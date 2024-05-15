На Украине новый закон о мобилизации обязывает предприятия самим вручать повестки сотрудникам

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На Украине новый закон о мобилизации обязывает предприятия самим вручать повестки сотрудникам

У украинского бизнеса появились новые обязанности перед военкоматами. Теперь на Украине новый закон о мобилизации обязывает руководство предприятий самим вручать повестки сотрудникам.

Об этом сообщается в украинской прессе.



Согласно новому положению, на бизнес Украины теперь возложена обязанность не только аккуратно вести воинский учет, но также выдавать военнообязанным сотрудникам повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы). Эти действия подпадают под новое для украинского законодательства понятие «оповещение».

Также руководство предприятий и организаций теперь обязано контролировать их явку. Это означает, что оно обязано провести в отношении мобилизованных комплекс «информационных и организационно-технических мероприятий».

Что касается воинского учета, то предприятия каждый год подают в ТЦК списки военнообязанных сотрудников. А информация об их приеме на работу или увольнении должна поступать военкомат в течение недели.

И если предприниматель будет уличен в нарушении новых правил, ему придется заплатить штраф в размере до 60 тысяч гривен (до 140 тыс. руб.).

Новый закон о мобилизации вступает в силу на Украине с 18 мая. В прошлом месяце его одобрил украинский президент Владимир Зеленский.

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. Параллельно с ним была введена и всеобщая мобилизация. Эти два режима носят временный характер, но регулярно продлеваются.
27 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:42
    На Украине новый закон о мобилизации обязывает предприятия самим вручать повестки сотрудникам
    . В общем то процесс могилизации идёт полным ходом и принимает различные формы!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 13:13
      Это все не продумано. Не по украински. Надо чтобы сосед вручал- соседу. Брат- брату вручал повестки. Село- вручало- другому селу. Друг- другу чтобы вручали. И таким же образом- друг на друга стучали о наличии лиц,подлежащих призыву. Вот тогда,дело пойдет,лучше,веселей,акктивней.)))
    2. PROVINCIAL Звание
      PROVINCIAL
      0
      Сегодня, 13:16
      Копипастят в плане учета и оповещения. Мы этим два года назад начали заниматься. Помню....
      1. evgen1221 Звание
        evgen1221
        -2
        Сегодня, 13:33
        Мы это в прибалтике видимо. В Рф ничего подобного небыло. Пруфы билли,прифы!
        1. БИАБИА Звание
          БИАБИА
          +1
          Сегодня, 14:13
          Как это не было? У меня на заводе кадровичку вызвали в администрацию города со списком сотрудников. Потом пришли из военкомата, раздали повестки. Кого не было на месте, оставили повестки и она их раздавала сотрудникам под подпись. Хоть обминусуйтесь абсолютный факт.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:45
    Доходи уже до бреда . Введено военное положение ,введена всеобщая мобилизация ,но принимаются отдельно Указы о вручении повесток. Как вручить ,кто должен вручать ? Полный бред
    1. dauria Звание
      dauria
      -2
      Сегодня, 13:13
      В принципе никаких повесток и быть не должно при объявлении мобилизации . Обязан сам явиться по мобпредписанию к месту сбора . Не пришёл без уважительной причины - дезертир с вытекающими . "Не знал, не слышал" не проканает для трибунала . По крайней мере в РФ так . На бумаге , конечно .
  3. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:46
    пусть заставят интернет раздавать повестки. по телефону то же можно. можно ещё по почте голубиной.
  4. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +1
    Сегодня, 12:46
    А если неофициально работает, тогда не обязаны предоставлять? В любом случае скоро ТЦК будут не по улицам, а по предприятиям ходить и вручать повестки, итог народ будет увольняться и сидеть по погребам и подвалам, что ещё хуже скажется на экономике, работать будут только женщины.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:55
      Лт. Запаса ВВС hi, уже и по предприятиям ходят и "засады" на подступах к проходным устраивают вообщем их ТЦК креативят в полный рост.
  5. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +1
    Сегодня, 12:47
    Государство расписалось в своей беспомощности, в неспособности организовать мобилизацию.
  6. solar Звание
    solar
    +5
    Сегодня, 12:48
    Непонятно, что автор в этом такого особенного нашёл. Точно такие же правила по вручению повесток предприятием есть и в России.
    Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 23.03.2024) "О воинской обязанности и военной службе"
    Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу....
    Повестки направляются военным комиссариатом указанным гражданам по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания либо вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций лично.

