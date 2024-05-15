В США расширяют производство самой мощной противобункерной неядерной бомбы GBU-43/B MOAB

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В США расширяют производство самой мощной противобункерной неядерной бомбы GBU-43/B MOAB

Американские военные давно изучают возможности нападения на ядерные объекты Ирана и Северной Кореи, размещенные глубоко под землей. Поэтому в США расширяют производство самой мощной противобункерной неядерной бомбы GBU-43/B MOAB.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.



Предполагается увеличить объемы выпуска боеприпаса по меньшей мере в 3-4 раза.

Его общая масса составляет почти 14 тонн. Такая бомба содержит в себе около 8,5 тонны взрывчатки. Данный боеприпас гораздо больше и мощнее, чем тот 900-килограмовый, который Белый Дом отказался поставлять Израилю во избежание чрезмерных жертв среди палестинского населения. Единственным самолетом, который может быть применен в качестве носителя GBU-43/B MOAB, является стелс-бомбардировщик B-2.

Предприятие по выпуску данной продукции располагается в юго-восточной части американского штата Оклахома и принадлежит армии США. Огромный завод McAlester занимает площадь 181 квадратный километр, и производство противобункерных боеприпасов не является единственным его предназначением. На его территории строится новый объект, на котором разместят дополнительные производственные мощности по производству GBU-43/B MOAB. На данный момент предприятие изготавливает две такие бомбы в месяц, но после расширения выпуск может быть увеличен до 6-8 единиц.

Сотрудники завода заполняют корпуса боеприпасов взрывчаткой, загружают взрыватели. А компания Boeing производит хвостовую часть бомбы.
27 комментариев
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  1. Село Звание
    Село
    +6
    Сегодня, 09:28
    При нынешнем развитии ПВО непонятно против каких бункеров они собрались ее использовать? Или они ей крылья прикрутят, с моторчиком?
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      -5
      Сегодня, 10:09
      Иран с их бункерной системой. КНДР - с теми же бункерами. ПВО вначале системно уничтожается, благо у них есть для этого ресурсы и необходимую систему.
      1. Село Звание
        Село
        -1
        Сегодня, 10:24
        Думаю уничтожить ПВО Ирана или Северной Кореи не так то просто. Это не Украина с протянутой рукой.
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          +2
          Сегодня, 11:24
          Цитата: Село
          Думаю уничтожить ПВО Ирана или Северной Кореи не так то просто. Это не Украина с протянутой рукой.

          Украина получила вполне себе неплохой набор.
          1. Село Звание
            Село
            0
            Сегодня, 11:27
            Вот именно, что, получила. У Ирана и КНДР свое производство.
            1. Пупырчатый Звание
              Пупырчатый
              +2
              Сегодня, 11:55
              Цитата: Село
              Вот именно, что, получила. У Ирана и КНДР свое производство.

              В том то и дело. Поставки от нескольких стран как правило перекрывают внутреннее производство, особенно, если достаточно серьезный противник - а ВВС США серьезный противник. Не надо строить иллюзий. У Ирака в свое время ПВО были одни из лучших в мире - их вынесли
      2. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:18
        Цитата: Пупырчатый
        ПВО вначале системно уничтожается,

        Не просто уничтожается ,а уничтожается на 100 процентов . А такого не может быть . Любой стрелок с ПЗРК Верба , может покончить с этой идеей, очень легко.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      -1
      Сегодня, 10:43
      При нынешнем развитии ПВО...

      А что сделают ракеты ПВО СВОБОДНО ПАДАЮЩЕМУ объекту массой 14 тонн?
      Ракета ПВО уничтожает летящий объект поражающими элементами, сбивая последний с курса полета.
      В данном случае, ракета ПВО должна будет уничтожить объект прямым попаданием... это возможно?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 10:47
        Цитата: Canecat
        А что сделают ракеты ПВО СВОБОДНО ПАДАЮЩЕМУ объекту массой 14 тонн?

        Ничегошеньки request .... а вот носителю, который должен пролететь над целью вместе с ней - "кирдык" (с) lol
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +2
          Сегодня, 10:50
          носителю, который должен пролететь над целью вместе с ней - "кирдык" (с)

          Значит противник или не будет располагать ПВО необходимого уровня, либо она должна быть подавлена.
          И это без модуля планирования...
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            -1
            Сегодня, 10:55
            О том то и речь, что ПВО должна быть подавлена полностью - сейчас, если не воевать против папуасов - нереально.
            Цитата: Canecat
            И это без модуля планирования...

