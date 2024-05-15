NYT: Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить «траекторию» конфликта на Украине
На Западе всерьез обеспокоены стремительным продвижение российской армии на северо-востоке Харьковской области. И хотя официально в Белом доме признают лишь «незначительные» успехи ВС РФ на новом направлении фронта, американская газета The New York Times выяснила по своим каналам, что на деле администрация Джо Байдена встревожена перспективами стратегического перелома ситуации на Украине.
Американское руководство обращает внимание, что российские военные достигли технологических успехов в противодействии поставляемому Киеву западными союзниками оружию. Теперь Россия вполне способна изменить «траекторию» конфликта на Украине в свою пользу.
— пишет автор статьи в NYT.
В качестве примеров того, что российские военные научились эффективно противостоять натовскому оружию автор приводит работу средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которые выводят из строя украинские беспилотники и сбивают с курса высокоточные артиллерийские боеприпасы. И хотя средства РЭБ появились на поле боя не так давно, они доказали свою высокую эффективность. По данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие — плохо, а также восстанавливает утраченное вооружение.
Помимо этого, россияне все чаще сбивают дальнобойные ракеты MGM-140 ATACMS для РСЗО HIMARS, которые США начали поставлять Украине в прошлом году. Да и сами дефицитные американские реактивные ракетные системы все чаще обнаруживаются средствами разведки ВС РФ, после чего уничтожаются.
— констатирует американский журналист.
Дабы хоть как-то подсластить горькую пилюлю неудач ВСУ в текущей ситуации, автор статьи выражает уверенность, что когда Киев получит все оружие, которое ему предназначается в рамках последнего пакета американской помощи на 61 млрд долларов, украинская армия всенепременно возьмет реванш. По его мнению, перелом в пользу ВСУ случится примерно в середине этого лета. Хотя по поводу обещанного Зеленским нового контрнаступления опрошенные изданием американские чиновники высказываются весьма скептически.
— пишет автор.
В качестве резюме всего контекста статьи в NYT, отражающего наиболее трезвую оценку реальных перспектив конфликта на Украине, лучше всего подойдет цитата советника по национальной безопасности при президенте США Джордже Уокере Буше-младшем Стивена Хэдли, к которому автор обратился за комментариями. Очевидно, неплохо знакомый с историей российского государства экс-советник американского президента очень точно высказался:
В принципе, добавить к этому больше нечего, в какие бы рассуждения не пускались западные журналисты и чиновники.
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