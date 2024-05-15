Хазин об отмене НДФЛ для малоимущих: в части выплаты налогов исключений быть не должно

Буквально вчера министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассмотрит вопрос о прогрессивном налогообложении. При этом реформы в сфере НДФЛ в России обсуждались и раньше. В частности, озвучивалось предложение ввести прогрессивную шкалу для богатых и освободить от уплаты налога малоимущих.Касательно последнего предложения в ходе беседы с журналистом Евгением Майструком свое мнение высказал российский экономист Михаил Хазин.Со слов эксперта, любым послаблением в сфере налогообложения непременно воспользуются мошенники.В качестве примера он привел режим ИП, которым пользуется не только мелкий и средний бизнес, но и крупный. В частности, если годовой доход владельца такого бизнеса превышает верхнюю границу вышеупомянутого налогового режима, то он открывает два, три, а то и десять разных ИП, производя так называемое дробление.Таким образом, по мнению Хазина, налог должны платить все без исключения граждане. Однако для малоимущих россиян можно предусмотреть дополнительную помощь из бюджета.Например, как выразился эксперт, можно было бы увеличить выплаты на детей. При этом он подчеркнул, что в таком случае у ребенка, родившегося в России, и оба родителя должны иметь гражданство РФ. Тогда это исключит мошенничество со стороны мигрантов, которые приезжают в нашу страну для того, чтобы родить ребенка, оформить выплаты и уехать обратно.В целом, по мнению российского экономиста, реформы в сфере налогообложения нужны. Но полная отмена НДФЛ может открыть «окно возможностей» для разного рода мошенников.- подытожил Хазин.

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