Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России

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Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России

В своем последнем докладе Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 год. Согласно новым данным, он должен составить 2,5 процента.

Доклад ЕБРР был опубликован на официальном портале банка.



В сентябре прошлого года аналитики финансового учреждения прогнозировали рост российской экономики только на один процент, но теперь они изменили свою точку зрения. Они связывают такую корректировку прогноза с резким увеличением производства в оборонно-промышленном комплексе России, а также с более высоким товарооборотом нашей страны с Китаем и прочими государствами, не входящими в западный блок. Данные факторы сыграли серьезную роль в прошлогоднем резком увеличении роста экономики России. Тогда этот показатель составил 3,6 процента.

Далее специалисты банка прогнозируют некоторое снижение темпов роста российского ВВП. Они предполагают, что в 2025 году он составит 1,5 процента. По прогнозам ЕБРР, данный показатель является самым низким среди всех государств и регионов Евразии. Эксперты связывают свои неутешительные расчеты с целым рядом факторов. Среди них можно назвать усиление санкционного давления, скачок инфляции, усиление госконтроля, а также растущая зависимость российской экономики от Китая, Индии и Турции.

Свои прогнозы, касающиеся российской экономики, дают также другие отечественные и зарубежные структуры. К примеру, министерство финансов РФ предполагает, что рост ВВП в текущем году сохранится на уровне прошлого и составит 3,6 процента.
14 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 11:27
    Все эти банки, агенства, аналитические центры и институты давно дискредитировали себя, так что смотреть на их прогнозы смысла ноль.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:39
      Как только видите "британские ученые решили опубликовать..." (с) - дальше можно не читать..... laughing Так и с этими Европейскими системами оценки.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        -1
        Сегодня, 11:48
        Как только видите "британские ученые решили опубликовать..."

        Свои прогнозы, касающиеся российской экономики, дают также другие отечественные и зарубежные структуры. К примеру, министерство финансов РФ предполагает
    2. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:40
      Все эти банки, агенства, аналитические центры и институты давно дискредитировали себя
      То. что они дискредитировали себя подгоняя информацию (цифры) под необходимую политическую конъюнктуру на сегодняшний день давно понятно. Странно, что уже не в первый раз дают прогноз роста российской экономики при том, что западные политики в захлеб рассказывают о ее крахе.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:50
        rotmistr60 hi, кто знает чего на уме у этих(цензура). Меньше надо на этих говорунов внимание обращать, тем более что благодаря их санкциям и массовому исходу импортных компаний все эти инвестиционные рейтинги особой погоды и не сделают.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 11:55
        при том, что западные политики в захлеб рассказывают о ее крахе.
        А какой смысл западным политикам говорить о росте? Им за это кремль премии не выпишет, ордена не вручит. У них там своя коньюктура и свои заказчики.
    3. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:46
      так что смотреть на их прогнозы смысла ноль.
      А вот это смотря кому и как. Отчеты на основе прогнозов удобная штука. Сперва отчитываемся какой у нас по прогнозам большой рост. Получаем премии, ордена, другие ништяки. А когда в следующий раз придется отчитываться, по тихому делаем реальный перерасчет, и оказывается что прогнозы были мягко сказать слишком оптимистичными. Но ордена уже получены, премии потрачены, не отвлекать же уважаемых людей кто все это раздавал такими мелочами? По этому берем уже нынешнии отнюдь не радужные цифры, и делаем новый прогноз, что уж в этом то году уж точно все будет замечательно! Опять ордена, премии ништяки... И так каждый раз. А вы говорите смысла ноль. Кое кому очень даже приличный смысл из ничего.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:55
        Electrical hi, кому надо получать все ништяки и плюшки и прочие вкусняшки и безтимпортных прогнозов от их агенств, и "нужный" отчет и план состряпуют прям на коленке. Для этого не надо иметь ум и хитрость, нужно иметь ХОРОШУЮ "прикрышку".
        1. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 12:03
          безтимпортных прогнозов от их агенств, и "нужный" отчет и план состряпуют прям на коленке.
          а речь в новости вовсе не о импортных прогнозах, а как раз наоборот.
          дают также другие отечественные и зарубежные структуры. К примеру, министерство финансов РФ предполагает
          А всю эта мишуру про ЕБРР нужно воспринимать как : "смотрите, это не мы тут приписками занимаемся, вон на западе кто-то тоже что-то похожее насчитал.".
          При чем как обычно, никто источник того что ЕБРР насчитал именно это, проверять конечно же не будет.
  2. Есаул Звание
    Есаул
    +1
    Сегодня, 11:41
    ЕБРР пусть с рецессией в европе разбирается, а в Россию свой пятачок не суёт, а то прищемят.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:42
    Делая положительные отчёты ЕБРР о российской экономике ,банк имеет тайный умысел.Повышает капитализацию своих активов в России для последующего торга в обменных операциях.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 11:47
    Сказочников более, чем много... вот только кто из них что то похожее на быль, глагол т, а кто в своих фантазиях витает, поди пойми.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 12:07
      поди пойми.
      Ищите тех кому это выгодно.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:01
    Я бы законно радовался такой новости,если бы ЕБРР не был частью западного мира . Он такой же на сквозь фальшивый ,как все их агенства и рейтинги .