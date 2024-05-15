Представитель полиции Украины назвал ситуацию в Волчанске «крайне сложной» из-за прорыва российских войск к центру города

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Представитель полиции Украины назвал ситуацию в Волчанске «крайне сложной» из-за прорыва российских войск к центру города

Российские штурмовые отряды успешно продвигаются на улицах Волчанска, выбивая подразделения ВСУ с позиций, ситуация в городе «крайне сложная» из-за прорыва ВС России к центру. Об этом заявил сотрудник нацполиции Украины, находящийся в городе.

Российские войска находятся в северной части Волчанска, идут городские бои, ситуация «крайне сложная». По словам представителя полиции, ВС России занимают позиции в городе, а не где-то в окрестностях, как утверждает украинский Генштаб. Вся северная часть города уже давно в полукольце, кто мог, тот перебрался в южную.



Кстати, сам полицейский записывал свое сообщение из южной части города, которая отделена от северной части рекой, хотя два дня назад бодро рапортовал из района Православного храма в северной части.

Ранее российские ресурсы сообщали, что штурмовые отряды группировки «Север» взяли практически всю северную часть города, кроме ее центральной части, примыкающей к реке. Затруднения с дальнейшим продвижением возникли из-за активной работы вражеских снайперов, засевших в застройке. Ранее появившаяся информация о якобы взятии нашими войсками здания администрации Волчанска оказалась преждевременной.

Стоит отметить, что в Киеве стараются не пропускать информацию о реальной обстановке на Харьковском направлении в прессу, спикеры Генштаба все еще рассказывают, что российские войска якобы остановлены на подходе к Волчанску, а проникшие в него ДРГ давно выбиты и уничтожены. Впрочем, для киевской пропаганды врать не впервой, она и после освобождения Волчанска будет утверждать, что все хорошо.
6 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 12:22
    [quote]Российские войска находятся в северной части Волчанска, идут городские бои, ситуация «крайне сложная». [/quote] request Говори по-русски: "Зрада зрадная!" feel
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:23
    Интересно если Киев блокирует инфу из Волчанска то почему этот (цензура) спокойно вещает?!
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:25
    Это именно тот полицейский, который снимал ролик 11 мая, но в нем говорил что сейчас 12-е. Утверждал что всё хорошо. Ролик слили в сеть уже 11 мая. Забавно было смотреть это 11го числа, на укропа из будущегоlaughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:30
      Уарабей hi, а может он яркий адепт Кличко и его знаменитой фрвзы про смотреть в будущее?! wink
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 12:30
        Ааа... ну если только так laughing
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:33
    Стоит ждать вестей с полей...
    Предпологаю, что вести будут вдохновляющие по настоящему!