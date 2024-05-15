NYT: Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить «траекторию» конфликта на Украине

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NYT: Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить «траекторию» конфликта на Украине

На Западе всерьез обеспокоены стремительным продвижение российской армии на северо-востоке Харьковской области. И хотя официально в Белом доме признают лишь «незначительные» успехи ВС РФ на новом направлении фронта, американская газета The New York Times выяснила по своим каналам, что на деле администрация Джо Байдена встревожена перспективами стратегического перелома ситуации на Украине.

Американское руководство обращает внимание, что российские военные достигли технологических успехов в противодействии поставляемому Киеву западными союзниками оружию. Теперь Россия вполне способна изменить «траекторию» конфликта на Украине в свою пользу.



После нескольких месяцев медленного продвижения России и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию, администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны

— пишет автор статьи в NYT.

В качестве примеров того, что российские военные научились эффективно противостоять натовскому оружию автор приводит работу средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которые выводят из строя украинские беспилотники и сбивают с курса высокоточные артиллерийские боеприпасы. И хотя средства РЭБ появились на поле боя не так давно, они доказали свою высокую эффективность. По данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие — плохо, а также восстанавливает утраченное вооружение.

Помимо этого, россияне все чаще сбивают дальнобойные ракеты MGM-140 ATACMS для РСЗО HIMARS, которые США начали поставлять Украине в прошлом году. Да и сами дефицитные американские реактивные ракетные системы все чаще обнаруживаются средствами разведки ВС РФ, после чего уничтожаются.

Таких пусковых установок (у ВСУ) мало, но русские стали более успешно отслеживать их перемещения, а в некоторых случаях уничтожать их, даже если они хорошо замаскированы

— констатирует американский журналист.

Дабы хоть как-то подсластить горькую пилюлю неудач ВСУ в текущей ситуации, автор статьи выражает уверенность, что когда Киев получит все оружие, которое ему предназначается в рамках последнего пакета американской помощи на 61 млрд долларов, украинская армия всенепременно возьмет реванш. По его мнению, перелом в пользу ВСУ случится примерно в середине этого лета. Хотя по поводу обещанного Зеленским нового контрнаступления опрошенные изданием американские чиновники высказываются весьма скептически.

Они (американские чиновники) не решаются делать прогнозы относительно того, где могут развернуться линии фронта даже через несколько месяцев или сможет ли г-н Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году, после того как оно провалилось прошлым летом

— пишет автор.

В качестве резюме всего контекста статьи в NYT, отражающего наиболее трезвую оценку реальных перспектив конфликта на Украине, лучше всего подойдет цитата советника по национальной безопасности при президенте США Джордже Уокере Буше-младшем Стивена Хэдли, к которому автор обратился за комментариями. Очевидно, неплохо знакомый с историей российского государства экс-советник американского президента очень точно высказался:

Россия часто плохо начинает свои войны, а заканчивает их победой.

В принципе, добавить к этому больше нечего, в какие бы рассуждения не пускались западные журналисты и чиновники.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:24
    NYT: Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить «траекторию» конфликта на Украине
    . О, теперь и до траектория добрались... и это их тоже беспокоит! wink
  2. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 12:25
    "Плохо начал, да хорошо кончил". Звучит ободряюще!
    "Хорошо начал, да плохо кончил". Звучит....очень удручающе!
  3. olhon Звание
    olhon
    0
    Сегодня, 12:26
    Стивена Хэдли в президенты!
  4. Ив762 Звание
    Ив762
    -2
    Сегодня, 12:27
    what
    Читая подобное, не могу избавиться от навязчивого образа в представлении об авторах:
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 12:29
    Россия часто плохо начинает свои войны, а заканчивает их победой.

    Ненавидят сильных, а не слабых –
    Слабых презирают и жалеют…
    Спрячьте свою ненависть хотя бы,
    Понимая, что мы вас сильнее…
    Вы всегда пытались уничтожить
    Нашу Русь - Россию всей Европой,
    Может нас вам лучше не тревожить,
    Упиваясь, молча своей злобой…
    Вспоминайте чаще, чем кончались
    Ваши «путешествия» в Россию…
    Как потом обратно вы бежали –
    Из России ноги уносили…
    Мы на вас во многом не похожи…
    Родиной гордиться нам не стыдно…
    Да, я из России, ну и что же?
    Да, я русский, ну а вам завидно!!!
  6. PROVINCIAL Звание
    PROVINCIAL
    0
    Сегодня, 12:32
    Скоро F-16 появятся на поле боя. Очередная вундервафля. Надежда и опора украинского режима. Блинкен приезжал с необъявленным визитом - Зеля, нужно больше мяса!!! И покровительственно похлопал по плечу - ты держись тут.
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 12:34
    Ну как не опечалится то. Ведь столько громких слов от уважаемых людей было, и об лаптях и об разорванном в клочья анусе и тд и тп. А вона как выходит,при таких темпах этож до выборов в ноябре ничего хорошего не светит вообще, а как деньги пилить?