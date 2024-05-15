Австралия поставит Украине катера в рамках нового пакета военной помощи

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Австралия поставит Украине катера в рамках нового пакета военной помощи

Австралийцы решили поставить Украине катера Sentinel 830R RHIB в рамках нового пакета военной помощи. В Канберре считают, что данные плавсредства помогут украинской армии в отражении "российской агрессии". Об этом пишет украинская пресса.

Австралия передает Украине неназванное количество катеров Sentinel 830R RHIB, по сути представляющих собой большие лодки RHIB, т.е надувные с жестким корпусом. Как заявили в компании, производящей эти плавсредства, данные катера подходят как для использования на реках, так и на море у побережья. А главное их достоинство, как считают в Австралии, это возможность быстро перебросить их по суше в любой водоем размером и глубиной больше лужи.



830R может быть быстро развернут и требует минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность, когда это нужно украинским силам

- заявили в компании Sentinel Boats.

Сколько таких "катеров" получит Киев неизвестно, но они войдут в 20-миллионную часть общего пакета военной помощи на 100 млн. долларов. Сроки поставки пока не обозначены, их еще нужно произвести.

В Киеве планируют часть катеров ввести в состав флотилии на Днепре, часть отправить в Одессу и на Дунай. Катера будут использоваться в качестве десантных, а также для других нужд ВСУ и ВМС Украины.
6 комментариев
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  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:32
    Ну по миллиону полтора за корыто без движка и вооружения с учетом доставки из австралии это нормальный навар, а если еще и привезти один катер а остальное по дороге потерять то вообще шоколадно.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 13:36
      Бизнес процветает! Не зря говорят - кому война, а кому мать родна...
    2. PROVINCIAL Звание
      PROVINCIAL
      0
      Сегодня, 13:39
      Чтоб я так жил. Кто еще не наварился на 404?
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:33
    Чтоб вас... там акулы с крокодилами всех скушали!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:51
    Австралия поставит Украине катера в рамках нового пакета военной помощи
    . Да им таких катеров столько надовали, они, прям, "москитные флот" могли б организовать или снабдить всех рыбаков лодка и, по сходной цене.
    Ах да, они ж спецоперации по "освобождения своих исконных территорий" проводили, под это дело лодок натырили, кто сколько смог!
    Хороший бизнес, однако....
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:57
    Катера частью заныкают для рыбалки, частью продадут. Вооружение снимут и толкнут отдельно. Стопудово!