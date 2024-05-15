В своем последнем докладе Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 год. Согласно новым данным, он должен составить 2,5 процента.Доклад ЕБРР был опубликован на официальном портале банка.В сентябре прошлого года аналитики финансового учреждения прогнозировали рост российской экономики только на один процент, но теперь они изменили свою точку зрения. Они связывают такую корректировку прогноза с резким увеличением производства в оборонно-промышленном комплексе России, а также с более высоким товарооборотом нашей страны с Китаем и прочими государствами, не входящими в западный блок. Данные факторы сыграли серьезную роль в прошлогоднем резком увеличении роста экономики России. Тогда этот показатель составил 3,6 процента.Далее специалисты банка прогнозируют некоторое снижение темпов роста российского ВВП. Они предполагают, что в 2025 году он составит 1,5 процента. По прогнозам ЕБРР, данный показатель является самым низким среди всех государств и регионов Евразии. Эксперты связывают свои неутешительные расчеты с целым рядом факторов. Среди них можно назвать усиление санкционного давления, скачок инфляции, усиление госконтроля, а также растущая зависимость российской экономики от Китая, Индии и Турции.Свои прогнозы, касающиеся российской экономики, дают также другие отечественные и зарубежные структуры. К примеру, министерство финансов РФ предполагает, что рост ВВП в текущем году сохранится на уровне прошлого и составит 3,6 процента.

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