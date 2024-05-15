Австралия поставит Украине катера в рамках нового пакета военной помощи
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Австралийцы решили поставить Украине катера Sentinel 830R RHIB в рамках нового пакета военной помощи. В Канберре считают, что данные плавсредства помогут украинской армии в отражении "российской агрессии". Об этом пишет украинская пресса.
Австралия передает Украине неназванное количество катеров Sentinel 830R RHIB, по сути представляющих собой большие лодки RHIB, т.е надувные с жестким корпусом. Как заявили в компании, производящей эти плавсредства, данные катера подходят как для использования на реках, так и на море у побережья. А главное их достоинство, как считают в Австралии, это возможность быстро перебросить их по суше в любой водоем размером и глубиной больше лужи.
830R может быть быстро развернут и требует минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность, когда это нужно украинским силам
- заявили в компании Sentinel Boats.
Сколько таких "катеров" получит Киев неизвестно, но они войдут в 20-миллионную часть общего пакета военной помощи на 100 млн. долларов. Сроки поставки пока не обозначены, их еще нужно произвести.
В Киеве планируют часть катеров ввести в состав флотилии на Днепре, часть отправить в Одессу и на Дунай. Катера будут использоваться в качестве десантных, а также для других нужд ВСУ и ВМС Украины.
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