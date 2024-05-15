Опубликованы кадры уничтожения укрепления ВСУ наземным дроном-камикадзе «Скорпион-М»
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В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение наземного дрона-камикадзе "Скорпион-М". Наземные беспилотник успешно уничтожил укрепление боевиков киевского режима в районе города Красногоровка в ДНР.
"Скорпион-М" преодолел сложный рельеф местности, после чего вплотную приблизился к позициям украинской армии и подорвал склад боеприпасов. Успешный эпизод применения "Скорпиона М" продемонстрировал высокую надежность и проходимость этого робототехнического транспортного средства, а также его боевую эффективность при выполнении задач по уничтожению опорных пунктов и огневых средств противника.
Между тем, западные источники отмечают высокую результативность применения ВС РФ беспилотных систем разного типа. По словам Роба Ли, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики (FPRI), российские разведывательные беспилотники все чаще представляют для украинских артиллерийских подразделений большую опасность, чем контрбатарейные радары ВС РФ.
Благодаря применению беспилотников-разведчиков увеличивается эффективность контрбатарейных действий, имеющих решающее значение для обеспечения подавления артиллерийского огня противника.
По оценке командиров ВСУ, наибольшую опасность в выявлении артиллерийских позиций представляют российские разведывательные беспилотники, такие как "Орлан" или более продвинутый Supercam.
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