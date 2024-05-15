Немецкий отставной генерал: украинские солдаты устали, они слабы, а их моральный дух упал
На Западе разного рода эксперты продолжают высказываться о незавидных перспективах Киева в противостоянии с Москвой и необходимости поиска дипломатического выхода из конфликта. Что характерно, подобные заявления в большинстве своем появляются в моменты активизации наступательных действий ВС РФ на одном из направлений.
Так, в своем недавнем интервью журналистам WELT немецкий отставной генерал Роланд Катер заявил, что украинская армия сильно истощена и не имеет достаточных резервов для продолжения боевых действий из-за дефицита личного состава.
- констатировал военный.
Со слов немецкого генерала, с самого начала украинского конфликта он выступал за поиск вариантов выхода из этой ситуации. При этом он подчеркнул, что это можно было делать «за кулисами», без лишней огласки в СМИ.
Стоит отметить, что представители киевского режима, несмотря на очевидные проблемы в ВСУ, сегодня придерживаются другого мнения. В частности, президент Зеленский не видит проблемы с дефицитом личного состава, а в качестве причины всех бед украинской армии называет недостаточное количество вооружения, которое поставляет Запад.
Касательно поиска дипломатического выхода из конфликта, о котором говорит Катер, здесь и вовсе всё выглядит бесперспективным. Ведь киевский режим настаивает на перемирии по формуле Зеленского, условия которой являются абсурдными и абсолютно неприемлемыми для России.
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