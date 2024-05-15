Киев пытается добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по международно признаваемой территории РФ
На фоне успешного наступления ВС РФ на севере Харьковской области, киевские власти пытаются добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по территории РФ, пишет издание Politico. Речь идёт о так называемой международно признаваемой территории.
В материале говорится, что группа парламентариев из Украины уже находится в США и пытается заручиться поддержкой Конгресса в вышеупомянутом вопросе. При этом главным аргументом Киева является то, что, не имея возможности наносить удары американским оружием по территории России, ВСУ якобы не сумели предотвратить наступление ВС РФ в Харьковской области.
В издании со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Д.Арахамия пишут, что украинское командование несколько недель наблюдало подготовку российской армии к текущему наступлению, но ничего не могло предпринять из-за ограничений Вашингтона. Теперь парламентарии будут настаивать на снятии запрета на использование американского оружия по российской территории.
В то же время ряд чиновников из США заявили журналистам, что политика администрации Байдена остается неизменной. В Белом доме подчеркивают, что оружие Киеву предоставляется для защиты, а не для наступательных операций.
В данном случае стоит напомнить, что, говоря о запрете нанесения ударов по российской территории, в Вашингтоне не учитывают новые регионы РФ, включая Крым. В итоге сегодня ночью ВСУ предприняли очередную атаку на полуостров. Согласно сообщению от Минобороны РФ, над Крымом были сбиты десять американских ракет ATACMS.
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