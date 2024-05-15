Минобороны РФ: В небе над Татарстаном сбит вражеский беспилотник
Украинская сторона продолжает свои бесконечные попытки атак объектов на российской территории далеко от линии фронта, очевидно, что таким образом ВСУ хоть как-то пытаются компенсировать свои провалы на передовой.
Наиболее часто под вражеский удар попадают близкие к украинской границе российские регионы – Белгородская, Курская, Брянская области. Однако изредка украинские дроны долетают и до более отдаленных регионов страны, что, конечно, не может не беспокоить.
Как сообщает Минобороны России, сегодня утром в восьмом часу украинский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО над территорией Республики Татарстан. Телеграм-канал Readovka уточняет, что инцидент произошел близ села Верхний Услон на западе региона.
Стоит добавить, что ранее сообщалось, что в целях безопасности были закрыты аэропорты в столице Татарстана Казани, а также в городе Нижнекамске.
Минобороны РФ сегодня сообщало и об нейтрализации семнадцати вражеских беспилотников над территорией Брянской, Белгородской и Курской областей.
Примерно месяц назад в небе над Татарстаном также был сбит украинский дрон. В начале апреля этот российский регион впервые был атакован вражескими БПЛА. Тогда пострадало 14 человек.
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