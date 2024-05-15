Депутат украинского парламента обвинил главу Харьковской области в хищениях при обустройстве укреплений

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Депутат украинского парламента обвинил главу Харьковской области в хищениях при обустройстве укреплений

Депутат украинского парламента Александр Дубинский обвинил назначенного киевским режимом губернатора Харьковской области Олега Синегубова в участии в масштабных хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

В своем Telegram-канале Дубинский утверждает, что Синегубов раздавал подставным фирмам-пустышкам многомиллионные подряды на строительство укрепленных линий обороны, при этом выбранные харьковским губернатором компании ранее не участвовали в тендерах.



По мнению украинского депутата, эти действия Синегубова помогли российской армии обеспечить стремительное наступление и за первые три дня обеспечить контроль над 11 населенными пунктами в Харьковской области.

Между тем, представители назначенного киевским режимом руководства Харьковского региона начали оправдываться, что обустройству фортификационных сооружений возле границы с Белгородской областью препятствовала напряженная обстановка в приграничных районах.

Однако, совсем недавно Синегубов уверял свое руководство, что областная администрация активно участвует в обустройстве фортификационных сооружений, включая "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты и другие укрепления.

При этом выделенные на строительство линий обороны средства попросту разворовывались, а закупленные по завышенной цене и доставленные к границе бетонные "зубы дракона" не устанавливались, а так и остались лежать, сваленные в кучи на месте выгрузки.
19 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:56
    Чем больше какельские чиновники украдут на обустройстве укреплений - тем нашим ребятам будет легче их штурмовать. Воруйте и дальше, какелы. Нам на руку. wink
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:11
      Теперь бежать с наворованным в Россию, просить политического убежища и говорить, что партизан-саботажник в борьбе с киевской хунтой wassat
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:13
        Обязательно! laughing Идейный, так сказать, борец с режимом! Ещё и медаль требовать начнёт. laughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 12:57
    Вот эт новость, своровали деньги, Никогда такого не было и вот опять. С. Про коррупцию на Украине только ленивый не писал.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:20
      администрация активно участвует в обустройстве фортификационных сооружений, включая "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты и другие укрепления.

      Надо было г-на Арсения Яценюка привлечь, у него большой опыт в обустройтвах границ. Тогда Синегубову пришлось бы поделиться капустой.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:26
        frruc hi, Сенька-куля в лоб, "голубая мечта" любого чиновника Украины и бабла срубил на 3 жизни вперед, и США его не гнобят за провалы.
  3. Керенский Звание
    Керенский
    -1
    Сегодня, 12:58
    Такими вещами должны заниматься инженерные войска, т.е. военные. А он у них шмат сала из-под носа увёл!
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 13:00
    Все же мнится, что "зубы дракона" можно узреть на линии Суровикина. Ту фигню, что валяется в канавах на Харьковщине, уместней называть "зубами Зеленского".
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 13:24
      Не.
      Я сегодня где-то в СМИ прочёл другое название этому:
      "Губы дракона". bully
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:03
    Депутат украинского парламента обвинил главу Харьковской области в хищениях при обустройстве укреплений
    . Да неужели... какая неожиданность.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:05
    Такое впечатление, что плевать там уже всем на нэньку. Надо по быстрому нахапать и тикать. Вот до такой вот степени не бояться воровать, это нечто..
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 13:06
    Интересное инженерное сооружение. Они привыкли на майданах, кучи дерьма укладывать..
  8. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:10
    Скажите, пожалуйста, зачем пересказывать подробности склоки? Это что-то меняет? Или нас тут считают мировыми судьями и присяжными поверенными? Или кто-то считает, что так воспитывается гордость за Россию?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:12
    Сравните, российская противотанковая пирамида ,Бетонн В40,цена 5000руб.А то что у украинцев это брак по европейским ценам.
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:22
    Депутат украинского парламента Александр Дубинский обвинил назначенного киевским режимом губернатора Харьковской области Олега Синегубова в участии в масштабных хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе.
    Не могу подобрать нужные слова, чтобы выразить насколько мне это безразлично! (с)
  11. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 13:23
    Что тут такого невиданного написано ? Ведь купил Сеня Яйценюх себе с 10 домиков в США ,ведь купил бывший командующий ВСУ Гелитей замок в Англии и ничего ,Зелибоба купил поместье у короля Англии .И новому губеру Синегубову домик в Англии нужен ,Круговорот денег :
    1 деньги из США - линия Зелибобы
    2 Линия Зелибобы - домик в Англии или США
  12. conil Звание
    conil
    0
    Сегодня, 13:28
    А вот и разгадка отсутствия нормальных капитальных укреплений у украинцев. Так, деньги банально пилили через фирмы однодневки, которые регистрировали на всяких бичей и бомжей. Так около 20 миллионов гривен вывели через ИП успешного бизнесмена, который до этого был судим за кражу бутылки виски из супермаркета. Уверен, точно такая же ситуация у украинцев и на других направлениях. украинцев спасало только запредельное воровство тувинского дегенерата и его заместителей. Получился своего рода уравнитель и компенсатор. Потому и.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 14:15
      а копни поглубже этих "бичей и бомжей" сейчас - половина или на фронте или уже с фронта вернулась в ящике.
      концы в землю, как говорится.

      ПС: классические наши "лихие 90-ые", когда также пол страны уворовалось куда-то.
  13. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 14:58
    Чего до копались, нормально "зубы" стоят, хрен кто проедет,а окопы за маскированны, с воздуха арык, а на деле нежданчик laughing