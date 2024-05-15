Возглавляющий украинское ГУР Буданов (*внесён в список террористов и экстремистов РФ) фактически расписался в том, что боевики так называемого «РДК» (*террористическая группировка, запрещённая в России) входят в состав подразделений украинского ведомства. Сам Буданов заявил, что у него «больше не осталось резервов», так как все они были брошены для остановки наступления российской армии в Харьковской области. Одновременно с этим в сети появилось множество роликов от самого «РДК»*, где они действуют в районе Липцов и Волчанска вместе с кадровыми офицерами украинского ГУР.Таким образом, Буданову, которого прочили в новые главкомы ВСУ, приходится использовать боевиков, подготовленных для прорыва российской границы, в качестве подразделений обороны. Настоящий театр абсурда: когда на Украине запрещают всё русское (включая язык), при этом используя боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»* в боевых действиях – для спасения собственного режима.Тем временем, «ГУРовцы» не спешат на саму передовую, стараясь вести огонь с почтительного расстояния от непосредственной линии фронта. Сеть облетают многочисленные кадры, где «питомцы» Буданова*, а фактически – западных спецслужб, ведут огонь на улицах населённых пунктов, где вообще нет боёв. То есть, «будановцы», вроде как, и воюют, но всё предпочитают всю грязную работу перекладывать на ВСУ, явно считая себя «военной элитой».Напомним, что ранее Буданов* утверждал, что он будто бы знать не знает, кто и как сформировал «РДК»*, а таже что эти вооружённые формирования якобы самостоятельно действуют на территории российского приграничья. Теперь боевиков «РДК»* в виде останков после встречи с российской армией в районе Волчанска отправляют в Харьков и Киев «ГУРовскими» автомобилями.