ХАМАС заявляет об уничтожении 18 израильских военных автомобилей в Газе
Как сообщает иранское издание Press TV, ссылаясь на заявление палестинской группировки ХАМАС, ее боевикам удалось уничтожить 18 израильских военных транспортных средств в ходе операции в Газе.
На видео, опубликованном во вторник «Бригадами Аль-Кассама», военным крылом ХАМАС, видно, как его силы атакуют израильских солдат и технику к востоку от лагеря Джабалия на севере Газы, отмечает издание. ХАМАС заявил об обстреле израильской техники противотанковыми снарядами Yasin-105, а также об обстреле зданий, в которых укрылись солдаты ЦАХАЛ, противофортификационными снарядами TBG.
Сообщается также о захвате израильского беспилотника, который занимался разведкой. Кроме того, по данным ХАМАС, восемь израильских солдат попали в засаду в лагере Джабалия, в результате чего среди них есть погибшие и раненые. В южном городе Рафах, где сегодня разгораются основные военные события в Газе, палестинские боевики уничтожили израильский танк «Меркава» и несколько бронемашин.
ХАМАС часто выкладывает в сеть кадры своих операций против солдат и техники ЦАХАЛ. Однако израильская сторона, естественно, ничего из того, о чем сообщает ХАМАС, не подтверждает.
Число погибших жителей сектора Газа с начала военной операции Израиля уже перевалило за 35 000 человек.
Информация