ХАМАС заявляет об уничтожении 18 израильских военных автомобилей в Газе

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ХАМАС заявляет об уничтожении 18 израильских военных автомобилей в Газе

Как сообщает иранское издание Press TV, ссылаясь на заявление палестинской группировки ХАМАС, ее боевикам удалось уничтожить 18 израильских военных транспортных средств в ходе операции в Газе.

На видео, опубликованном во вторник «Бригадами Аль-Кассама», военным крылом ХАМАС, видно, как его силы атакуют израильских солдат и технику к востоку от лагеря Джабалия на севере Газы, отмечает издание. ХАМАС заявил об обстреле израильской техники противотанковыми снарядами Yasin-105, а также об обстреле зданий, в которых укрылись солдаты ЦАХАЛ, противофортификационными снарядами TBG.



Сообщается также о захвате израильского беспилотника, который занимался разведкой. Кроме того, по данным ХАМАС, восемь израильских солдат попали в засаду в лагере Джабалия, в результате чего среди них есть погибшие и раненые. В южном городе Рафах, где сегодня разгораются основные военные события в Газе, палестинские боевики уничтожили израильский танк «Меркава» и несколько бронемашин.

ХАМАС часто выкладывает в сеть кадры своих операций против солдат и техники ЦАХАЛ. Однако израильская сторона, естественно, ничего из того, о чем сообщает ХАМАС, не подтверждает.

Число погибших жителей сектора Газа с начала военной операции Израиля уже перевалило за 35 000 человек.
30 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 09:53
    Все, кто говорил или догадывались о том, что Израиль с прошлого года начал операцию по уничтожению всего анклава сектора Газа вместе с его населением, теперь видят это воочию.
    Сдаётся мне, что это кровопролитие в этом году не закончится, если Израиль не воплотит свою задачу в реальность или все арабские и мусульманские страны не вступятся за палестинцев. hi
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 09:58
      "Все арабские и мусульманские страны вступятся за палестинцев".
      Завтра, уже завтра. Край послезавтра.
    2. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      -6
      Сегодня, 10:16
      Цитата: кредо
      Все, кто говорил или догадывались о том, что Израиль с прошлого года начал операцию по уничтожению всего анклава сектора Газа вместе с его населением, теперь видят это воочию.
      Сдаётся мне, что это кровопролитие в этом году не закончится, если Израиль не воплотит свою задачу в реальность или все арабские и мусульманские страны не вступятся за палестинцев.

      Видят то что хотят видеть. Количество погибших гражданских в соотношении к боевикам меньше чем при штурме Мосула, в десятки раз меньше чем в гражданской войне в Сирии (где Асад тех же палестинцев набил больше, так как они против него выступили). Йемен - только в последнем витке более 90 000. Судан - десятки тысяч гражданских. А вас все евреи тревожат)
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 10:20
        ...А вас все евреи тревожат)

        А где Вы прочитали в моём тексте про евреев. Я про Ваш народ ничего не писал, я писал про государство.
        А если бы даже написал, это что запрещено?
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          -5
          Сегодня, 10:29
          Цитата: кредо
          А где Вы прочитали в моём тексте про евреев. Я про Ваш народ ничего не писал, я писал про государство.
          А если бы даже написал, это что запрещено?

          И вот пошел детский сад) Не любите евреев так и пишите - не люблю евреев))). А если бы оценивали реально - ну тогда назовите хотя бы пяток армий, кто действует в настолько сложных условиях (когда гражданские фактически не могут уйти), несет настолько малые потери, на кого еще такое же мощное внешнее давление, и у кого при всем этом относительно небольшое число погибших гражданских к комбатантам. Не назовете
          1. кредо Звание
            кредо
            +2
            Сегодня, 10:35
            И вот пошел детский сад) Не любите евреев так и пишите - не люблю евреев))).

            Обидчивый Вы наш. Не напрягайтесь, если не умеете держать удар, а сказки про "благородный" ЦАХАЛ оставьте для тех, кому они нравятся. hi
            1. Пупырчатый Звание
              Пупырчатый
              -3
              Сегодня, 10:36
              Цитата: кредо
              Обидчивый Вы наш. Не напрягайтесь, если не умеете держать удар, а сказки про "благородный" ЦАХАЛ оставьте для тех, кому они нравятся.

