Экс-генсек НАТО: Европа стала слабой и расколотой перед угрозой со стороны России

15
Экс-генсек НАТО: Европа стала слабой и расколотой перед угрозой со стороны России

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен дал о себе знать, дав интервью порталу inews, в котором затронул тему противостояния Запада и России на фоне украинского конфликта.

Он заявил, что европейские страны оказались слишком слабы и разделены перед «российской угрозой», отметив, что Запад делает мало для победы Украины.



Страны Европы слишком медлительные, слишком слабые. Мы дали Украине то, что необходимо для выживания, но не для победы. Европа слишком разделена перед лицом России

- сказал Расмуссен.

По словам экс-генсека НАТО, стоит тревожиться приходу к власти в США Дональда Трампа, что может стать «большим вызовом» для альянса. Расмуссен также считает, что Украина должна быть приглашена в НАТО на саммите альянса, который должен состояться в июле этого года в Вашингтоне. Присоединение же Украины к блоку должно произойти не позднее 2028 года, отметил Расмуссен.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. В Киеве надеются, что на летнем саммите их все-таки пригласят в альянс. Однако ряд западных политиков заявил, что пока идут военные действия, Украину никто принимать в НАТО не собирается.

Напомним, что членами альянса в 2023 и 2024 годах стали Финляндия и Швеция.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 20:03
    Не перед Россией, а перед инстинктом самосохранения.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 22:07
      Зачем они придумывают себе врагов? Как Россия, так и Китай не называют США врагами. Мы просим их вести себя цивилизовано, а они только от этого бесятся, угрожают и устраивают войны.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:36
        Цитата: Николай Иванов_5
        Зачем они придумывают себе врагов?

        Это просто инстинкт капитализма.
        В джунглях экваториальной Южной Америки до сих пор бродят кочевые муравьи. Все на инстинктах, мозгов не надо.
  2. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +5
    Сегодня, 20:04
    И вы решили пулей в Фицо укрепить и обьеденить старушку?
    Ну так то способ известный.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 20:10
      Roman VH hi, а чего в полне бандитский метод, грохнуть не согласного дабы устрашить остальных, рабочий к сожалению до сих пор метод.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:20
      Цитата: Roman_VH
      Ну так то способ известный.

      Эксгерцагов нынче не сыщешь- и сделали, что смогли. Корявенько вышло, но нужно же объединится к конце то концов!
  3. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 20:13
    Страны Европы слишком медлительные, слишком слабые.

    И кто же в этом виноват?

    Мы дали Украине то, что необходимо для выживания, но не для победы.

    Главное претворили свои мечты в реальность, устроив хаос на бывшей территории СССР, а теперь еще плачутся, что силенок не хватило нахрапом взять Россию.

    Европа слишком разделена перед лицом России.

    НАТО противостояла сначала СССР и всему соцблоку, а потом России, лишь с одной мыслью - стать сильнее и победить ее. И к этому стремилась. А вышло, что разъединили всю Европу, забрав при этом все ее силы (военную мощь) под свое начало (как им думалось), а по факту, подчинив себя заморскому гегемону.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 20:16
    О как...
    Европа стала слабой. А кто её такой сделал? Не лучший ли "друг"? Давайте, дальше дружите - он вас совсем уничтожит, бросив в бой против России.
    Мало даёте, чтобы Украина победила? Давайте больше. Только поймите, что Украина - не щит Европы, а кочка на пути в Европу. Увидите, если дальше так пойдёт. И чем больше дадите - тем меньше самим останется, потому что мы-то эту кочку перешагнём в любом случае. Вопрос времени, а не возможности. А вот пойдём ли дальше - только от вас, а не от нас зависит. Допроситесь, дослушаетесь Хозяина-изверга, мучающего свою ручную скотинку - пойдём. Выбора не будет. Будете тихо сидеть и попытаетесь своими мозгами думать - да живите на здоровье, варитесь в своём гей-котелке. Как территория вы нам абсолютно не интересны.

    Вот что у них в головах делается? Такую кашу психиатрам разбирать, а не политикам.
    Надеюсь, мой школьный друг, широко известный в своих кругах врач-психиатр, подготовил достаточное количество учеников, чтобы всем в Европе хватило, чтобы никто без специализированной помощи не остался. Это ведь у нас в традиции юродивых жалеть. Они их на кострах жгли.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 20:31
    А что в 2028 году? По плану начало войны с Китаем, куда последних украинцев на мясо отправят?
  6. KCA Звание
    KCA
    +2
    Сегодня, 20:41
    Устав менять будут, или накласть на него? По уставу вступить в альянс не может страна имеющая территориальные споры с соседями
  7. ulembeck Звание
    ulembeck
    +2
    Сегодня, 20:48
    Европа стала слабой и расколотой перед угрозой со стороны России


  8. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 20:52
    Он заявил, что европейские страны.....

    Некоторые генералы "умнеют" в отставке, а некоторым и отставка не помогает!
  9. Деревенский я...... Звание
    Деревенский я......
    0
    Сегодня, 21:42
    "Европа слишком разделена перед лицом России" - Но это не мешает ей напрашиваться на хорошую трёпку. Ну очень выпрашивают.
  10. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Сегодня, 21:42
    Слабой и расколотой... Ну не знаю. По мне так слабой расколотой она стала ещё до 2ой мировой, что позволило Гитлеру завоевать её за считанные дни. После та же Германия фактически утратила политический суверенитет, став следовать в фарватере за "гегемоном". А дальнейший "прогресс" и прочая "толерантность" с массовой миграцией, подавлением национального (и не только, сейчас уже имеем родитель №1 и №2, и гендеров как на собаке блох) самосознания и прочими "прелестями" демократии ещё больше усилили деградацию.
  11. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 22:11
    Этот мараз тик все перепутал. Угрозу создал НАТО для России, а не наоборот. Россия, как преемница СССР, вывела в свое время свои Вооруженные силы из Европы и Прибалтики. Блок НАТО немедленно занял пустующие гарнизоны своими вооружениями. Но этого оказалось им мало. Полезли на Украину, дабы пулять своими ракетами до Урала. Они что, считают нас за недоумков?