Соединенные Штаты рассматривают вариант с отправкой Украине одной дополнительной батареи ЗРК Patriot для прикрытия Харькова, решение об этом примет Белый дом, сообщает агентство Bloomberg.США не исключают отправки Киеву еще одной батареи ЗРК Patriot. В случае положительного решения, а оно будет, поставку еще одной системы ПВО американцы повесят на Евросоюз. Таким образом, получится, что по одному ЗРК Patriot дадут США и Германия, а еще один — одна из стран ЕС, а какая, пока неизвестно.Как пишет украинская пресса, Зеленский на встрече с прибывшим в Киев главой Госдепа Блинкеном просил две системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских самолетов над Харьковом и Харьковской областью. Он давил на то, что у Киева якобы совсем нет систем ПВО, а «злые русские» этим пользуются и выносят своими бомбами позиции ВСУ. Может, артистического таланта не хватило, но разжалобить американца у Зеленского не получилось. В итоге тот согласился на одну батарею.Вообще же Зеленский хотел получить от Запада семь батарей ЗРК Patriot, но ему посоветовали убавить свои аппетиты, такого количества свободных установок ПВО у союзников нет. Если бы не Германия с ее «добрым» Шольцем, то от Европы Украина ничего не получила бы, в ЕС до сих пор не решили, кому выпадет «честь» поставить свой комплекс Киеву. На сегодняшний день ни одна страна ЕС не горит желанием передавать ЗРК Киеву, ведь это с гарантией будет окончательная передача, российским ракетам все равно, кому он ранее принадлежал.