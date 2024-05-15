Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться

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Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться

В пока еще подконтрольной боевикам киевского режима части Харьковской области население зачастую отказывается от эвакуации, поскольку люди ждут прихода российской армии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из жительниц оккупированного ВСУ региона, назначенные киевом местные власти не проводят организованную эвакуацию населения. Глава поселка предлагает уезжать своими силами. При этом какая-то часть жителей, преимущественно проукраински настроенных, бежит не в областной центр, который с высокой долей вероятности в обозримом будущем будет освобожден российской армией, а в соседнюю Полтавскую область. Остальные же предпочитают оставаться и ждать Россию.



Более того, некоторые граждане Украины, спасаясь от продолжающейся в подконтрольных Киеву регионах тотальной принудительной мобилизации переезжают в населенные пункты Харьковской области, которые вскоре вероятно освободит российская армия.

Тем временем значительная часть города Волчанск, расположенного на границе Харьковской и Белгородской областей, уже находится под контролем российских войск. Подразделения ВС РФ вплотную приблизились к населенному пункту Липцы, расстояние от которого до Харькова составляет около 15 километров. Часть трассы, соединяющей Липцы с Харьковом, уже находится под огневым контролем российской артиллерии.
24 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:07
    Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться
    . Что сказать, что сказать... сказал бы, хотите быстрее освободится, помогайте!!! но... в общем, будем посмотреть.
    1. kvv Звание
      kvv
      +8
      Сегодня, 10:24
      после перегруппировки в 2022г теперь ждать что будут активно помогать не стоит, слишком много лояльного населения пострадало после отступления и винить в этом их не стоит, все ценят и свою жизнь и жизнь своих близких
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:44
        Кто не делает ошибок тот... да не бывает такого, увы.
        Прошлый раз, лихой кавалерийский на кок, шашки наголо и... все закономерно, так серьёзные дела не делаются.
        Сейчас, тяжёлая поступь тяжелой, штурмовой пехоты со всем необходимым, на перевес, это солидно, это надёжно и даёт уверенность, что пришли, освободили, навсегда!
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 10:11
    Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться
    Эти люди ОЧЕНЬ рискуют.
    Ситуация сооовсем не такая, какая была в феврале 22-го, когда русские заходили в населенные пункты "на мягких лапах", максимально сохраняя флору и фауну...
    Оставаясь там:
    1. Можно и не дождаться (с очень высокой долей вероятности)
    2. Будешь мешать пацанам делать свою работу.
  3. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 10:13
    Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться

    Смотрел видео. Полиция украины бегает и орёт, стучат в дома. Старики выходят, а им орут надо эвакуироваться. Старики толком не могут понять, что происходит и их можно сказать волоком тянут... эвакуируют...
    А мы ушли тогда, вынуждены были уйти. А многие нас досих пор ждут и верят нам.
    ... Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые,
    Покуда идите, мы вас подождем.
    «Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
    «Мы вас подождем!» — говорили леса... (К. Симонов)
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 10:15
    Трудный и опасный выбор. Уйти и остаться в Окраине, но быть ограбленным с последующей мобилизацией или пережить боевые действия в подвале и заныкаться, чтоб не нашли и потом уже с Россией остаться.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 11:20
      Стесняюсь спросить...
      А они нужны России?
      Это вопрос, на который я до сих пор себе ответить не могу...
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 11:37
        Цитата: Смею_заметить_
        А они нужны России?

        Упоротые - нет, а лояльные и даже нейтральные - да. Не так много людей у нас чтобы разбрасываться.
  5. Тарелка Звание
    Тарелка
    -5
    Сегодня, 10:17
    Никто там никого не ждёт. Не думаю, что стоит надеяться на лояльность местных. Украинцы ясно показали, что в большинстве своём они настроены против России.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 10:21
      Никто там никого не ждёт

      Украинцы ясно показали, что в большинстве своём

      Противоречите сами себе. Так не бывает. Общество украины не монолит.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 10:18
    Остальные же предпочитают оставаться и ждать Россию.
    Это хорошо, и правильно. А вот сколько там наседок)) оставят сбушники, только гадать можно.
  7. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +5
    Сегодня, 10:18
    Просто часть жителей сбегает туда где у них родственники или ещё какие нибудь связи. По части полтавщины понятно, что в Харькове много жителей которые происходят из соседней области. Часть сидит, поскольку некуда, мобилизации не подлежит, а скитаться не хочется, боится потерять имущество и надеется, что как нибудь пронесет. Всё, как везде.
    1. kvv Звание
      kvv
      +1
      Сегодня, 10:27
      лучше умереть в своем доме, чем скитаться по углам и сдохнуть под забором
  8. Kawado Звание
    Kawado
    +3
    Сегодня, 10:24
    население зачастую отказывается от эвакуации

    таки у кого мозг есть, естественно отказывается, ибо куда эвакуироваться?
    Кругом всё разбито, работы нет, жилья приличного не дадут, медицина на нуле, в России гораздо более стабильно всё и вариантов в разы больше.
    1. Комментарий был удален.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:25
    В пока еще подконтрольной боевикам киевского режима части Харьковской области население зачастую отказывается от эвакуации, поскольку люди ждут прихода российской армии.
    Конечно есть те кто ждет прихода российской армии. Вот это и бесит киевскую власть. Поэтому количество т.н. "российских шпионов" только возрастает вместе с репрессиями СБУ.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 10:28
    Утром было 24 километра. Зачем-то заминусовали. Наверное укры. Да и пофиг. Теперь 15 км осталось. Незнаю будут ли наши Харьков брать. Но если возьмут, то его ждёт референдум. И чем голосование закончится мы знаем.
  11. Степняк Звание
    Степняк
    +3
    Сегодня, 10:31
    Сложный регион. По опыту общения с украинцами во времена службы в СА. Восточные были заносчивые и высокомерные. Нас считали недоделанными. Западные, при своём откровенном национализме, просто хотели жить отдельно от нас, но в общении были на равных. Там будет много работы в плане ассимиляции в состав РФ.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 11:52
      Те кто остались ждут нас
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:41
    Читал интервью с бывшим майданутым, а ныне политическим эмигрантом, Арестовичем. Как он поливает го...ном Зеленского и призывает население эвакуироваться из Харькова
  13. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 10:55
    Населению Харьковской области не ждать, когда придут русские, а колотить-молотить хунту со всеми доступными средствами, и тем самым облегчают себе и нашим парням быстрее освободить от всяких мразей.
    А ждунов и так хватает с избытком.
  14. Физорг Звание
    Физорг
    +3
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Степняк
    Сложный регион. По опыту общения с украинцами во времена службы в СА. Восточные были заносчивые и высокомерные. Нас считали недоделанными. Западные, при своём откровенном национализме, просто хотели жить отдельно от нас, но в общении были на равных. Там будет много работы в плане ассимиляции в состав РФ.

    Не согласен. На 88- дмб 90.
    С восточными ( я из Ростова) вообще не ощущалось разницы , зпаденцы просто держались особняком. Разговоров о Незалежности даже не слышал. А вот к москвичам все относились как к недоделанным, (факт и ничего личного)
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 11:55
      К москвичам и сейчас относятся как к недоделанным. Но призываться я через Москву буду
  15. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:01
    Бабушка с красным флагом в 2022, насколько я помню, тоже была из Харьковской области.
  16. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 12:27
    Горадо больше возможностей огневого контроля шоссе на Липцы из северной части Харькова, если, конечно, есть чем контролировать. А для украинских диверсионных групп вся местность севернее Харькова - раздолье.