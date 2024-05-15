Российские бойцы предотвратили подрыв дамбы в ходе наступления в Харьковской области
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Отступающие украинские войска пытались подорвать дамбу на севере Харьковской области, чтобы остановить продвижение штурмовых групп. Подрыву помешали бойцы группировки «Север», выбившие ВСУ с позиций. Об этом рассказал один из бойцов штурмового отряда с позывным Вин.
Украинские военные заминировали дамбу, подрыв которой мог вызвать разлив воды в районе населенного пункта Пыльная, а также преградить дальнейшее наступление ВС России. Однако напуганные темпом наступления ВС России украинские военные бежали, не успев устроить подрыв. Прибывшие на место инженерные подразделения провели разминирование.
Зашли успешно, рассредоточились, (...) противник оставил заряды на дамбе (...) наши саперы успешно предотвратили затопление этого поселка (...) Если бы ее подорвали, не смогли бы зайти сюда
О какой именно дамбе идет речь, боец не пояснил, но с большой вероятностью речь идет о дамбе Травянского водохранилища, поскольку оно единственное на данном направлении. Хотя могут быть и другие варианты. Кстати, подрыв этой дамбы рассматривался командованием ВСУ как один из способов остановки наступления ВС России на Харьков. В случае подрыва вода затопит территорию до северной окраины Харькова.
Как сообщали несколько дней назад российские ресурсы, минирование дамбы началось сразу же после того, как ВСУ заставили российские войска отступить от Харькова в 2022 году.
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