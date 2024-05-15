Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории

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Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза международной организации сделал ряд заявлений, касающихся реальной, а не интерпретированной через призму киевской и западной пропаганды нынешней ситуации на Украине.

Он отметил, что как бы ни старались киевские правители взять под полный контроль информационные потоки, люди общаются в соцсетях, в том числе со своими знакомыми и родственниками, проживающими на освобожденных ВС РФ бывших территориях страны. Они видят, что в отличие от их страны, все более превращающейся в диктаторское государство, где жизнь простых граждан для властей не стоит ничего в прямом смысле слова, а все гражданские права попираются, бывшие граждане Украины в России обретают наконец свои попранные права, в том числе и право говорить на своем родном русском языке.



На этом фоне все больше украинцев задают себе и друг другу вопрос: ради чего и главное за кого они должны воевать? И сами себе дают логичный ответ, что, получается, за погрязшие в коррупции киевские власти, пока еще вроде как президента, поправшего Конституцию своего государства, который уже 21 мая полностью утратит легитимность. Ну и еще за интересы западных покровителей режима, которым на простых украинцев вообще наплевать, чего они даже и не скрывают.

А за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику? За западные геополитические интересы по ослаблению России? Простые украинцы всё отчетливее начинают понимать, что их интересов в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет

— констатировал Небензя.



Нежелание простых жителей Украины воевать за чужие интересы показывает статистика количества мужчин, всеми способами старающихся избежать призыва в ряды ВСУ. Уклонение от мобилизации достигло рекордных масштабов, люди готовы идти на всё, лишь бы не оказаться на фронте. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь, согласно их «картине мира», украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну, отметил постпред РФ при ООН.

На деле же только в Румынию, как стало известно, незаконно сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста. 19 человек при этом погибли. Чтобы убежать из страны, потенциальные призывники бросают на границе свои автомобили, переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть своих пограничников

— обрисовал фактическую картину «патриотизма» в подконтрольной киевским властям части страны Небензя.

Причем буквально через несколько дней, после 18 мая, когда вступит в силу драконовский закон о мобилизации, скрыться от сотрудников ТЦК (военкоматы), которых сами украинцы справедливо называют «людоловы», станет намного сложнее. После этого практически всё взрослое мужское население Украины окончательно потеряет гражданские права и свободы.

Те, кто не встанет на учет в военкоматы, будут подвергаться жестким репрессиям, фактически станут вне закона. Так называемые уклонисты будут подвергаться серьезным штрафам, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы.

Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Зеленского и его клику на свалку истории, заявил Небензя.

Остановить её можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся

— подчеркнул российский постпред при ООН.

19 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 09:34
    Если присмотреться тщательнее, там операцией утилизации занимаются сами зелебобики, по указке хозяина...
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 09:48
      Правильно нужно понимать слова Василия Алексеевича, что с 21 мая 2024 года кровавый клоун и его окружение станут для России законной целью для уничтожения?
      Не уж то настала пора? recourse
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +3
        Сегодня, 10:00
        Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории

        Их нужно отправлять не на свалку истории, а под Трибунал
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +5
    Сегодня, 09:39
    Молодец, Небензя. Всё правильно сказал!
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +2
      Сегодня, 09:51
      Можно произнести ( и уже произнесено!) тьму правильных и красивых слов, но если слова падают в пустоту, то толку от них нет. В нынешней ситуации каждая мина, раздолбавшая блиндаж ВСУ, действеннее, чем вся говорильня.
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 10:01
      А за что украинцам воевать? И за кого?

      Как за кого - За Зелю. Его избрали на пост президента по приколу, чтоб веселей жилось, украинцы ведь известные приколисты.
  3. Anarchist Звание
    Anarchist
    +4
    Сегодня, 09:39
    Вот уж точно - не в бровь, а в глаз! И о каких переговорах может идти речь? Говорить не с кем. Хунта будет держаться у власти на крови людей, пока будут способны отловить тех, на чью кровь можно рассчитывать...
    Другим будет уроком, что "скакать" под западную дудку смерти подобно.
    Грузины очередной раз скачут. Ничему жизнь не учит.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:07
      Что там с грузией? Слышал только что скачут. Второй фронт чтоли?
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 10:50
      Кроме грузин, еще армяне тоже во главе соросёнком Пашиняном по тихому тоже "скачуть" под дудку наглосаксов.
  4. Бускан Звание
    Бускан
    -4
    Сегодня, 09:45
    Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Советский Союз освободил огромные территории. Сколько ещё будет длиться СВО, "товарищ" Небензя? Почему вместо слово СВО нельзя использовать слово война?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Бускан
      Советский Союз освободил огромные территории

      Только все, почему-то, забывают, что Советский Союз сначала потерял огромные территории. Такое впечатление, что для многих история Великой Отечественной начинается с сорок четвёртого года.

      Цитата: Бускан
      Почему вместо слово СВО нельзя использовать слово война

      А вам зачем?
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +4
    Сегодня, 10:00
    По идее заявление Небензи в Совбезе ООН - это посыл Западу и пиндocaм в частности: "кончайте Зелёного!"
    Завравшийся и заворовавшийся кровавый клоун доживает последние дни.
    И не во власти, а вообще - на земле.
    И никакие украденные капиталы и недвижимость, ранее принадлежащая королевский семье в Британии, его не спасут.
    Слишком много опасного знает.
    В том числе и про окружение Байдена...
    Значит может зачирикать.
    А год в США - выборный. И то что победит Трамп - мало кто сомневается...
    Опасная ситуёвина!
    Не проще ли свернуть канарейке голову?
    Подождать истечения его полномочий, а после 20 мая свернуть?..
    Башку в смысле...
    А всему миру выставить его "жертвой российской агрессии"...
    Несгибаемым павшим борцом за демократию...
    Зеле не позавидуешь. Во всех СМИ - он верещит, как резаный!..
    То русских проклинает, то говорит, что наше наступление под Харьковом - заготовка украинского Генштаба.
    И скоро - перемога!
    Только денег дайте!
    Побольше...
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:01
    Остановить её можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории.
    Под "на свалку истории", как я понимаю подразумевается полная утилизация? Эту компанию еще после первых ударов по российской территории необходимо было постараться отправить в землю.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:02
    Смотрел я трансляцию...
    Слушал не только Небензю...
    Как об стенку горох! (нар. присказка о тщете попыток учить дурака)
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:03
    Видно и вправду в этом году война закончится. Наши подсуетились и вся верхушка в розыск обьявлена. Наши просто так ничего не делают. Суд будет в этом году
    1. kvv Звание
      kvv
      -3
      Сегодня, 10:18
      в базе МВД их уже нет, в Кремле, как обычно, дали заднюю
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:56
        Незнаю в базе не смотрел. request
  9. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 10:14
    на какую свалку, его место вместе с подельниками только на виселице и детей их тоже надо вздернуть, чтобы потомков этих выродков не осталось
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:13
    Так и хочется спросить ,на какую свалку истории ? Клоуна и команду судить надо открытым судом ,там руки не по локоть в крови ,по сую макушку