            А для нее то особо и не знаю как - она в том то и дело, что должна падать именно вертикально, а с крылышками бык бык - у нее будет приличная горизонтальная скорость и гасить ее нечем и она не под 90, а под 45 градусов войдет в грунт/бетон (ну хз сколько на самом деле точно) - т.е. у бункера появиться так сказать "приведенная броня". При всех прочихустойчивость будет выше на 30-50% а то и больше при прочих равных. recourse
            1. Пупырчатый Звание
              Пупырчатый
              +2
              Сегодня, 11:57
              Цитата: Enceladus
              О том то и речь, что ПВО должна быть подавлена полностью - сейчас, если не воевать против папуасов - нереально.

              Не обязательно. Ну и возможности подавления ПВО у США более чем значительные.
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                -1
                Сегодня, 12:05
                А ну да, ну да, яж забыл идиот, что у нас у штатов все лучшеегигимонскоенеимеющееаналоговвмиреивсеубивающееивсепроникающее... ну извините request
                Цитата: Пупырчатый
                Ну и возможности подавления ПВО у США более чем значительные

                lol
                1. Пупырчатый Звание
                  Пупырчатый
                  +2
                  Сегодня, 12:08
                  Цитата: Enceladus
                  А ну да, ну да, яж забыл идиот, что у нас у штатов все лучшеегигимонскоенеимеющееаналоговвмиреивсеубивающееивсепроникающее... ну извините

                  В плане борьбы с ПВО - да. Если это все не применяют на Украине, это не значит что этого нет. Шапкозакидательство это беда, а не гордость
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 11:37
            Цитата: Canecat
            И это без модуля планирования

            Крылышки для дуры массой четырнадцать тонн? Чёта сомнительно.
      2. Село Звание
        Село
        0
        Сегодня, 11:03
        Думаю пво не даст возможности носителю подлететь на расстояние сброса.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:31
    В Афгане они уже репетицию проводили. Эффект как в Хиросиме и Нагасаки - не для того, чтобы получить какой-то эффект, а для того, чтобы похвалиться: "А у меня вон какая погремушка есть!..." И напугать. Причём напугать совсем не того, на кого бомба сброшена.

    В итоге - тактический эффект сомнительный, психологический - ещё меньше.
    1. Vita VKO Звание
      Vita VKO
      +4
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Zoldat_A
      В итоге - тактический эффект сомнительный, психологический - ещё меньше

      Это началась подготовка к масштабной неядерной войне. Такими бомбами можно ведь не только подземные КП уничтожать, но и ГЭС, АЭС. Для США главное разрушить экономику и сохранить ресурсы других стран.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 09:59
        Цитата: Vita VKO
        Это началась подготовка к масштабной неядерной войне.
        В ядерную-то Последнюю Войну верится с трудом. Они на Западе хоть и мыслят не головой, а совсем наоборот, седалищем, но жить тоже хотят.
        А неядерная масштабная война России с Западом, по-моему, просто невозможна.
        Снести одной бомбой плотину ГЭС на Волге или Енисее, Кремль на кирпичи разобрать - круто, наверное. Только вот её туда ещё дотащить как-то надо. Россия - не Афган, где они куда захотели, туда её и сбросили.
        Да и ответ неядерным, скорее всего, не будет.

        Так что в неядерной войне, по-моему, тысяча беспилотников и дешевле, и в разы эффективнее, чем эта бандура. И масштабная неядерная война Запада с нами - это ненаучная фантастика.
        1. Vita VKO Звание
          Vita VKO
          0
          Сегодня, 11:22
          Цитата: Zoldat_A
          А неядерная масштабная война России с Западом, по-моему, просто невозможна

          Сейчас СВО вполне себе масштаб. Это пока в ВСУках большинство украинцы, но в перспективе там станет большинство западных военных и наёмников. Все же ресурсов для ведения войны у НАТО на много больше.
          Цитата: Zoldat_A
          тысяча беспилотников и дешевле, и в разы эффективнее, чем эта бандур

          Любой современный самолёт может применяется в беспилотный варианте. Связи, навигационных средств и вычислительных ресурсов в них более чем достаточно.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:32
    Наличие ПВО у противника вынуждает применять боеприпасы метаемые/запусксемые издали.
    Ещё... невидимых бомберов нет, пока, по крайне мере.
  4. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 09:35


    бахает! Хорошо !
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 09:44
    Что за каша в статье? GBU-43/B MOAB - несёт объёмно детонирующую БЧ. А GBU-57 MOР имеет проникающую БЧ. Это разные УАБ
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 09:45
    Хорошо, что сотрудники "загружают взрыватели". А это как?
  7. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:07
    А что у нас с учениями по применению ТЯО?
    При Шойгу начали, а при Белоусове умолкли?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 11:18
      А что у нас с учениями по применению ТЯО?

      они прошли и прошли успешно!
      а кто захочет проверить - инноагент!
  8. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 12:22
    Это всё, конечно, очень интересно, но 181км'2 площадь завода. Реально?!