помогает,а просто получает прибыль на реэкспорте.В прочем так и должны поступать политики, заботящиеся о своей стране.Так могла бы и жить Украина,если бы у неё были путевые политики,не играющие в мутные игры с нацистами.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 09:03
    недруги Эрдогана могут попытаться повторить события 2016 года
    В прошлый раз в организации мятежа участвовали спецслужбы Сша и не исключено, что и в этот раз они подсуетились. Может после этого Эрдоган еще более охладеет к своим заокеанским "союзникам", что может сыграть нам на руку?
    1. Realing Звание
      Realing
      -2
      Сегодня, 09:25
      В прошлый раз в организации мятежа участвовали спецслужбы Сша

      Вам лично из Ленгли звонили?
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +3
        Сегодня, 09:36
        Вам лично из Ленгли звонили?
        Судя по всему вы не следили за информацией в то время. Об этом лично заявлял Эрдоган в июле 2016 г. Вот одно из заявлений:
        Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к согражданам в эфире CNN Turk заявил, что организаторы попытки сегодняшнего военного переворота в его стране получали команды из США
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          0
          Сегодня, 09:40
          Цитата: rotmistr60
          Судя по всему вы не следили за информацией в то время. Об этом лично заявлял Эрдоган в июле 2016 г. Вот одно из заявлений:

          Так он на Гюлена показывал, который оппозиционер и смотался в США от репрессий.
          1. rotmistr60 Звание
            rotmistr60
            +3
            Сегодня, 09:47
            На Гюлена он показывал, как на организатора при содействии ЦРУ Сша и требовал его выдачи.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:04
    «Айхан Бора Каплан».
    Как интересно, кес кесе Каплан? feel
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 09:08
    Посадят заговорщиков в чан с дерьмом и... Сабля там, янычар...
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 09:08
    Посадят заговорщиков в чан с дерьмом и... Сабля там, янычар...
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 09:12
    Держись Эрдогашка. В прошлый раз мы тебе помогли. В этот не смогли. Давай сам отмазывайся
  9. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 09:48
    хороший повод почистить ряды.