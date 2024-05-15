Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза международной организации сделал ряд заявлений, касающихся реальной, а не интерпретированной через призму киевской и западной пропаганды нынешней ситуации на Украине.
Он отметил, что как бы ни старались киевские правители взять под полный контроль информационные потоки, люди общаются в соцсетях, в том числе со своими знакомыми и родственниками, проживающими на освобожденных ВС РФ бывших территориях страны. Они видят, что в отличие от их страны, все более превращающейся в диктаторское государство, где жизнь простых граждан для властей не стоит ничего в прямом смысле слова, а все гражданские права попираются, бывшие граждане Украины в России обретают наконец свои попранные права, в том числе и право говорить на своем родном русском языке.
На этом фоне все больше украинцев задают себе и друг другу вопрос: ради чего и главное за кого они должны воевать? И сами себе дают логичный ответ, что, получается, за погрязшие в коррупции киевские власти, пока еще вроде как президента, поправшего Конституцию своего государства, который уже 21 мая полностью утратит легитимность. Ну и еще за интересы западных покровителей режима, которым на простых украинцев вообще наплевать, чего они даже и не скрывают.
— констатировал Небензя.
Нежелание простых жителей Украины воевать за чужие интересы показывает статистика количества мужчин, всеми способами старающихся избежать призыва в ряды ВСУ. Уклонение от мобилизации достигло рекордных масштабов, люди готовы идти на всё, лишь бы не оказаться на фронте. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь, согласно их «картине мира», украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну, отметил постпред РФ при ООН.
— обрисовал фактическую картину «патриотизма» в подконтрольной киевским властям части страны Небензя.
Причем буквально через несколько дней, после 18 мая, когда вступит в силу драконовский закон о мобилизации, скрыться от сотрудников ТЦК (военкоматы), которых сами украинцы справедливо называют «людоловы», станет намного сложнее. После этого практически всё взрослое мужское население Украины окончательно потеряет гражданские права и свободы.
Те, кто не встанет на учет в военкоматы, будут подвергаться жестким репрессиям, фактически станут вне закона. Так называемые уклонисты будут подвергаться серьезным штрафам, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы.
Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Зеленского и его клику на свалку истории, заявил Небензя.
— подчеркнул российский постпред при ООН.
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