Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России
В своем последнем докладе Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 год. Согласно новым данным, он должен составить 2,5 процента.
Доклад ЕБРР был опубликован на официальном портале банка.
В сентябре прошлого года аналитики финансового учреждения прогнозировали рост российской экономики только на один процент, но теперь они изменили свою точку зрения. Они связывают такую корректировку прогноза с резким увеличением производства в оборонно-промышленном комплексе России, а также с более высоким товарооборотом нашей страны с Китаем и прочими государствами, не входящими в западный блок. Данные факторы сыграли серьезную роль в прошлогоднем резком увеличении роста экономики России. Тогда этот показатель составил 3,6 процента.
Далее специалисты банка прогнозируют некоторое снижение темпов роста российского ВВП. Они предполагают, что в 2025 году он составит 1,5 процента. По прогнозам ЕБРР, данный показатель является самым низким среди всех государств и регионов Евразии. Эксперты связывают свои неутешительные расчеты с целым рядом факторов. Среди них можно назвать усиление санкционного давления, скачок инфляции, усиление госконтроля, а также растущая зависимость российской экономики от Китая, Индии и Турции.
Свои прогнозы, касающиеся российской экономики, дают также другие отечественные и зарубежные структуры. К примеру, министерство финансов РФ предполагает, что рост ВВП в текущем году сохранится на уровне прошлого и составит 3,6 процента.
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