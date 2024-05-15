Минобороны РФ: В небе над Татарстаном сбит вражеский беспилотник

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Минобороны РФ: В небе над Татарстаном сбит вражеский беспилотник

Украинская сторона продолжает свои бесконечные попытки атак объектов на российской территории далеко от линии фронта, очевидно, что таким образом ВСУ хоть как-то пытаются компенсировать свои провалы на передовой.

Наиболее часто под вражеский удар попадают близкие к украинской границе российские регионы – Белгородская, Курская, Брянская области. Однако изредка украинские дроны долетают и до более отдаленных регионов страны, что, конечно, не может не беспокоить.



Как сообщает Минобороны России, сегодня утром в восьмом часу украинский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО над территорией Республики Татарстан. Телеграм-канал Readovka уточняет, что инцидент произошел близ села Верхний Услон на западе региона.

Стоит добавить, что ранее сообщалось, что в целях безопасности были закрыты аэропорты в столице Татарстана Казани, а также в городе Нижнекамске.

Минобороны РФ сегодня сообщало и об нейтрализации семнадцати вражеских беспилотников над территорией Брянской, Белгородской и Курской областей.

Примерно месяц назад в небе над Татарстаном также был сбит украинский дрон. В начале апреля этот российский регион впервые был атакован вражескими БПЛА. Тогда пострадало 14 человек.
5 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 12:02
    В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории РФ.

    «Дежурными средствами ПВО 10 оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова, две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“ и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области», — пишет телеграм-канал Минобороны РФ.
  2. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 12:11
    Ощущение, что часть таких дронов запускается не с территории 404-той, а с нашей. Не выявленными ДРГ.
    1. PROVINCIAL Звание
      PROVINCIAL
      0
      Сегодня, 12:23
      Вряд ли. Скорее всего неприкрытые маршруты. Изучаются системы ПВО и ПРО. Не без помощи заклятых "партнеров".
    2. 2112vda Звание
      2112vda
      0
      Сегодня, 12:33
      Ну, да! Строят взлётные полосы, подгоняют машины управления беспилотниками. Народ, когда уже до вас дойдёт что в (на) Украине уровень подготовки авиационных инженеров всегда был высоким. Да не проблема довести дальность полёта беспилотника самолётного типа с поршневым ДВС до 3-х ...4-х тысяч километров. С моторами у нас "полный провал", про это два дня назад говорил Белоусов А.Р. У украинцев с этим проблем нет и не было никогда. Они могут получить хоть 2-х тактные, хоть 4-х тактные движки у немцев какой нужно им мощности, да и "Мотор сич" подобными делами занимался. А уж карту радиолокационного поля России им предоставят те же США притом в режиме реального времени. Не ищите "чёрной кошки в тёмной комнате, если её там нет". Думаете запуск крупного беспилотника на большую дальность по маршруту всё так просто? Не будьте наивными.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:28
    Минобороны РФ: В небе над Татарстаном сбит вражеский беспилотник
    . Самолёты дроны летят и на 1000 км, увы, доступно им многое и без качественного контроля воздушного пространства, отловить, сбить, все опасные объекты будет сложно...