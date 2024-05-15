Хазин об отмене НДФЛ для малоимущих: в части выплаты налогов исключений быть не должно

13
Хазин об отмене НДФЛ для малоимущих: в части выплаты налогов исключений быть не должно

Буквально вчера министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассмотрит вопрос о прогрессивном налогообложении. При этом реформы в сфере НДФЛ в России обсуждались и раньше. В частности, озвучивалось предложение ввести прогрессивную шкалу для богатых и освободить от уплаты налога малоимущих.

Касательно последнего предложения в ходе беседы с журналистом Евгением Майструком свое мнение высказал российский экономист Михаил Хазин.



Со слов эксперта, любым послаблением в сфере налогообложения непременно воспользуются мошенники.

В качестве примера он привел режим ИП, которым пользуется не только мелкий и средний бизнес, но и крупный. В частности, если годовой доход владельца такого бизнеса превышает верхнюю границу вышеупомянутого налогового режима, то он открывает два, три, а то и десять разных ИП, производя так называемое дробление.

Таким образом, по мнению Хазина, налог должны платить все без исключения граждане. Однако для малоимущих россиян можно предусмотреть дополнительную помощь из бюджета.

Например, как выразился эксперт, можно было бы увеличить выплаты на детей. При этом он подчеркнул, что в таком случае у ребенка, родившегося в России, и оба родителя должны иметь гражданство РФ. Тогда это исключит мошенничество со стороны мигрантов, которые приезжают в нашу страну для того, чтобы родить ребенка, оформить выплаты и уехать обратно.

В целом, по мнению российского экономиста, реформы в сфере налогообложения нужны. Но полная отмена НДФЛ может открыть «окно возможностей» для разного рода мошенников.

В части выплаты налогов исключений быть не должно

- подытожил Хазин.

13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Arisaka Звание
    Arisaka
    +7
    Сегодня, 11:36
    Разумеется воспользуются, большинство людей не хотят расставаться с деньгами, но тут надо брать пример с США, где налоговой боятся больше грабителей.
    Наказание за мошенничество и уклонение от налогов должно быть страшным и неизбежным.
    Но это же работать надо, а этого нельзя допустить. Проще запретить.
  2. Николай310 Звание
    Николай310
    +9
    Сегодня, 11:38
    То есть этого предсказателя "левого поворота" не смущает мухлеж с налогами коммерсов и олигархов, а вот что не будут платить НДФЛ люди с нищемскими доходами - это ужас... Понятно...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:29
      вот что не будут платить НДФЛ люди с нищемскими доходами - это ужас... Понятно... на моей улице живёт ЮРИДИЧЕСКИ безработный с 1993 года. Получает льготы и субсидии как малоимущий. 2 детей.
      Налогов не платит- не с чего, доходов нет. .
      Квартира в Болгарии в селе на берегу моря купленная в 2019 оформлена на тещу.
      КАМАЗ на покойника в Дагестане - была там раньше такая фича у тамошних гайцов.
      Ругает олигархов... Когда я говорю ему что он такой же как Чубайс вор только украл меньше- обижаеться

      Именно такие как он- типа "малоимущие"- а также такие как М. Багдасарян- после этого будут ЗАКОНОМ освобождены от уплаты НДФЛ.
      И да, ещё вахтовики всех мастей - получающих чёрную /серую зарплату.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Николай310
      а вот что не будут платить НДФЛ люди с нищенскими доходами - это ужас...

      Люди с нищенскими доходами при буржуях будут платить всегда. И Силуанов, профукавший вместе с Набиуллиной 300 000 000 000$ ЗВР, может сказать по поводу отмены НДФЛ для нищих:

      Кстати, никто не задавался вопросом, почему при дороговизне услуг на ЖКУ с нас дерут 20% НДС?
  3. RondelR Звание
    RondelR
    -6
    Сегодня, 11:40
    Ничего себе, что-то адекватное от Хазина!
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 11:46
      интересное у вас понятие об адекватности....
  4. Бускан Звание
    Бускан
    +5
    Сегодня, 11:47
    Друзьям всё, врагам закон.
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:49
    ну если провести аналогию что некоторые выпимши садятся за руль, то исходя из логики Хазина надо у всех отобрать водительские удостоверения, автомобили и полностью запретить производство и продажу алкоголя.....
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:27
      Участники ДТП, бывшие при этом в нетрезвом виде, лишаются прав управления авто на определённый срок. При этом, водитель имеет право употребить, если просто находится в автомобиле, у которого, к примеру, снята АКБ. Третья поимка нетрезвого водителя должна превращать его в вечного пешехода...
  6. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 12:05
    Всё просто . необходимые для России иностранные специалисты найдут какого нибудь бомжа и всё оформят через него .
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:17
    Буквально вчера министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассмотрит вопрос о прогрессивном налогообложении.

