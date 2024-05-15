Украинский «военный» предложил обязать полицейских выполнять план по мобилизации под угрозой отправки на фронт

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Украинский «военный» предложил обязать полицейских выполнять план по мобилизации под угрозой отправки на фронт

Украинской армии катастрофически не хватает живой силы на передовой, многие подразделения насчитывают менее половины бойцов от списочного состава. Изощренные способы отлова мужчин сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (да, именно так цинично-издевательски на Украине именуются военкоматы) проблему не решают.

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже через несколько дней, 18 мая, сильно ужесточает нормы призыва. Но и украинские мужчины проявляют порою чудеса изобретательности, дабы избежать вручения повесток и последующей «могилизации». Некоторые украинские источники сообщают, что граждане, подлежащие призыву, отказываются эвакуироваться из Харьковской области, ожидая прихода российских военных, дабы не попасть в ВСУ. По непроверенным данным, кое-кто даже специально перебирается в населенные пункты этого региона, которые вскоре могут перейти под контроль ВС РФ.



Свой способ более эффективного отлова «уклонистов» предложил якобы военнослужащий ВСУ некто Василий Процишен («Обито»). Его эмоциональное заявление, записанное, видимо, в ходе общения с украинскими блогерами опубликовано в соцсетях. Причем в комментарии указано, что данный боец воевал в Мариуполе. Получается, что сам он в боях участвовал почти два года назад, но очень горит желанием отправить на фронт как можно больше своих сограждан.

В помощь «людоловам», как называют сотрудников ТЦК и СП украинцы, он предлагает привлечь полицейских. При этом сотрудникам правоохранительных органов необходимо поставить план по мобилизации. Ну а в случае его невыполнения хорошим стимулом будет отправка на фронт самих полицейских, считает Процишен, в позывном которого явно не хватает буквы «т». Изобретатель новой схемы «могилизации» сограждан уверен, что такой метод заставит правоохранителей выполнять план по отлову на 120 процентов.

Его спросили, а как мотивировать таких насильно мобилизованных людей. На это «Обито» начал весьма мутно рассуждать о том. что у всякого гражданина должны быть не только права, но и обязанности. При этом не на шутку разбушевавшийся мужчина всякий раз демонстративно показывает на камеру лежащую на перевязи руку, словно намекая, что он пока что к призыву не годен даже по нормам нового закона о мобилизации. Только вот не уточняется, если рука и травмирована, то является ли эта травма бытовой или это «ранение». Последнее сомнительно, раз упомянуто участие Процишена в боях двухлетней давности.

7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:51
    Не многие полицейские смогут увидеть завтра,а тем более утро,находясь в окопах.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:54
    Да ладно, а то они не понимают, что рано или поздно все там окажутся.
    Хотя, лучше поздно и ещё позднее, как им кажется, вот только один фиг, все там будут.
  3. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 13:59
    10 статей в день об одно и том же, давно понятно и известно что воевать большинство не хочет, идейные закончились
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 14:16
      А кто тогда на передовой воюет? Или только на передок приехали и всё....сразу бандера вселяется и стреляют в наших. Им оружие дают...кто ими пытается управлять..да заград отряды...но сгруппироваться и захватить офицера или управленца..дать сигнал нашим, что сдаются, просим прикрыть отход....саботаж устроить и диверсию и выскочить в серую зону. Пора б уже начать понимать, что у них осталось одно право-за кого умереть...их заложили на убой. И что придётся сражаться по любому, но за интересы амеров или за свой славянский РОД...и умереть предателем рода или героем Руси.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 14:51
        они не могут сдаться, им некуда идти из окопа, вперед к нашим так завалят либо свои либо наши, минные поля и т.д. а назад тоже, бегать и прятаться? вот поэтому многие сидят в норе, стреляют вверх, хотя с начала года 31 тыс дезертиров и 57 тысяч самострелов
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:06
    А мысли о капитуляции и молении о прощении у них вообще не зарождаются даже?
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 14:09
    На фото какой то сельский .д у р а ч о к