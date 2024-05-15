Киев пытается добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по международно признаваемой территории РФ

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Киев пытается добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по международно признаваемой территории РФ

На фоне успешного наступления ВС РФ на севере Харьковской области, киевские власти пытаются добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по территории РФ, пишет издание Politico. Речь идёт о так называемой международно признаваемой территории.

В материале говорится, что группа парламентариев из Украины уже находится в США и пытается заручиться поддержкой Конгресса в вышеупомянутом вопросе. При этом главным аргументом Киева является то, что, не имея возможности наносить удары американским оружием по территории России, ВСУ якобы не сумели предотвратить наступление ВС РФ в Харьковской области.



В издании со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Д.Арахамия пишут, что украинское командование несколько недель наблюдало подготовку российской армии к текущему наступлению, но ничего не могло предпринять из-за ограничений Вашингтона. Теперь парламентарии будут настаивать на снятии запрета на использование американского оружия по российской территории.

В то же время ряд чиновников из США заявили журналистам, что политика администрации Байдена остается неизменной. В Белом доме подчеркивают, что оружие Киеву предоставляется для защиты, а не для наступательных операций.

В данном случае стоит напомнить, что, говоря о запрете нанесения ударов по российской территории, в Вашингтоне не учитывают новые регионы РФ, включая Крым. В итоге сегодня ночью ВСУ предприняли очередную атаку на полуостров. Согласно сообщению от Минобороны РФ, над Крымом были сбиты десять американских ракет ATACMS.
21 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:47
    Какие нафик разрешения?? Какелы вовсю уже лупят по нашим территориям. Писали опять сбили что дрон над Казанью. И на Крымом пачку АТАМАКСов завалили. Для проформы какелы выпрашивают эти разрешения....
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 11:00
      И тем не менее - пока ни АТАМАКСЫ ни Скальпели вглубь "до-Крымской" России не били. А с учётом того, что ПВО на пустой границе не стоит, а прикрывает конкретные города это может быть очень чревато - проскочить границу реально, а дальше - практически неприкрытые города.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        -1
        Сегодня, 11:14
        а то что францкские хаммеры используются , это ничего ?
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 11:21
          Глупость не пишите. Причем здесь Хаммеры??? Я про Storm Shadow/SCALP, а вы про какую-то хрень.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 11:48
      при чем тут крым и старая рос территория? пока атакамсами не били
  2. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    +3
    Сегодня, 10:49
    Ну, ракеты НARM по Белгороду летели? Что не так с разрешениями тогда?
  3. Степняк Звание
    Степняк
    -1
    Сегодня, 10:53
    Вашингтон пока придержит этот козырь. Ракеты дорогие, а от ударов по площадям тактического толку никакого. Американцам нужно обескровить нашу армию, а это более эффективно можно делать только на Украине. Там сейчас весь цвет нашего войска.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 11:01
    Они дождутся того что мы ударим по их базам. Но мы сотрем их в пыль. И это ещё не будет третьей мировой. Проглотят молча. Зассат как пить дать. По амерзским бить можно и нужно. Они не вступят в прямой конфликт. Зато мир увидит кто здесь хозяин. Пусть нас и меньше
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 11:07
      Но пока, бить по их базам ссыт именно кремль.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 11:12
        А время пришло. Они слабы как никогда
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:02
    Западные СМИ пытаются создать положительный имидж нацикам,они договороспособны и договоры с западом соблюдают,не то что эти русские все их правила нарушают.По Российской территории летит вся номенклатура вооружений НАТО ,поставляемых Киевом.Вампиры из Чехии,Чехия не страна НАТО?Снесёт к чертям Прагу за это?Про Варшаву и Берлин тоже говорить не надо,а Лондон должен быть обслужен вне очереди.Повторю,СССР помогал братского народу Вьетнама,НАТО пытается нам нанести стратегическое поражение на Украине.А это две большие разницы,ударим по Европе когда захотим,пусть обращаются в ООН к юристам международного права.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 11:02
    А они что делают? Вот пиндocня лживая! Будто по жилым домам бандеровские хари без разрешения бьют. Чуют, твари, что скоро за всё спросится. Засуетились.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:03
    Так то муть полная, но какие то резоны у полосатиков есть и они их пока придерживаются... на потом, скорее всего.
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 11:12
      США выгодны удары ВСУ американскими ракетами по РФ, для последующего полного обнуления энергетики Украины в связи с нашими ударами по украинским АЭС - и этот дефицит энергии ляжет нагрузкой на энергетику ЕС, а это уже повлечет еще большие закупки американского СПГ, европейцами
      бабки - ничего личного
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:55
        Мутно все, если промежуточные действия полосатиков, вполне понятны, укладываются в их общую доктрину, исключительно эти, но дальше то куда?
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:12
    киевские власти пытаются добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по территории РФ
    Показушное пустозвонство для западного обывателя и желание заручиться официальной поддержкой Вашингтона, как это сделал Лондон. А разве американские ракеты ATACAMS с кассетной боевой частью уже не применялись по российской территории? Применялись и американские, и британские, и французские, за что эти страны должны нести ответственность.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 11:50
      где применялись? если вы про Крым то это не считается рос территорией
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 11:56
        если вы про Крым то это не считается рос территорией
        Вы забыли добавить, что на Западе не признают российской территорией, а то получается, что и вы так считаете. Наплевать, что считают на Западе, т.к. Крым - российская территория.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:04
          конечно я про то что на западе не признают, так и 4 области тоже уже рос территория но по ней наносят удары всем оружием которое есть, статья про старые территории
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:03
    Шум в СМИ ,ради шума ! По Белгороду из рогаток стреляют ?
  10. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 12:17
    Я так понимаю в интернете специально разгоняется тема о правомерности применения ракт поставляемых Бритами, для ударов по новоприсоединенным территориям России.
    Так нашим не придется выполнять свои обещания об ударах по базам Англосаков (в любой точке мира), в ответ на разрешение украинцам, наносить удары британскими ракетами по территории России!