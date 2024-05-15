Запрещающий всё русское киевский режим, вынужден использовать так называемый «Русский добровольческий корпус» в боях в Харьковской области

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Запрещающий всё русское киевский режим, вынужден использовать так называемый «Русский добровольческий корпус» в боях в Харьковской области

Возглавляющий украинское ГУР Буданов (*внесён в список террористов и экстремистов РФ) фактически расписался в том, что боевики так называемого «РДК» (*террористическая группировка, запрещённая в России) входят в состав подразделений украинского ведомства. Сам Буданов заявил, что у него «больше не осталось резервов», так как все они были брошены для остановки наступления российской армии в Харьковской области. Одновременно с этим в сети появилось множество роликов от самого «РДК»*, где они действуют в районе Липцов и Волчанска вместе с кадровыми офицерами украинского ГУР.

Таким образом, Буданову, которого прочили в новые главкомы ВСУ, приходится использовать боевиков, подготовленных для прорыва российской границы, в качестве подразделений обороны. Настоящий театр абсурда: когда на Украине запрещают всё русское (включая язык), при этом используя боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»* в боевых действиях – для спасения собственного режима.



Тем временем, «ГУРовцы» не спешат на саму передовую, стараясь вести огонь с почтительного расстояния от непосредственной линии фронта. Сеть облетают многочисленные кадры, где «питомцы» Буданова*, а фактически – западных спецслужб, ведут огонь на улицах населённых пунктов, где вообще нет боёв. То есть, «будановцы», вроде как, и воюют, но всё предпочитают всю грязную работу перекладывать на ВСУ, явно считая себя «военной элитой».

Напомним, что ранее Буданов* утверждал, что он будто бы знать не знает, кто и как сформировал «РДК»*, а таже что эти вооружённые формирования якобы самостоятельно действуют на территории российского приграничья. Теперь боевиков «РДК»* в виде останков после встречи с российской армией в районе Волчанска отправляют в Харьков и Киев «ГУРовскими» автомобилями.
36 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 10:05
    Настоящий театр абсурда: когда на Украине запрещают всё русское (включая язык), при этом используя боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»* в боевых действиях – для спасения собственного режима
    В чем абсурд? По обе стороны воюют мобилизованные, кадровые военные, наемники, добровольческие формирования в том числе националистического толка, всякие ультрас, даже вышедшие из самых глубоких анналов истории монархисты есть...
    1. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 10:12
      А чего же не использовать законченных идиотов если они сами идут к ним в руки. fool
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -12
        Сегодня, 10:14
        А чего же не использовать законченных идиотов если они сами идут к ним в руки.
        Вы понимаете насколько лет по УК РФ может быть истолкован Ваш комментарий))
        1. кредо Звание
          кредо
          +5
          Сегодня, 10:17
          Вы понимаете насколько лет по УК РФ может быть истолкован Ваш комментарий))

          Поясните, с ссылкой на статью УК РФ.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -9
            Сегодня, 10:18
            Поясните, с ссылкой на статью УК РФ.
            Специально обученные люди есть.
            1. кредо Звание
              кредо
              +5
              Сегодня, 10:21
              Специально обученные люди есть.

              Видимо Вы не из них, но почему ссылаетесь на знание закона. Странно.
              1. Mazunga Звание
                Mazunga
                +4
                Сегодня, 10:42
                мне напомнило))Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
                Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
                Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
                Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
                Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
        2. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 12:25
          А не просветите ли нас конкретной статьей из УК РФ, которую по вашему мнению можно инкриминировать камраду Кредо.
    2. Alex DHG Звание
      Alex DHG
      0
      Сегодня, 10:26
      "В чем абсурд?"
      Сова на глобус натянута, зачет.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -3
        Сегодня, 10:33
        Сова на глобус натянута, зачет.