              Да кто же обижается, на обиженных воду возят.
              Вы вот в факты умеете?)
          2. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 10:41
            Евреи всегда отличались удивительным человеколюбием и благородством.
            1. Пупырчатый Звание
              Пупырчатый
              -1
              Сегодня, 10:47
              Цитата: Aken
              Евреи всегда отличались удивительным человеколюбием и благородством.

              Когда как. Но именно в иудаизме впервые встречается системное отпущение рабов через 7 лет рабства когда рабство было повсеместным и пожизненным. Благодаря еврею вы например не болеете чумой и холерой - можете почитать о Хавкине. Примеров таких много)
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 10:49
                Спасибо, родной. Куда перевести деньги?
                1. Пупырчатый Звание
                  Пупырчатый
                  -1
                  Сегодня, 10:57
                  Цитата: Aken
                  Спасибо, родной. Куда перевести деньги?

                  Агуда ле-маан хаяль. Сохнут деньги еще собирает. Карен каемет ле Исраэль. ;) Ищущий да обрящет
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:33
      если Израиль не воплотит свою задачу в реальность или все арабские и мусульманские страны не вступятся за палестинцев
      Большинство арабских режимов находятся на содержании США и вступиться за палестинцев, означает для них потерю американской помощи
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 10:38
        Большинство арабских режимов находятся на содержании США и вступиться за палестинцев, означает для них потерю американской помощи

        Учитывая то, что многие из низ живут очень зажиточно и даже богато, корей всего они находятся не на содержание а под контролем, но как показывает практика это не может продолжаться вечно.
      2. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Голландец Михель
        Большинство арабских режимов находятся на содержании США и вступиться за палестинцев, означает для них потерю американской помощи

        Не только. Кувейт - палестинцы, жившие там, приняли сторону Саддама при его вторжении. Итог? Изгнание и жесткие репрессии. Иордания - восстание, черный сентябрь. Подавили танками. Сирия. Восстание в ходе гражданской войны. Асад к чертовой бабушке разбомбил. Египет - теракты на Синае, активное участие в арабской весне и приходу к власти "Братьев мусульман" (думаете что египтяне Газу блокируют). Ливан - гражданская война. Там еще много всяких мелочей можно перечислять. Зависимость арабских стран от США относительная и взаимовыгодная. А меня удивляет ваша любовь к исламским террористам.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 10:49
          А меня удивляет ваша любовь к исламским террористам
          Если террористы действуют против врагов моей страны, то почему бы их и не любить?
          1. Пупырчатый Звание
            Пупырчатый
            +1
            Сегодня, 10:55
            Цитата: Голландец Михель
            Если террористы действуют против врагов моей страны, то почему бы их и не любить?

            забавные у вас представления))) Израиль вроде как одна из немногих западных стран которые сохранили с Россией достаточно нейтральные отношения и не вводили санкций. А у вас все пена у рта.
            1. Голландец Михель Звание
              Голландец Михель
              -1
              Сегодня, 11:03
              Израиль поставлял на Украину 155-миллиметровые снаряды. Да и вообще, Израиль, это часть западного мира, а значит враг
              1. Пупырчатый Звание
                Пупырчатый
                +1
                Сегодня, 11:12
                Цитата: Голландец Михель
                Израиль поставлял на Украину 155-миллиметровые снаряды. Да и вообще, Израиль, это часть западного мира, а значит враг

                Не поставлял. Найдете подтверждение или врать легче?
  2. Пупырчатый Звание
    Пупырчатый
    -9
    Сегодня, 09:59
    Если говорить о цифрах. ООН без пресс-релиза сократила вдвое (!) количество женщин и детей, которые, как утверждалось в документах этой организации, были «убиты» в секторе Газа. Число «убитых» детей сократилось с 14 500 до 7 797, а женщин — с 9 500 резко упало до 4 959.

    При этом к категории детей относятся лица до 18 лет, а среди террористов ХАМАСа тысячи боевиков-подростков.

    Ранее, по данным ООН, насчитывалось 34 735 «погибших» в секторе Газа, а теперь их вдруг стало 24 686. Причем, по данным ЦАХАЛа, по меньшей мере 14 тысяч из этого числа составляют террористы.

    Фактически ООН признает, что публиковавшиеся ею в течение 7 месяцев сведения о погибших на основе данных Минздрава Газы — ХАМАСа были сфабрикованы.

