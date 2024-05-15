А за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику? За западные геополитические интересы по ослаблению России? Простые украинцы всё отчетливее начинают понимать, что их интересов в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет

На деле же только в Румынию, как стало известно, незаконно сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста. 19 человек при этом погибли. Чтобы убежать из страны, потенциальные призывники бросают на границе свои автомобили, переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть своих пограничников

Остановить её можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся