Экс-генсек НАТО: Европа стала слабой и расколотой перед угрозой со стороны России

Страны Европы слишком медлительные, слишком слабые. Мы дали Украине то, что необходимо для выживания, но не для победы. Европа слишком разделена перед лицом России

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен дал о себе знать, дав интервью порталу inews, в котором затронул тему противостояния Запада и России на фоне украинского конфликта.Он заявил, что европейские страны оказались слишком слабы и разделены перед «российской угрозой», отметив, что Запад делает мало для победы Украины.- сказал Расмуссен.По словам экс-генсека НАТО, стоит тревожиться приходу к власти в США Дональда Трампа, что может стать «большим вызовом» для альянса. Расмуссен также считает, что Украина должна быть приглашена в НАТО на саммите альянса, который должен состояться в июле этого года в Вашингтоне. Присоединение же Украины к блоку должно произойти не позднее 2028 года, отметил Расмуссен.Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. В Киеве надеются, что на летнем саммите их все-таки пригласят в альянс. Однако ряд западных политиков заявил, что пока идут военные действия, Украину никто принимать в НАТО не собирается.Напомним, что членами альянса в 2023 и 2024 годах стали Финляндия и Швеция.