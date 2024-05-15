Украинский «военный» предложил обязать полицейских выполнять план по мобилизации под угрозой отправки на фронт

Украинской армии катастрофически не хватает живой силы на передовой, многие подразделения насчитывают менее половины бойцов от списочного состава. Изощренные способы отлова мужчин сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (да, именно так цинично-издевательски на Украине именуются военкоматы) проблему не решают.Новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже через несколько дней, 18 мая, сильно ужесточает нормы призыва. Но и украинские мужчины проявляют порою чудеса изобретательности, дабы избежать вручения повесток и последующей «могилизации». Некоторые украинские источники сообщают, что граждане, подлежащие призыву, отказываются эвакуироваться из Харьковской области, ожидая прихода российских военных, дабы не попасть в ВСУ. По непроверенным данным, кое-кто даже специально перебирается в населенные пункты этого региона, которые вскоре могут перейти под контроль ВС РФ.Свой способ более эффективного отлова «уклонистов» предложил якобы военнослужащий ВСУ некто Василий Процишен («Обито»). Его эмоциональное заявление, записанное, видимо, в ходе общения с украинскими блогерами опубликовано в соцсетях. Причем в комментарии указано, что данный боец воевал в Мариуполе. Получается, что сам он в боях участвовал почти два года назад, но очень горит желанием отправить на фронт как можно больше своих сограждан.В помощь «людоловам», как называют сотрудников ТЦК и СП украинцы, он предлагает привлечь полицейских. При этом сотрудникам правоохранительных органов необходимо поставить план по мобилизации. Ну а в случае его невыполнения хорошим стимулом будет отправка на фронт самих полицейских, считает Процишен, в позывном которого явно не хватает буквы «т». Изобретатель новой схемы «могилизации» сограждан уверен, что такой метод заставит правоохранителей выполнять план по отлову на 120 процентов.Его спросили, а как мотивировать таких насильно мобилизованных людей. На это «Обито» начал весьма мутно рассуждать о том. что у всякого гражданина должны быть не только права, но и обязанности. При этом не на шутку разбушевавшийся мужчина всякий раз демонстративно показывает на камеру лежащую на перевязи руку, словно намекая, что он пока что к призыву не годен даже по нормам нового закона о мобилизации. Только вот не уточняется, если рука и травмирована, то является ли эта травма бытовой или это «ранение». Последнее сомнительно, раз упомянуто участие Процишена в боях двухлетней давности.