Ударная волна у различных боеприпасов: радиус гарантированного поражения
Современные бронежилеты способны обеспечить надежную защиту бойцу не только от пуль, выпущенных из стрелкового оружия определенных калибров, но и от осколков, образующихся в результате взрыва снарядов и мин.
Между тем в случае с последними наибольшую опасность для живой силы представляют не столько осколки, сколько фугасное действие, от которого бронежилет защитить не способен, независимо от его класса.
Правда, здесь стоит отметить, что радиус поражения ударной волны, которая может убить или вызвать контузию, гораздо меньше, чем у осколков. Ее дальность напрямую связана с массой и составом взрывчатого вещества в том или ином боеприпасе.
Что характерно, радиус поражения ударной волной равен кубическому корню из тротилового эквивалента мощности взрыва. Следовательно, для увеличения радиуса поражения ударной волной в два раза количество взрывчатого вещества в снаряде нужно увеличить в восемь раз.
Теперь о боеприпасах. Самым мелким из тех, которые способны убить бойца взрывной волной, является широко распространенная на постсоветском пространстве граната Ф-1, которая содержит в себе 60 граммов взрывчатки.
Такой боеприпас гарантированно убьет ударной волной в радиусе 0,63 метра. При этом фугасное действие Ф-1 не смертельно уже на расстоянии в 2,5 метра от эпицентра взрыва. В то же время контузии можно избежать на удалении в 5,5 метра.
В свою очередь, граната РГД-5 гарантированно убьет ударной волной на расстоянии 0,81 метра.
Широко применяемая в ходе СВО 82-мм минометная мина может содержать от 413 до 450 граммов взрывчатого вещества. В данном случае фугасный эффект является гарантированно смертельным для живой силы в радиусе 1,7 метра. Не убьет такая мина (речь об ударной волне) на расстоянии 7 метров, а вот контузии можно избежать, находясь от эпицентра в 12 метрах.
Касательно снаряда для 122-мм гаубиц под индексом ОФ-56, который начинен 4050 гр. гексала, его ударная волна точно убьет на расстоянии в 4,2 метра. При этом фугасное воздействие данного боеприпаса становится нелетальным на удалении в 17 метров от эпицентра взрыва, а контузии можно избежать на расстоянии от 28,5 м.
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