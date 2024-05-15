Глава МИД Украины сравнил попытки добиться от Запада поставок Patriot с битьем головой об стену

11
Глава МИД Украины сравнил попытки добиться от Запада поставок Patriot с битьем головой об стену

На фоне российского наступления в Харьковской области и заявлений Зеленского о том, что Украине нужны системы противоракетной обороны «Патриот», американское издание Bloomberg вспомнило о словах главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сказанных более месяца назад. Тогда Кулеба сравнил свои усилия, направленные на то, чтобы уговорить западные страны поставить им ЗРК Patriot с битьем головой об стену.

Я чувствую, что бьюсь об стену собственной головой

- сказал глава МИД Украины тогда в интервью The Washington Post, говоря о требованиях Киева передать ему батареи Patriot.



Bloomberg отмечает, что теперь администрация Джо Байдена решила все же рассмотреть поставку Украине дополнительно одной ЗРК Patriot. Напомним, что в ходе недавней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве украинский президент Зеленский заявил, что для обороны в Харьковской области им необходимы системы ПВО.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц также обещал передать Украине третий по счету ЗРК Patriot, отметив, что Германия и так сталкивается с нехваткой систем ПВО. Шольц также призвал последовать их примеру другие западные страны.

Вашингтон уже объявил о выделении 400 млн долларов для очередного пакета военной помощи Украине. Ранее конгресс одобрил выделение почти 61 млрд.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Сегодня, 10:58
    Кулеба сравнил свои усилия, направленные на то, чтобы уговорить западные страны поставить им ЗРК Patriot с битьем головой об стену

    Лучше было бы, если сам разбил голову на отмашь об стену и навсегда....
    А так, языком молотить, это не мешки ворочать, и всё на уме:
    Дайте "грошей", да по больше!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:59
    «Я чувствую, что бьюсь об стену собственной головой» —

    — У него точно своя голова на плечах? ...
  3. Степняк Звание
    Степняк
    +2
    Сегодня, 11:03
    Американцы разумно дозируют свою помощь. Поднанятые туземцы и копьями нанесут определённый вред. Хоть что-то. Основные события впереди. Зачем тратить стратегический запас на прелюдию?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 11:12
      Зачем тратить стратегический запас на прелюдию?
      Зачем вообще что то тратить? Оружие оно вообще то денег стоит! В отличии от свинобандеровцев.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:05
    Глава МИД Украины сравнил попытки добиться от Запада поставок Patriot с битьем головой об стену
    . Да что ей будет, той голове... кость она и есть, кость.
    А вот стена... ей туго приходится, уж больно таран, костинистый.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:06
    Я чувствую, что бьюсь об стену собственной головой
    Остается пожелать биться сильнее и проверить, что крепче - голова или стена. Желательно, чтобы "стена" оказалась крепче украинской головы.
    1. лесник1971 Звание
      лесник1971
      0
      Сегодня, 11:46
      Желательно, чтобы "стена" оказалась крепче украинской головы.

      Пусть живёт, а то вдруг после него кто-нибудь поумнее придёт на должность руководителя МИД Украины.
      Нам будет потруднее и не так весело.
      Вообще, такое впечатление, что Кулеба это не фамилия, а медицинский диагноз, например - "Кулеба головного мозга".
  6. Мореход Звание
    Мореход
    +1
    Сегодня, 11:12
    Вообще-то дорогая игрушка. Как капризному ребёнку купят Что-то, чтобы только отвязался.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 11:20
    Судя по тому, что один из "Patriot" каким то образом оказался у китайских товарищей , ждать эти ЗРК от Запада сродни "манны небесной"
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 11:26
    Глава МИД Украины сравнил попытки добиться от Запада поставок Patriot с битьем головой об стену

    Послушаешь их и полное впечатление, что свинорейх реально считает, что всё, чем обладает Запад это его собственное. Когда-ж их с облаков на землю спустят? what
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:08
    Я чувствую, что бьюсь об стену собственной головой

    Пусть потренируется, надеюсь, вскорости ему и его дружкам придется кирпич понюхать напоследок.