Российские бойцы предотвратили подрыв дамбы в ходе наступления в Харьковской области

12
Российские бойцы предотвратили подрыв дамбы в ходе наступления в Харьковской области

Отступающие украинские войска пытались подорвать дамбу на севере Харьковской области, чтобы остановить продвижение штурмовых групп. Подрыву помешали бойцы группировки «Север», выбившие ВСУ с позиций. Об этом рассказал один из бойцов штурмового отряда с позывным Вин.

Украинские военные заминировали дамбу, подрыв которой мог вызвать разлив воды в районе населенного пункта Пыльная, а также преградить дальнейшее наступление ВС России. Однако напуганные темпом наступления ВС России украинские военные бежали, не успев устроить подрыв. Прибывшие на место инженерные подразделения провели разминирование.



Зашли успешно, рассредоточились, (...) противник оставил заряды на дамбе (...) наши саперы успешно предотвратили затопление этого поселка (...) Если бы ее подорвали, не смогли бы зайти сюда

— приводит РИА Новости слова бойца.

О какой именно дамбе идет речь, боец не пояснил, но с большой вероятностью речь идет о дамбе Травянского водохранилища, поскольку оно единственное на данном направлении. Хотя могут быть и другие варианты. Кстати, подрыв этой дамбы рассматривался командованием ВСУ как один из способов остановки наступления ВС России на Харьков. В случае подрыва вода затопит территорию до северной окраины Харькова.

Как сообщали несколько дней назад российские ресурсы, минирование дамбы началось сразу же после того, как ВСУ заставили российские войска отступить от Харькова в 2022 году.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 11:52
    Хахло понимает что это не их земля, вот и разрушают всё до чего могут дотянуться.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 12:00
      Telegram-канал Win/Win сообщает, что Волчанск на 100% под контролем ВС РФ.

      «В городе более 3000 трупов ВСУ. Сам город разрушен. Отныне Харьков под прицелом ствольной артиллерии. В ближайшее время будет полностью зачищен хутор Липцы, оттуда будет вестись полный огневой контроль за дорогами снабжения Харькова. РСЗО и ствольная артиллерия возьмут город на карандаш и плавно превратят его в Бахмут. Блинкен может заказывать рок-н-ролл о стойкости Харькова, а офис Зеленского, чтобы времени не терять, — сразу и про Сумы. Тактические успехи ВС РФ на севере открывают ключи к Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в публикации.

      Канал отмечает, что в российском плену оказалось большое число украинских военных по линии военной разведки.

      «Что касается судьбы попавших в плен доблестных защитников харьковского кольца. Ребята из украинской военной разведки, организаторы опасных диверсий в России, в количестве 38 штук взяты в плен (большинство добровольно). И начали очень активно и информативно сотрудничать с ДВКР», — отмечается в сообщении.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 12:15
        Цитата: OrangeBigg
        elegram-канал Win/Win сообщает, что Волчанск на 100% под контролем ВС РФ.

        за то как красиво об этом глаголят шумерские СМИ
        В Генштабе ВСУ подчеркивают, что подразделения ВСУ совершили маневр у этих двух населенных пунктов "в результате огневого воздействия и штурмов противника" для сохранения жизни военнослужащих.

        драп теперь называется "совершили маневр"
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 12:26
        Цитата: OrangeBigg
        В городе более 3000 трупов ВСУ.

        Целая бригада что ли? Чой то сомнительно...
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Ирек
      Хахло понимает что это не их земля, вот и разрушают всё до чего могут дотянуться.

      Ну зачем писать такую чушь? Наши в 41 тоже подрывали все, что могло помешать продвижению противника. Война, она и есть война.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 11:53
    В бою все бывает... быстрый натиск, зачастую, несёт убедительную победу над противником.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:06
      Да натиск группировки "Север" ВС РФ был просто стремительным и самое главное , что на Волчанске и Липцах он не остановится -ибо это "прелюдия" к Русским Тишкам и Белой Колодези ( узловая станция). good
  3. dauria Звание
    dauria
    +2
    Сегодня, 12:07
    подрыв которой мог вызвать разлив воды в районе населенного пункта Пыльная


    Ну вот рядом с Пыльной . Длина плотины где-то около 100 м. Пруд длиной с полкилометра.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 12:19
      Есть там два пруда . Один восточнее , второй южней Пыльного . По масштабу карты плотины около 100 м длины . Наверное , южный . Восточный прямо по госгранице проходит.
      1. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 12:21
        Это точно не наТравянском вдхр., его дамба в Липцах.
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 12:29
          Да ... Наше ТВ выше всяких похвал . Это пруд с карасями и земляной плотинкой рядом с дачным посёлком на самой госгранице . А преподнесли чуть ли не ДнепроГЭС.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 12:20
      Цитата: dauria
      Ну вот рядом с Пыльной .

      Эта плотина на территории России, вряд ли ее дали минировать, скорее та которая в левом нижнем углу, если ее подорвать дорогу в глубину Украины смоет.
  4. Комментарий был удален.