    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/0b6fba2b4841a88fc0274d43870ea1d54a32b91d/
    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      -2
      Сегодня, 12:50
      Цитата: solar
      Непонятно, что автор в этом такого особенного нашёл. Точно такие же правила по вручению повесток предприятием есть и в России.
      Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 23.03.2024) "О воинской обязанности и военной службе"

      Вот только в России работодатель сможет найти на место мобилизованного замену, а на Украине это будет сделать очень сложно.
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 12:55
        Здесь нужно как-то определится. Одни пишут, что там безработица- это выгодно работодателям, можно зарплату снижать, если легко можно другого работника найти. Другие, как вы- что там нехватка рабочих рук, это значит, нужно зарплату поднимать, чтобы работника найти. Нужно прийти к какому-то общему знаменателю. Голосование, что ли, провести на ВО на этот счет?
        1. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          0
          Сегодня, 12:58
          Цитата: solar
          если легко можно другого работника найти. Другие, как вы- что там нехватка рабочих рук, это значит, нужно зарплату поднимать, чтобы работника найти. Нужно прийти к какому-то общему знаменателю.

          Квалифицированных сотрудников трудно найти, если их повально мобилизуют, поднимай не поднимай зарплату от этого людей не прибавится, особенно если учесть что много народу уехало в европу.
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Сегодня, 13:05
            навряд ли специально выискивают квалифицированных и именно их мобилизуют. Не слышно, чтобы предприятия именно из-за этого останавливались.
      2. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 13:10
        А самим работодателям повестки вручают? Там же тоже мужчины нужного возраста есть.
  7. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 12:49
    Ща начнутся увольнения, будут работать по договорам и на удалёнке
  8. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:52
    "Теперь на Украине новый закон о мобилизации обязывает руководство предприятий самим вручать повестки сотрудникам."

    У нас это уже давно так и есть.
    1. sifgame Звание
      sifgame
      +1
      Сегодня, 12:57
      Вот только мобилизации в России нет и людей на улице не ловят и в воронок не запихивают, а закон да, есть, пусть будет па черный день.
      1. С.З. Звание
        С.З.
        0
        Сегодня, 13:12
        Цитата: sifgame
        Вот только мобилизации в России нет и людей на улице не ловят и в воронок не запихивают, а закон да, есть, пусть будет па черный день.


        Я говорю о том, что этот закон уже применялся - во время мобилизации у нас на предприятии повестки вручал отдел кадров.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 13:28
        Цитата: sifgame
        Вот только мобилизации в России нет и людей на улице не ловят и в воронок не запихивают, а закон да, есть, пусть будет па черный день.

        Работаю ГИПом в крупной ЭСК (Энергетическая Строительная Компания) Как раз на кануне СВО наш отдел кадров, вдруг, озаботился воинским учётом сотрудников и всем кто по какой либо причине не стоял на учёте настоятельно (вплоть до выговоров) советовали встать и отчитаться. С чего бы это?
        А не далее как месяц назад у нас в отделе кадров появилась новая должность - Ведущий специалист по воинскому учёту. И приняли на неё отставного военного...
        Так что, то ли ещё будет... Мало ли в какую фазу выльется противостояние с НАТО...
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 12:54
    на бизнес Украины теперь возложена обязанность не только аккуратно вести воинский учет, но также выдавать военнообязанным сотрудникам повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы).
    ...по ходу в бизнесе там преобладает чёрные кассы и оплаты в конвертах..так что ни кто не учитывает военнообязанность...а если и есть такие...то поувольняются по собственному
  10. Selidat Звание
    Selidat
    +1
    Сегодня, 13:10
    Всё просто: устроился на работу-получи повестку.
    Оформил банковскую карту-получи повестку.
    Заказал товар с доставкой - получи повестку.
    Прописался по новому адресу - .....
    Ну вы поняли)
  11. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 13:39
    на бизнес Украины теперь возложена обязанность не только аккуратно вести воинский учет, но также выдавать военнообязанным сотрудникам повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы).
    fool Не дорабатываете! Повестки на фронт, да и снарягу могли бы за счет предприятий выдавать... feel
  12. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:22
    А что необычного..? При последней мобилизации, которая ещё не закончена к стати, в России так же происходило, военкомат вручает стопку повесток начальнику отдела персонала и вперёд, отчитаться о вручении. Ну и повручали мужикам у станков, мастерам, начальникам цехов и прочим пчёлкам.
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:08
    А кто будет убирать за свиньями в хлеве? wink