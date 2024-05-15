Опубликованы кадры уничтожения укрепления ВСУ наземным дроном-камикадзе «Скорпион-М»

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Опубликованы кадры уничтожения укрепления ВСУ наземным дроном-камикадзе «Скорпион-М»

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение наземного дрона-камикадзе "Скорпион-М". Наземные беспилотник успешно уничтожил укрепление боевиков киевского режима в районе города Красногоровка в ДНР.

"Скорпион-М" преодолел сложный рельеф местности, после чего вплотную приблизился к позициям украинской армии и подорвал склад боеприпасов. Успешный эпизод применения "Скорпиона М" продемонстрировал высокую надежность и проходимость этого робототехнического транспортного средства, а также его боевую эффективность при выполнении задач по уничтожению опорных пунктов и огневых средств противника.






Между тем, западные источники отмечают высокую результативность применения ВС РФ беспилотных систем разного типа. По словам Роба Ли, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики (FPRI), российские разведывательные беспилотники все чаще представляют для украинских артиллерийских подразделений большую опасность, чем контрбатарейные радары ВС РФ.
 
Благодаря применению беспилотников-разведчиков увеличивается эффективность контрбатарейных действий, имеющих решающее значение для обеспечения подавления артиллерийского огня противника.

По оценке командиров ВСУ, наибольшую опасность в выявлении артиллерийских позиций представляют российские разведывательные беспилотники, такие как "Орлан" или более продвинутый Supercam.

17 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:22
    Человек становиться самым слабым звеном на линии соприкосновения. Война роботов и безпилотников всё более рельна.
    1. bamsik Звание
      bamsik
      -7
      Сегодня, 11:33
      человек дешевле. после просмотра роликов на ютубе, у меня сложилось мнение, что дроны нужны что бы снимать кино. я не видел ни одного ролика, где дрон работает в интересах пехоты над противником, а не где то за 3 км
  2. barclay Звание
    barclay
    +5
    Сегодня, 11:23
    Вещь! Идея хорошая (хоть и не новая), с довольно высокой проходимостью и мощным зарядом. НО...
    Вот не пойму, почему перед взрывом обязательно смена кадра? Нормально снять невозможно?
    Или мы видим видеоманипуляцию?
    1. iommi Звание
      iommi
      +1
      Сегодня, 11:29
      партия "мы-нитакусики" занимающая большинство в руководстве МО РФ запрещает военкорам постить самую мякоть: как рвёт укроидов пополам, как они горят заживо и тд и тп
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:31
        Гуро не хотят и не позволяют постить... Типо антигуманные фото и видео.
        1. iommi Звание
          iommi
          +1
          Сегодня, 11:32
          тоесть укроидом можн, а нашим нельзя?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:32
            А зачем поступать так же как и они?
        2. barclay Звание
          barclay
          0
          Сегодня, 11:37
          В заголовке написано:
          "Опубликованы кадры уничтожения укрепления ВСУ наземным дроном-камикадзе «Скорпион-М»"
          После замены кадров можно сделать вывод, что съемка не достоверная. Зачем тогда это вообще публитковать? Для каких дураков?
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:30
      barclay hi, тут видимо распоряжение кроваво-бойное кадры не снимать, так как почти все видео снимаются по этому принципу. Ну не хотят у нас показывать как отлетают руки-ноги, головы.
    3. Lelik76 Звание
      Lelik76
      +3
      Сегодня, 11:30
      Возможно потому что на видео не художественный фильм с нужными красивыми планами и "наездами" камеры, а просто видео оператора, которому в силу применения этих беспилотников,, нужна именно эта картинка ну или если угодно информация.
    4. Vita VKO Звание
      Vita VKO
      +2
      Сегодня, 11:32
      Цитата: barclay
      перед взрывом обязательно смена кадра? Нормально снять невозможно?

      Что бы зрители не устали ждать. Да и время реакции системы врагу знать не обязательно.
      1. dauria Звание
        dauria
        +1
        Сегодня, 11:46
        Что бы зрители не устали ждать.
        Именно так . Для этого музычку , нарезку , наезды камеры . Каким ещё премудростям учат этих медийщиков ? Это ж бизнес и целая индустрия . Война за число просмотров . Со времён Лещинского тошнит от этой братии .
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:26
    Ну надо на "бис" повторить и с другими укреплениями какелов.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:31
      Nexcom hi, переходят от "метлы" камикадзе к мелкой но более проворной платформе.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:51
    Сказать, что это что то новое... да нет, наверно. Просто оно другое, доработанное по современным меркам, возможностям.
    Работает...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:57
    Как только наше МО изменит свое представление о войне и не будет посылать пацанов под пули ,сразу начнут закупать роботов в громадных количествах . А уже промышленность освоит .
  6. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 12:32
    Робора жалко. Не очень эффективно получается работать по стационарным целям таким образом. Для динамических целей по другому не получится. А для стационарных надо бы разрабатывать вариант с закладной взывчатки с таймером и отходом робота.