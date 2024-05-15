Немецкий отставной генерал: украинские солдаты устали, они слабы, а их моральный дух упал

4
Немецкий отставной генерал: украинские солдаты устали, они слабы, а их моральный дух упал

На Западе разного рода эксперты продолжают высказываться о незавидных перспективах Киева в противостоянии с Москвой и необходимости поиска дипломатического выхода из конфликта. Что характерно, подобные заявления в большинстве своем появляются в моменты активизации наступательных действий ВС РФ на одном из направлений.

Так, в своем недавнем интервью журналистам WELT немецкий отставной генерал Роланд Катер заявил, что украинская армия сильно истощена и не имеет достаточных резервов для продолжения боевых действий из-за дефицита личного состава.



Украинские солдаты устали, они слабы, а их моральный дух упал

- констатировал военный.

Со слов немецкого генерала, с самого начала украинского конфликта он выступал за поиск вариантов выхода из этой ситуации. При этом он подчеркнул, что это можно было делать «за кулисами», без лишней огласки в СМИ.

Стоит отметить, что представители киевского режима, несмотря на очевидные проблемы в ВСУ, сегодня придерживаются другого мнения. В частности, президент Зеленский не видит проблемы с дефицитом личного состава, а в качестве причины всех бед украинской армии называет недостаточное количество вооружения, которое поставляет Запад.

Касательно поиска дипломатического выхода из конфликта, о котором говорит Катер, здесь и вовсе всё выглядит бесперспективным. Ведь киевский режим настаивает на перемирии по формуле Зеленского, условия которой являются абсурдными и абсолютно неприемлемыми для России.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 12:20
    Украинские солдаты устали, они слабы, а их моральный дух упал

    Подобная картина была в апреле 45-го в Берлине, но только среди немцев... Вспоминай немчура чем всё это закончилось...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:25
    Немецкий отставной генерал: украинские солдаты устали, они слабы, а их моральный дух упал
    . Ничего, ничего, Блинкин им ещё чего ни будь наиграет, тогда у них воодушевления будет через край!
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:27
    Ага, только вот в сводках упорное сопротивление, ожесточенные бои, активная работа артилерии ВСУ, подтягивание резервов, и не слова про дезертирство, а так да сплошное упадничество, угу, меньше надо слушать этих экспердов).
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:32
    Западные СМИ уже устали от негативной информации от ВСУ,у них уже сквозит обречённость.Их даже не радуют удары по нашей территории- значит прилетит больше по Украинской территории.Нацики не оправдывают вложенные в них средства,придётся через какое-то время обсуждать с Россией новое мироустройство.Один вопрос у них нацики не имеют право отступать для сохранения своих жизней,не почувствовали западные ценности.