Bloomberg: США рассматривают вариант передачи Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot

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Bloomberg: США рассматривают вариант передачи Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot

Соединенные Штаты рассматривают вариант с отправкой Украине одной дополнительной батареи ЗРК Patriot для прикрытия Харькова, решение об этом примет Белый дом, сообщает агентство Bloomberg.

США не исключают отправки Киеву еще одной батареи ЗРК Patriot. В случае положительного решения, а оно будет, поставку еще одной системы ПВО американцы повесят на Евросоюз. Таким образом, получится, что по одному ЗРК Patriot дадут США и Германия, а еще один — одна из стран ЕС, а какая, пока неизвестно.



Как пишет украинская пресса, Зеленский на встрече с прибывшим в Киев главой Госдепа Блинкеном просил две системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских самолетов над Харьковом и Харьковской областью. Он давил на то, что у Киева якобы совсем нет систем ПВО, а «злые русские» этим пользуются и выносят своими бомбами позиции ВСУ. Может, артистического таланта не хватило, но разжалобить американца у Зеленского не получилось. В итоге тот согласился на одну батарею.

Вообще же Зеленский хотел получить от Запада семь батарей ЗРК Patriot, но ему посоветовали убавить свои аппетиты, такого количества свободных установок ПВО у союзников нет. Если бы не Германия с ее «добрым» Шольцем, то от Европы Украина ничего не получила бы, в ЕС до сих пор не решили, кому выпадет «честь» поставить свой комплекс Киеву. На сегодняшний день ни одна страна ЕС не горит желанием передавать ЗРК Киеву, ведь это с гарантией будет окончательная передача, российским ракетам все равно, кому он ранее принадлежал.
14 комментариев
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 09:13
    Эээээээстония даст. Она всем даёт....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:43
      Да, даёт. Толькооо меее-е-ее-дленно, не торрропяаась. wassat
  2. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +1
    Сегодня, 09:14
    Вопрос: Что может решить одна батарея Патриота? Ответ: ничего. Просто быстро сгореть от наглых русских Искандеров или наглых русских самолетов.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 09:16
      Ну если какелы умудрятся скрытно подтащить её к границе с нами, то пальнув по нашим самолётам какелы могут натворить дел.... А для защиты плюс минус одна батарея действительно не принципиальна.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 09:22
        Цитата: Nexcom
        А для защиты плюс минус одна батарея действительно не принципиальна.

        Да будут штаты тянуть с этой помощью еще долго, подождут, как там с Харьковом обернется.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:10
          Цитата: Егоза
          Да будут штаты тянуть с этой помощью еще долго, подождут, как там с Харьковом обернется.
          Им ждать привычно - Второй фронт мы помним... Открыли не тогда, когда он нужен был, а тогда, когда время пришло ништяки делить и возникла опасность остаться без сладкого.

          Так и тут - будут тянуть и отговариваться "объективными трудностями", пока всё "само собой" как-нибудь не определится.
      2. Село Звание
        Село
        +1
        Сегодня, 09:44
        На данный момент наша авиация атакует очень осторожно. Работает не входя в ВОЗМОЖНУЮ зону действия пво. Благо номенклатура используемых боеприпасов позволяет это делать. Да и с разрушением харьковской телевышки, разведка и целеуказание всу явно подослепла.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 10:40
          Какелам американцы разведданные обеспечивают в нон-стоп режиме, их беспилотники постоянно пасутся возле наших границ, да и из космоса все видно. Так что скорее всего не сильно то какелы и ослепли от потери одной вышки.
          1. Село Звание
            Село
            +1
            Сегодня, 11:02
            Может и обеспечивают, но видеть стали поменьше.тревогу иногда просыпать начали.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:15
    «Ни одна страна ЕС не горит желанием передавать ЗРК Киеву» —

    — Не желать Киеву передать свой ЗРК Patriot непатриотично ...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:27
    Соединенные Штаты рассматривают вариант с отправкой Украине одной дополнительной батареи ЗРК Patriot для прикрытия Харькова, решение об этом примет Белый дом, сообщает агентство Bloomberg.
    . Одна батарея, да ещё в тот населённый пункт который находится на дистанции достаточной для поражения... да всем, в общем то, кроме миномётов.
    Посмотрим... когда город будет окружён, они чего там делать будут... бится до конца???
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:37
    Может, артистического таланта не хватило
    Всего у него хватает, если до сих пор мы о нём не забываем.
    Просто... Проси больше, что бы получить необходимое. (Это все знают...)
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 09:47
    А с чего этот мелкий слуга урода после его деяний решил, что имеет право на жизнь?
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:56
    Соединенные Штаты рассматривают вариант с отправкой Украине одной дополнительной батареи ЗРК Patriot для прикрытия Харькова
    Не жалко еще более 1 мрд. (батарея Patriot стоит более одного миллиарда долларов, из них 400 миллионов долларов приходится на саму систему и 690 миллионов – на ракеты в батарее) лишь бы воевали. Считают, что маловато Patriot было уничтожено и можно еще бросить в топку, Ну, что же дойдет очередь и до этой батареи.