    3. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 10:46
      Стесняюсь спросить,а назовите хоть одно формирование "националистического толка" воюющего за РФ? Хоть буду знать.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 10:53
        Стесняюсь спросить,а назовите хоть одно формирование "националистического толка" воюющего за РФ?
        Ну хоть одно ДШРГ Русич
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          -1
          Сегодня, 11:08
          Полазил по интернету,воевали на стороне ЛДНР 14-15гг.Сказано в Википедии что якобы числятся в "Вагнере",вот только "Вагнера" уже почти год как нет.Еще есть информация,про сбежавшего в Норвегию(одна из стран НАТО) Петровского.Что-то мне кажется как раз наши нацики и воюют в РДК.В общем буду благодарен,когда вы точно укажите где и какие нацики(формирования)воюют за РФ.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:12
            Сказано в Википедии что якобы числятся в "Вагнере",вот только "Вагнера" уже почти год как нет
            Можете и вики посмотреть, только внимательней концовку по читайте, еще можете фото посмотреть, просто из за обилия запрещенных символик постить их нельзя. Да и главное не в разношёрстной публики, которые в мирное время ни когда не объединились за одним делом, это как рассматривать песчинки на пляже не замечая океана.
            1. ГГВ Звание
              ГГВ
              0
              Сегодня, 11:20
              Да всю статью я прочитал, конкретики не какой.В 14ом помню засада на "Айдар" видео полно было, сейчас забил в поиск почти не чего, только иностранные сайты и в основном про сбежавшего Петровского.А в xoxляндии могу с десяток перечислить(по памяти) нацистских формирований,и вы в своем посте их равняете.
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                0
                Сегодня, 11:23
                вы в своем посте их равняете.
                А Вы в сортах нацистов разбираетесь)) Не знаю как вы ищите, по пойму это не сложно если есть желание докопаться до правды)
                1. ГГВ Звание
                  ГГВ
                  +1
                  Сегодня, 11:34
                  Для не понятливых повторяю:у одних целые бригады нацистов,у других мутные публикации в интернете,что они есть(где не указано ничего:ни количество,ни где воюют, НИЧЕГО кроме командира: Мельниченко).И вот это вы равняете,т.е. сравниваете РФ и xoxляндию.За сим прощаюсь,не будет конкретики за "наших" нациков, отвечать больше не буду.
                  1. Trapp1st Звание
                    Trapp1st
                    0
                    Сегодня, 11:35
                    Это уже на оправдание тех самых похоже)
                    1. ГГВ Звание
                      ГГВ
                      0
                      Сегодня, 11:44
                      Да не, больше на отмазку.На конкретный вопрос, ответ несуществующий ДШРГ,несуществующей ЧВК.Вот пример:у хоxлов 3 ДШБ"Азов", сейчас находится где-то в тылу или батальон"Кракен", находится в Волчанске.Кто и где находится из нациков РФ,которых вы сравниваете?
                      1. Trapp1st Звание
                        Trapp1st
                        0
                        Сегодня, 11:54
                        Кто и где находится из нациков РФ,которых вы сравниваете?
                        Вас вроде в интернетах не забанили, гляньте страницу в вк например.
    4. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Trapp1st
      даже вышедшие из самых глубоких анналов истории монархисты есть...
      Открою вам большой секрет, только не раскрывайте его никому - Великобритания это монархия и воюющие за Украину великобританцы - подданные Английского короля по паспорту.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:06
    Этa нога — у того, у кого надо нога! (с)
    Чтобы не повторить банальность:
    Это - другое!..
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 10:12
      Почему же другое Кремль учебники украинской мовы в новые регионы завозит.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Гардамир
        Почему же другое Кремль учебники украинской мовы в новые регионы завозит.

        Все, кто это делает, нужно отправлять в окопы (рядовыми на западный фронт)... yes
      2. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:25
        Кремль учебники украинской мовы в новые регионы завозит.
        Хм... Бисер мечет?
        Ну-ну.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:09
    Запрещающий всё русское киевский режим, вынужден использовать так называемый «Русский добровольческий корпус» в боях в Харьковской области
    . Недобитков там и прикопать, ВСЕХ!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 10:12
    Теперь боевиков «РДК»* в виде останков после встречи с российской армией в районе Волчанска отправляют в Харьков и Киев «ГУРовскими» автомобилями.
    И чтобы этих останков было как можно больше. В ВОВ предателей ждала исключительно виселица, причем по суду, а других расстреливали на месте без права плена.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:15
    «На Украине запрещают всё русское (включая язык), при этом используя боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"* » —

    — «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину,
    не верьте ему, он не Русский» ...
    (Ф.М.Достоевский)
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 10:21
    боевики так называемого «РДК»

    Вот этих хорошо бы живыми не выпускать!
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:24
    Участники этого корпуса - прямые кандидаты на «за бруствер» и на эшафот...
    Иудины последователи (Иуды Искариота).
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:42
    Ничего удивительного. Странно, что этих ушлепков из рдк еще ранее не отправили на утилизацию. Видимо хотели их использовать в каких то пиар акциях вроде захода на территорию России. Пен дос танцы отправляют в топку своих холопов - бандерогеев. Бандерогеи своих холопов из рдк. Надеюсь наши бойцы возьмут в плен нескольких представителей из этого зверинца.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:45
    боевики так называемого «РДК» (*террористическая группировка, запрещённая в России) входят в состав подразделений
    Вот этих-то надо утилизировать в первую очередь!
  10. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 10:53
    Запрещающий всё русское киевский режим, вынужден использовать так называемый «Русский добровольческий корпус» в боях ...
    Ну это ж известная фашистская практика ! Германский фашизм ,ненавидя русское и русских ,использовал власовцев и полицаев,особенно тогда ,когда "пятую точку" у немцев стало "припекать" !
  11. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 10:58
    Напомним, что ранее Буданов* утверждал, что он будто бы знать не знает, кто и как сформировал «РДК»*, а таже что эти вооружённые формирования якобы самостоятельно действуют на территории российского приграничья.
    Интересно, когда он такое утверждал? Главарь РДК Капустин, утверждал, что с лета 2022 РДК состоит на контракте у ВСУ, со званиями, документами и тд. Типа все легально. Так что смысл статьи не очень ясен.
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:06
    Никогда наемники не будут элитой в Армии ,как бы они себя не представляли ,кому бы не подчинялись. Это пришлый народ .А тем более в Украине ,где культ нацизма !
  13. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 12:27
    Цитата: Trapp1st
    Специально обученные люди есть.
    А кто эти специально обученные люди?