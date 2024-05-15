«Вызывают беспокойство»: Пентагон признал «незначительные успехи» ВС России на Харьковском направлении
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Пентагон признает успехи российской армии на поле боя, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.
На очередном брифинге генерал, отвечая на вопрос журналистов в отношении наступления ВС России в Харьковской области, заявил, что российская армия действительно имеет успехи на поле боя. При этом он назвал их «незначительными», но «вызывающими беспокойство», особенно у США. Также Райдер признал, что российские войска сумели воспользоваться паузой в поставках военной помощи Украине, продвинувшись по всей линии фронта.
... русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса. Какими бы незначительными успехи ни были, это, безусловно, вызывает беспокойство
— добавил генерал.
Ранее в Госдепе США заявили, что не верят в способность российских войск взять под контроль значительные территории Харьковской области. Как заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, ВС России ограничатся созданием «буферной зоны» на несколько километров, а для взятия Харькова у них якобы нет ни сил, ни средств. Не прошло и пары дней, как в Киев лично прискакал Энтони Блинкен, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Харьковской области.
В Киеве тоже в первый день наступления российской армии рассказывали про «линии обороны», «укрепления» и т. д., а теперь обвиняют друг друга в провале и прорыве российских войск.
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