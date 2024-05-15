«Северный ветер»: «Бесстрашные» взяли Волчанск в полукольцо, бои идут в северной части города

25
«Северный ветер»: «Бесстрашные» взяли Волчанск в полукольцо, бои идут в северной части города

Войска группировки «Север» продолжают наступление с целью освобождения территории Харьковской области. На утро среды, 15 мая, под контроль российских войск перешло в общей сложности 12 населенных пунктов. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

В течение вторника, 14 мая, штурмовые группы «Бесстрашных» вели бои на двух направлениях, условно названных Липчанским и Волчанским. Продвижение было на обоих направлениях, освобождены населенные пункты Глубокое и Лукьянцы, Волчанск взят в полукольцо, бои идут в северной части города.



Всего за четверо суток боев освобождено 12 населенных пунктов и более 192 кв. километров территории, противник потерял порядка 450 человек личного состава, а также большое количество техники. В попытках остановить продвижение российских войск командование ВСУ перебрасывает технику к передовой, чем и пользуются российские дроны.


На сегодняшнее утро особых изменений нет. В направлении Липцы идут штурмовые действия, в Волчанске по-прежнему городские бои. Наши взяли центр в полукольцо, но продвижение застопорилось, так как очень активно работают снайперы противника. По городу активно применяется артиллерия и авиация, выявленные огневые точки равняются с землей. По мнению экспертов, к концу боев от Волчанска мало что останется, но дома можно отстроить, а вот вернуть погибших уже не получится. Поэтому тактику никто менять не будет, сначала КАБы и снаряды, а только потом пехота.

Напомним, что Волчанск разделен на две части рекой Волчья на северную и южную части. Наши сейчас штурмуют северную, после чего уже примутся за южную. Взятие Волчанска дает возможность выйти в тыл Купянской группировке ВСУ, а не пытаться взять ее в лоб, неся потери.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 10:49
    Не успеют наши наверно в тыл выйти к ВСУшникам - драпанут какелы под угрозой окружения.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 11:16
      так и есть , уже пишут , что уходят на "більше вигідні позиції для заощадження (сбережения ) життя (жизни) військовослужбовців"
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 10:56
    https://www.kp.ru/online/news/5807814/

    ТАСС: группировка ВСУ на востоке Часова Яра попала в оперативное окружение

    Группировка вооруженных сил Украины, расположенная на востоке Часова Яра, попала в оперативное окружение. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

    «На востоке Часового Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем», — уточнили источники агентства, добавив, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 11:18
      Там попали в окружение гуровцы мамкиного пирожка , пишут, что он крайне озадачен и раздосадован. Видимо не ожидал такого поворота событий.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:20
        Ничего, пирожок навешает лапши на уши - мобильная оборона, выравнивание фронта и отход на более выгодные рубежи для последующего контрнаступа(с) wassat

        зы опять придется новых пленных на содержание брать: поить-кормить, охранять.....
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 11:22
          да, это он умеет , ну в любом случае -мы то знаем ! laughing wink
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 11:26
      Сдриснут в Константиновку. Вот сопротивление поупорнее будет. Ибо это последний пункт для выхода к Днепру. Остальные значения не имеют. Заняв позиции вдоль Днепра - хана Краматорску и Славянску, и Северску
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 11:04
    Войска группировки «Север» продолжают наступление с целью освобождения территории Харьковской области.
    Это, конечно, хорошо, успехов нашим воинам. Но вот какой момент хочется отметить для тех, кто мечтает о вхождении Украины (или большей части Украины) в состав России. Смотрите, сколько скрытых врагов есть на территории Крыма, в Донбассе, которые гадят, как только представится возможность. Думаете, в Харькове, Сумах, Чернигове их меньше? Боюсь, что больше. Может быть, имеет смысл не принимать сразу в состав России все, что освободим, а создавать из них буферное государство, перевоспитывать (на это не один год потребуется), кого-то выселять, кого-то сажать, оздоровив население, после референдумов принимать?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 11:20
      Придётся принимать и даже отстраивать
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 11:04
    Политолог Марков заявил о взятии Волчанска Российской армией

    Информация проверяется
    1. Alex100 Звание
      Alex100
      0
      Сегодня, 12:27
      Очередная чушь. Каждый день идет огромный поток дезинформации. Из последнего- соединение в единый фронт вдоль гос. границы липцинского и волчанского направлений.
  5. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 11:07
    Взятие Волчанска дает возможность выйти в тыл Купянской группировке ВСУ, а не пытаться взять ее в лоб, неся потери.

    Я бы пока на это не рассчитывал, все зависит от тех сил что у нас есть.До Купянска 60 км, сейчас наши освободили 6км в так называемой "серой зоне". У коклов все линии обороны за волчанском дальше+чем дальше продвижение,тем больший фронт нужно будет держать и больше сил потребуется.Хочеться верить в лучшее конечно, но я пока не представляю где РФ возьмёт такую крупную группировку для столь широкого обхвата request
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 11:18
      Там несколько дивизий. Но штурмовиков пять батальонов. Но это не мало. Они там шуму натворят
  6. WIN969 Звание
    WIN969
    +4
    Сегодня, 11:07
    Все, Волчанск НАШ! lol Идет зачистка территории. В Липцах тоже скоро хорошие новости drinks
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +1
      Сегодня, 11:33
      Откуда информация?
      Нет наших в южной части Волчанска пока - реку Волчья мы не перешли.
      Не бегите впереди паровоза
      1. WIN969 Звание
        WIN969
        +1
        Сегодня, 11:41
        Уже 14 мая в середине дня инфа про Волчанск была, вот тогда не бежали впереди. А сегодня можно.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 11:15
    Удачи вам парни. Заходите в Харьков. Там никого и цветами встретят. Вас там народ ждёт
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 11:19
    Поэтому тактику никто менять не будет, сначала КАБы и снаряды, а только потом пехота.

    Лучшая тактика. Личный состав нужно беречь
  9. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 11:22
    Поэтому тактику никто менять не будет, сначала КАБы и снаряды, а только потом пехота.

    Заносят туда наши орлы ТОННАМИ. Двигателя ревут, аж с надрывом.
  10. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 11:26
    В телеге пишут, Волчанск освобождён! Кракен и рдк бегут из города!
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      0
      Сегодня, 11:34
      Пока нет сведений, что наши перешли реку Волчья в Волчанске
      Если и взяли, то только северную половину города
      1. WIN969 Звание
        WIN969
        0
        Сегодня, 12:12
        Не нервничай так, а то есть сомнения наш ли ты вообще или засланный казачок what
  11. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 11:29
    Защитники фортеций должны знать.
    Что финал один, а сдаться можно будет и не успеть
  12. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    -2
    Сегодня, 11:57
    Всё же не совсем понятно, почему этот городишко нельзя обойти и взять в кольцо, почему надо обязательно долбиться в него лбом. Я конечно тот ещё диванный эксперт, но всё же?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Пуз Большой
      не совсем понятно, почему этот городишко нельзя обойти и взять в кольцо

      Потому что оперативная обстановка не благоприятствует? Ну, там, речка, которую надо как-то форсировать, рельеф местности, система обороны, сложности с логистикой, опасность отрыва от тылов, угроза фланговых ударов и тому подобные военные обстоятельства.