Российские штурмовые отряды успешно продвигаются на улицах Волчанска, выбивая подразделения ВСУ с позиций, ситуация в городе «крайне сложная» из-за прорыва ВС России к центру. Об этом заявил сотрудник нацполиции Украины, находящийся в городе.Российские войска находятся в северной части Волчанска, идут городские бои, ситуация «крайне сложная». По словам представителя полиции, ВС России занимают позиции в городе, а не где-то в окрестностях, как утверждает украинский Генштаб. Вся северная часть города уже давно в полукольце, кто мог, тот перебрался в южную.Кстати, сам полицейский записывал свое сообщение из южной части города, которая отделена от северной части рекой, хотя два дня назад бодро рапортовал из района Православного храма в северной части.Ранее российские ресурсы сообщали, что штурмовые отряды группировки «Север» взяли практически всю северную часть города, кроме ее центральной части, примыкающей к реке. Затруднения с дальнейшим продвижением возникли из-за активной работы вражеских снайперов, засевших в застройке. Ранее появившаяся информация о якобы взятии нашими войсками здания администрации Волчанска оказалась преждевременной.Стоит отметить, что в Киеве стараются не пропускать информацию о реальной обстановке на Харьковском направлении в прессу, спикеры Генштаба все еще рассказывают, что российские войска якобы остановлены на подходе к Волчанску, а проникшие в него ДРГ давно выбиты и уничтожены. Впрочем, для киевской пропаганды врать не впервой, она и после освобождения Волчанска будет утверждать, что все хорошо.

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