    Далее в тех же категориях не менее 3027 имен и данных по ним тоже имеют явные аномалии. И это еще не учитывая действительно глубинной проверки, потому как например погибших в больнице (которых приписали Израилю, а на деле от ракеты Исламского джихада) было насчитано 430 с гаком, потом тихой сапой сократили до 20 с небольшим, а цифры остались теже и записаны на Израиль)

    На фото - одна из операций в Иудее и Самарии, не Газа. В общем восточные сказки - это прекрасно.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 10:12
      Les adolescents et/ou jeunes célibataires qui étaient envoyé combattre en priorité ont un nom bien spécifique, que j'ai malheureusement oublié.
      Peut être pourriez vous me le rappeler ?

      У подростков и / или молодых холостяков, которых отправляли сражаться в первую очередь, есть очень специфические имена, которые я, к сожалению, забыл.
      Может быть, вы могли бы напомнить мне об этом ?
      1. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        -1
        Сегодня, 10:21
        Алам имеете в виду? Все это с учетом специфических арабских историй с аламом, куньей и тп. У женатых арабских мужчин, например, обычно есть прозвища по имени сына. Абу Мазен, Абу Умар,
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +3
      Сегодня, 10:21
      Фашисты всегда оправдывают свои преступления ! И для них ,что 14500 погибших детей, что почти 8000..."одинаковые пустяки" ! Государственный фашизм Израиля должен быть уничтожен !
      1. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        -4
        Сегодня, 10:23
        Цитата: Nikolaevich I
        Фашисты всегда оправдывают свои преступления ! И для них ,что 14500 погибших детей, что почти 8000..."одинаковые пустяки" ! Государственный фашизм Израиля должен быть уничтожен !

        Не убивайтесь, вы же так не убьетесь. По погибшим во Вторую мировую немецким детям вы по ночам рыдаете тоже? И по японским? Я что-то сомневаюсь. У фашизма есть весьма четкие признаки, и то что вы громко говорите о фашизме, не понимая смысла - ну это ваши проблемы.
    3. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 10:42
      Скоро потери палестинцев выйдут в минуса.
      1. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 10:52
        Скажем так - в Дженине в 2002 году палестинцы заявляли о более чем 700 погибших. Однако по итогам согласно израильским данным, в ходе боевых действий в Дженине погибли 23 солдата ЦАХАЛа и 52 — были ранены. С палестинской стороны по тем же данным погибли 53 человека, из них 5 — гражданские лица. По данным ООН, погибло минимум 52 жителя Дженина, из них около половины — мирные жители. По данным HRW, среди погибших было минимум 27 комбатантов и 22 гражданских лиц. Сильно картинка отличается?
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 10:55
          Давайте с другой стороны зайдём. Сколько евреям можно целенаправленно убить гражданских, чтобы это не считалось преступлением?
          700 много, 22 - мало. На какой цифре сойдёмся?
          1. Пупырчатый Звание
            Пупырчатый
            +1
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Aken
            Давайте с другой стороны зайдём. Сколько евреям можно целенаправленно убить гражданских, чтобы это не считалось преступлением?
            700 много, 22 - мало. На какой цифре сойдёмся?

            Давайте зайдем с другой. Преступление - это нарушение определенных норм и стандартов при боевых действиях, в частности Женевской конвенции. Потому в боевых действиях могут гибнуть гражданские, но именно понимание того что война -это не сферический конь в вакууме сформировало эти законы. Именно поэтому МУС, например, не наложил ограничений на Израиль в ходе текущих боевых действий.
            А вы смотрю и штурм Берлина в военные преступления готовы записать, верно? Ведь там
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 10:03
    Удачи в боях. Обеим сторонам.
  4. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 10:25
    Этот конфликт есть и будет всегда, слишком многим сильным мира сего он нужен. Людей очень жалко, но правых там нет, звериная жестокость с обеих сторон, и конечно страдают мирные люди. Чего раньше не было, это войны в прямом эфире, не всегда даже верится в реальность происходящего ,это новая реальность, что совсем не радует.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:10
    Сейчас миротворцы из США подкинут Цахал машин ,на замену подбитых . Под грозные речи о прекращении огня ,о мире и решении палестинского вопроса ,отстегнут Израилю денег чуть - чуть .