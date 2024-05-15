Депутат украинского парламента Александр Дубинский обвинил назначенного киевским режимом губернатора Харьковской области Олега Синегубова в участии в масштабных хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе.В своем Telegram-канале Дубинский утверждает, что Синегубов раздавал подставным фирмам-пустышкам многомиллионные подряды на строительство укрепленных линий обороны, при этом выбранные харьковским губернатором компании ранее не участвовали в тендерах.По мнению украинского депутата, эти действия Синегубова помогли российской армии обеспечить стремительное наступление и за первые три дня обеспечить контроль над 11 населенными пунктами в Харьковской области.Между тем, представители назначенного киевским режимом руководства Харьковского региона начали оправдываться, что обустройству фортификационных сооружений возле границы с Белгородской областью препятствовала напряженная обстановка в приграничных районах.Однако, совсем недавно Синегубов уверял свое руководство, что областная администрация активно участвует в обустройстве фортификационных сооружений, включая "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты и другие укрепления.При этом выделенные на строительство линий обороны средства попросту разворовывались, а закупленные по завышенной цене и доставленные к границе бетонные "зубы дракона" не устанавливались, а так и остались лежать, сваленные в кучи на месте выгрузки.

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