Глава МИД Украины сравнил попытки добиться от Запада поставок Patriot с битьем головой об стену

На фоне российского наступления в Харьковской области и заявлений Зеленского о том, что Украине нужны системы противоракетной обороны «Патриот», американское издание Bloomberg вспомнило о словах главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сказанных более месяца назад. Тогда Кулеба сравнил свои усилия, направленные на то, чтобы уговорить западные страны поставить им ЗРК Patriot с битьем головой об стену.- сказал глава МИД Украины тогда в интервью The Washington Post, говоря о требованиях Киева передать ему батареи Patriot.Bloomberg отмечает, что теперь администрация Джо Байдена решила все же рассмотреть поставку Украине дополнительно одной ЗРК Patriot. Напомним, что в ходе недавней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве украинский президент Зеленский заявил, что для обороны в Харьковской области им необходимы системы ПВО.Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц также обещал передать Украине третий по счету ЗРК Patriot, отметив, что Германия и так сталкивается с нехваткой систем ПВО. Шольц также призвал последовать их примеру другие западные страны.Вашингтон уже объявил о выделении 400 млн долларов для очередного пакета военной помощи Украине. Ранее конгресс одобрил выделение почти 61 млрд.

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