    Министерство финансов осталось под управлением Антона Силуанова, которому до 31 июля необходимо подготовить реформу НДФЛ о которой Путин говорил давным-давно.
    Какие же принципы должны лежать в сфере реформирования? Самое предсказуемое - «богатые» должны платить больше. А насколько больше? Какой частью «кровью и потом» добытого должны поделиться с государством те, кому «посчастливилось» урвать себе толстый и жирный кусок от советского пирога?
    Говорить о половине от доходов было бы не совсем корректно, если не вспомнить о семидесяти пяти процентной ставке налога в США при Рузвельте. Ничего не случилось, никто не огрызнулся так, чтобы свернуть себе шею. Мало того, неуплата налогов в тех же США считается одним из тяжких преступлений и карается серьёзными наказаниями. Но и смотреть сквозь пальцы на бизнес-дельцов, увеличивающих собственные капиталы на миллиарды долларов, когда страна собирает деньги на СВО и лечение больных детей добровольными пожертвованиями, - неблагоразумно.
    Прежде введения всех реформ министр финансов должен дать определение, что нужно считать заработной платой и что такое премиальные. Считаю, что работник вправе за свой труд получать фиксированную сумму, оговоренную индивидуальным договором, что не означает, что за грубые нарушения трудового кодекса не должно следовать никаких штрафных санкций. Причём штраф не может быть выше 10% от установленного оклада.
    Премиальные могут выплачиваться по результатам труда, если получена прибыль. Причём размер премиальных должен зависеть от размера оклада работника.
    Никаких «золотых парашютов», никаких «пособий на отдых» и санаторно-курортных по особым статьям быть не должно.
    На каждом предприятии зарплата руководителя (исполнительного директора) не должна превышать десятикратного (можно предусмотреть 20-ти кратное) размера минимальной тарифной ставки.
    В бюджетной сфере оклады «слуг народа» не должны быть выше 10-20 кратного МРОТ, установленного законодательством.
    На нулевой размер НДФЛ имеют право работники, чей ежемесячный доход не превышает двух МРОТ.
    Те, чьи доходы не более 3-х МРОТ должны платить НДФЛ в размере 5% .
    Доходы 4 МРОТ — 10%. 5-10 МРОТ — 15% . Дальше идёт прогресс: ежемесячный доход до 50 МРОТ — 20%; до 100 МРОТ — 25%; до 200 МРОТ — 30%; свыше 400 МРОТ — 35%.
    (Можно пересмотреть показатели)
    Министерство финансов должно определить законность выплат дивидендов от разных акционерных обществ, чтобы те, у кого остались чубайсовские «две Волги» не ломали голову, каким образом в стране появились владельцы заводов, газет, пароходов.
    Готовы к таким реформам российские господа-буржуи?
    Готово министерство финансов отслеживать денежные потоки и не удивляться, откуда у работника (чиновника) только наличных денег в его коттедже больше, чем вся его семья смогла бы заработать за 300 лет?
    Если нужна мотивация, поощрения за сведения о неуплате налогов, создание дополнительных фискальных подразделений в администрациях территорий, - в ГД у «Единой России» конституционное большинство. Примут любой закон по команде сверху.
    Если будет подобие таких перемен - мы всегда «ЗА»!!!
  8. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 12:24
    Однако для малоимущих россиян можно предусмотреть дополнительную помощь из бюджета.

    Ну да.
    Типа послаблениями воспользуются, а вот этим нет...
    (да и не все малоимущие имеют детей)

    Лучше бы идиотизм в бюджентых конторах типа "работа на пол ставки"(по сути тот же обьем за половину оклада) запретили.

    Хазин как всегда бредит. Но с умным видом, не отнять. laughing
  9. DenVB Звание
    DenVB
    0
    Сегодня, 12:29
    Чушь какую-то несет Хазин. Стандартные налоговые вычеты, так это называется, и существует уже сейчас, только суммы там смешные. Например, 1400 рублей в месяц за ребенка. Сделали бы хотя бы 14000, крохоборы.