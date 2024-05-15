Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard
Киевское военно-политическое руководство лихорадочно изыскивает возможности хоть как-то приостановить длящееся уже несколько дней наступление группировки войск «Север» ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.
С резервами у Генштаба ВСУ, очевидно, все плохо, раз на фактически вновь образовавшийся фронт перебрасываются даже части с не менее горячего Донецкого направления. Не сильно помогла и отправка националистического полка «Кракен» (*признан террористическим и запрещен в РФ), усиленного «идейными» националистами из других формирований. Наши бойцы очень тепло встретили «элитных» нациков, около 60 боевиков подразделения попали в плен, многие были уничтожены. Как рассказал один из военнопленных, его сослуживец даже подорвал себя гранатой «из идейных соображений».
Еще хуже дела обстоят с хвалеными тыловыми линиями обороны. К слову, деньги на их строительство из госказны Украины начали выделяться еще осенью 2022 года. Однако как рассказывают сами украинские военные, фактически окапываться после очередного отступления им приходится самим, никаких подготовленных фортификаций нет. Куда на самом деле были потрачены немалые средства даже не стоит предполагать, у ВС РФ образовался неожиданный новый «союзник» в виде достигшей беспрецедентных масштабов при правлении Зеленского коррупции.
В западной прессе по поводу неожиданного наступления ВС РФ на новом направлении паника, подогреваемая самим украинскими боевиками. Так The New York Times пишет, что командиры подразделений ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Один из солдат рассказал, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, насколько быстро движется российская армия.
В отчаянной попытке хоть как-то исправить ситуацию, киевское командование решилось отправить на Харьковский фронт, пожалуй, самое ценное — западную бронетехнику, которую после провального прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ в основном тщательно прятали в тылу. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с немецкими танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV90.
— рассказал Рогов агентству.
По его словам, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. При этом решающее сражение в Харьковской области еще впереди, отметил Рогов. Рассчитывать на «легкую прогулку» не стоит, враг будет сопротивляться и всеми силами пытаться сдержать наступление нашей армии.
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