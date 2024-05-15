«Северный ветер»: «Бесстрашные» взяли Волчанск в полукольцо, бои идут в северной части города
Войска группировки «Север» продолжают наступление с целью освобождения территории Харьковской области. На утро среды, 15 мая, под контроль российских войск перешло в общей сложности 12 населенных пунктов. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
В течение вторника, 14 мая, штурмовые группы «Бесстрашных» вели бои на двух направлениях, условно названных Липчанским и Волчанским. Продвижение было на обоих направлениях, освобождены населенные пункты Глубокое и Лукьянцы, Волчанск взят в полукольцо, бои идут в северной части города.
Всего за четверо суток боев освобождено 12 населенных пунктов и более 192 кв. километров территории, противник потерял порядка 450 человек личного состава, а также большое количество техники. В попытках остановить продвижение российских войск командование ВСУ перебрасывает технику к передовой, чем и пользуются российские дроны.
На сегодняшнее утро особых изменений нет. В направлении Липцы идут штурмовые действия, в Волчанске по-прежнему городские бои. Наши взяли центр в полукольцо, но продвижение застопорилось, так как очень активно работают снайперы противника. По городу активно применяется артиллерия и авиация, выявленные огневые точки равняются с землей. По мнению экспертов, к концу боев от Волчанска мало что останется, но дома можно отстроить, а вот вернуть погибших уже не получится. Поэтому тактику никто менять не будет, сначала КАБы и снаряды, а только потом пехота.
Напомним, что Волчанск разделен на две части рекой Волчья на северную и южную части. Наши сейчас штурмуют северную, после чего уже примутся за южную. Взятие Волчанска дает возможность выйти в тыл Купянской группировке ВСУ, а не пытаться взять ее в лоб, неся потери.
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