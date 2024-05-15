NYT: Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить «траекторию» конфликта на Украине

После нескольких месяцев медленного продвижения России и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию, администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны

Таких пусковых установок (у ВСУ) мало, но русские стали более успешно отслеживать их перемещения, а в некоторых случаях уничтожать их, даже если они хорошо замаскированы

Они (американские чиновники) не решаются делать прогнозы относительно того, где могут развернуться линии фронта даже через несколько месяцев или сможет ли г-н Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году, после того как оно провалилось прошлым летом

Россия часто плохо начинает свои войны, а заканчивает их победой.