Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard

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Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard

Киевское военно-политическое руководство лихорадочно изыскивает возможности хоть как-то приостановить длящееся уже несколько дней наступление группировки войск «Север» ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.

С резервами у Генштаба ВСУ, очевидно, все плохо, раз на фактически вновь образовавшийся фронт перебрасываются даже части с не менее горячего Донецкого направления. Не сильно помогла и отправка националистического полка «Кракен» (*признан террористическим и запрещен в РФ), усиленного «идейными» националистами из других формирований. Наши бойцы очень тепло встретили «элитных» нациков, около 60 боевиков подразделения попали в плен, многие были уничтожены. Как рассказал один из военнопленных, его сослуживец даже подорвал себя гранатой «из идейных соображений».



Еще хуже дела обстоят с хвалеными тыловыми линиями обороны. К слову, деньги на их строительство из госказны Украины начали выделяться еще осенью 2022 года. Однако как рассказывают сами украинские военные, фактически окапываться после очередного отступления им приходится самим, никаких подготовленных фортификаций нет. Куда на самом деле были потрачены немалые средства даже не стоит предполагать, у ВС РФ образовался неожиданный новый «союзник» в виде достигшей беспрецедентных масштабов при правлении Зеленского коррупции.

В западной прессе по поводу неожиданного наступления ВС РФ на новом направлении паника, подогреваемая самим украинскими боевиками. Так The New York Times пишет, что командиры подразделений ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Один из солдат рассказал, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, насколько быстро движется российская армия.

В отчаянной попытке хоть как-то исправить ситуацию, киевское командование решилось отправить на Харьковский фронт, пожалуй, самое ценное — западную бронетехнику, которую после провального прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ в основном тщательно прятали в тылу. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с немецкими танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV90.

Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда всё, что могут наскрести и найти

— рассказал Рогов агентству.

По его словам, в частности, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. При этом решающее сражение в Харьковской области еще впереди, отметил Рогов. Рассчитывать на «легкую прогулку» не стоит, враг будет сопротивляться и всеми силами пытаться сдержать наступление нашей армии.
11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:46
    Н-да, работы нашим ПТУРщикам и дроноводителям явно привалило.... Ну ничего - справятся наши ребята. Удачи им.
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +1
      Сегодня, 11:32
      У меня складывается впечатление, что задача северянами выполнена - разумный шум наведен. Укропы перетаскивают все что есть на север, оголяя южный фланг. Может есть готовая вторая группировка и черные береты выступят в своём профильном амплуа?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:46
    Ничего удивительного, ситуация для них, опасная... будут тащить все, что могут и откуда могут.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 11:31
      Для них слить часов яр может и хуже а волочанску так и так не долго осталось.
      Пишут ствольная артиллерия РФ уже до хрюкова вовсю добивает.
  3. Tochilka Звание
    Tochilka
    +2
    Сегодня, 10:58
    Сколько уже написано по СВО и ВСУ, но не отделаться от впечатления от странности ведения боевых действий. Готовится контрнаступление ВСУ - про это из всех утюгов за 4 месяца до него. Сейчас бои на территории Харьковской области - поименно перечисляют силы и средства которые будут обороняться.
    Что-то тут не так.
    Хотя если принять это как пропаганду не имеющую ничего общего с реальностью, то все вроде и сходится.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:52
      сейчас все известно и видно, нет никакой тайны, вплоть количество людей и техники
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Tochilka
      если принять это как пропаганду не имеющую ничего общего с реальностью

      Великий контрнаступ оказался реальностью и проходил именно так, как об этом кричали. Хотя результат сильно отличался от обещанного – но это уже от украинской стороны не зависело.
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 11:00
    Si réellement ils déplacent tout ce qu'il leur reste dans cette direction alors, à mon avis ...ils tombent dans le piège à pieds joints.

    Если они на самом деле двигают все, что у них осталось, в этом направлении, то, на мой взгляд ...они попадают в ловушку, не сговариваясь.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 11:01
    ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard

    Нужно ещё больше растянуть линию фронта так, чтобы у всушек были такие дырыще, чтобы не смогли ничего перебросить свои войска.
    А нашим, только остаётся перемолотить отставшие костяк в хлам.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:03
      А у нас что, ЛС бесконечно чтобы линию фронта растягивать?
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:02
    около 60 боевиков подразделения попали в плен, многие были уничтожены
    "Кракен" зарекомендовал себя в борьбе с мирным населением, грабежах, убийствах, т.е. в карательных операциях. На передовой против российской армии у них почему-то куда-то исчезает идейность и мотивировка (отдельных во внимание не берем). И тут возникает вопрос - стоит ли этот сброд садистов, насильников и убийц брать в плен?
    вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90
    А вот поможет ли это ВСУ исправить ситуацию увидим в ближайшее время. Но, что-то подсказывает, что не поможет.
  7. Комментарий был удален.