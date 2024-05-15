«Вызывают беспокойство»: Пентагон признал «незначительные успехи» ВС России на Харьковском направлении

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«Вызывают беспокойство»: Пентагон признал «незначительные успехи» ВС России на Харьковском направлении

Пентагон признает успехи российской армии на поле боя, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

На очередном брифинге генерал, отвечая на вопрос журналистов в отношении наступления ВС России в Харьковской области, заявил, что российская армия действительно имеет успехи на поле боя. При этом он назвал их «незначительными», но «вызывающими беспокойство», особенно у США. Также Райдер признал, что российские войска сумели воспользоваться паузой в поставках военной помощи Украине, продвинувшись по всей линии фронта.



... русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса. Какими бы незначительными успехи ни были, это, безусловно, вызывает беспокойство

— добавил генерал.

Ранее в Госдепе США заявили, что не верят в способность российских войск взять под контроль значительные территории Харьковской области. Как заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, ВС России ограничатся созданием «буферной зоны» на несколько километров, а для взятия Харькова у них якобы нет ни сил, ни средств. Не прошло и пары дней, как в Киев лично прискакал Энтони Блинкен, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Харьковской области.

В Киеве тоже в первый день наступления российской армии рассказывали про «линии обороны», «укрепления» и т. д., а теперь обвиняют друг друга в провале и прорыве российских войск.
13 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 10:13
    «Вызывают беспокойство»...
    Дык... Не чеши!
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:29
      ему наверное мама не говорила что не нужно связываться с чумными...и не надо совать куда не следует
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 10:32
        А "чумные" это кто?
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:16
    При этом он назвал их «незначительными», но «вызывающими беспокойство», особенно у США.
    А когда будут ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ успехи? Тогда чего будет? bully
    А они, непременно будут.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:17
    он назвал их «незначительными», но «вызывающими беспокойство», особенно у США.
    Если по американскому мнению "успехи незначительные", то тогда какие причины так беспокоится? Боятся прямо сказать, чтобы не подорвать свой авторитет, что в результате успехов российской армии дела у ВСУ все хуже и хуже. Все таки сами вооружали, обучали, финансово спонсировали и вдруг все идет не по плану. Конечно беспокойно и тревожно западным "ястребам".
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:18
    «Вызывают беспокойство»: Пентагон признал «незначительные успехи» ВС России на Харьковском направлении
    Как занимательно ...
    А среди тутошних озабоченных не возникнет желания критиковать полосатиков, за то, что они озабоченные и не скрывают этого?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:20
    . Ранее в Госдепе США заявили, что не верят в способность российских войск взять под контроль значительные территории Харьковской области

    Пусть и дальше пребывают в своем неверии... очухаются- поздно будет! yes
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:21
    «В Киев лично прискакал Энтони Блинкен, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Харьковской области» —

    — Так надо было в Харьков и скакать ...
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:31
      на гитаре прям...а кастрюлю на бестолкушку напялить
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:39
      Так надо было в Харьков и скакать ...
      А Харькове нет Майдана wink
  7. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 10:26
    "Mineurs" et "préoccupants" c'est ce qu'en Français on pourrait qualifier de deux mots antinomiques.
    Comme le serrait avec Ryder les deux mots de l'expression "génie militaire" :-)


    "Несовершеннолетние" и" предварительно занятые " - это то, что во французском языке можно было бы назвать двумя антиномичными словами.
    Как мы с Райдером произносим два слова из фразы "военный гений": -)
  8. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 10:30
    - Украину показательно ставят раком!
    - Ничего страшного! Незначительно! На полшишки!..
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:38
    Значительные бригады вооруженные всеми возможными видами натовского оружия, обеспеченные западной технической разведкой и связью, ежедневно превращаются в незначительные ошметки в боях за "незначительный Бахмут, Авдеевку и Волчанск."
    Любители гордиться "значительным Эль-Аламейном" и забывать про "незначительную" Прохоровку.