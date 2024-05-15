Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться
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В пока еще подконтрольной боевикам киевского режима части Харьковской области население зачастую отказывается от эвакуации, поскольку люди ждут прихода российской армии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из жительниц оккупированного ВСУ региона, назначенные киевом местные власти не проводят организованную эвакуацию населения. Глава поселка предлагает уезжать своими силами. При этом какая-то часть жителей, преимущественно проукраински настроенных, бежит не в областной центр, который с высокой долей вероятности в обозримом будущем будет освобожден российской армией, а в соседнюю Полтавскую область. Остальные же предпочитают оставаться и ждать Россию.
Более того, некоторые граждане Украины, спасаясь от продолжающейся в подконтрольных Киеву регионах тотальной принудительной мобилизации переезжают в населенные пункты Харьковской области, которые вскоре вероятно освободит российская армия.
Тем временем значительная часть города Волчанск, расположенного на границе Харьковской и Белгородской областей, уже находится под контролем российских войск. Подразделения ВС РФ вплотную приблизились к населенному пункту Липцы, расстояние от которого до Харькова составляет около 15 километров. Часть трассы, соединяющей Липцы с Харьковом, уже находится под огневым контролем российской артиллерии.
Минобороны России
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