Одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка

19
Одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка

Наступление ВС РФ на севере Харьковской области, по мнению большинства военных экспертов, оказалось самым стремительным за всё время СВО, если не считать начало российской спецоперации.

В то же время в сети появляется всё больше комментариев от украинских военных, которые жалуются на то, что на направлении удара ВС РФ практически отсутствовали фортификационные укрепления. Притом, что киевские власти неоднократно отчитывались о готовности оборонительной линии на границе с Россией.



Впрочем, происходящее не вызывает удивления, учитывая коррумпированность и «вороватость» киевского режима, что признают даже западные партнеры Украины, называя это серьезной проблемой.

В свою очередь, ярким подтверждением вышесказанного является информация, публикуемая украинскими ТГ-каналами, где говорится о том, что одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка.

Речь идет о ФОП Чаус Игорь Олегович, который по данным украинских пабликов, получил 18,8 млн грн. (почти 500 тыс. долларов по текущему курсу) за поставку деревянных крепов. При этом сообщается, что ранее он был судим за кражу 0,5 виски Jack Daniels в одном из супермаркетов.

Очевидно, что вышеупомянутый подрядчик является лишь подставным лицом, через фиктивную фирму которого украинские чиновники разворовывают средства, выделяемые на оборону.

Собственно, данная схема киевскими властями уже давно отработана. Ведь все мы помним «стену Яценюка», на которую выделялись миллионы долларов, в конечном счете покинувшие Украину вместе с бывшим премьером.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    +5
    Сегодня, 14:16
    Речь идет о ФОП Чаус Игорь Олегович, который по данным украинских пабликов, получил 18,8 млн грн.

    Этот тип отсутствует в реестре наших подрядчиков, не из нашенских будет. Об участии "руки Москвы" речи быть не может. hi
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:55
      получил 18,8 млн грн. (почти 500 тыс. долларов по текущему курсу)
      Воришке, укравшему бутылку виски, доверили такую сумму....Видимо у него очень честное лицо. what
      1. dauria Звание
        dauria
        +1
        Сегодня, 15:53
        "Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу."
  2. Комментарий был удален.
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 14:26
    0,5 виски Jack Daniels
    BrownForman вроде не разливает JackDaniels в поллитры.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 14:37
      "Всю контрабанду делают в Одессе...."(с) Классика laughing
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Болторез
      0,5 виски Jack Daniels
      BrownForman вроде не разливает JackDaniels в поллитры.
      Это у Вас там, Алекс, не разливают. На Украине, в гараже у Мыколы Онисимовича, разливают что угодно и куда угодно. lol
      Один Чаус в 0,5 "Джек Дэниэлс" разлил, второй Чаус из магазина украл - всё нормально... У нас, например, и духи французские канистрами и бочками бывают, а тут всего лишь "Джек Дэниэлс"...

      А если серьёзно - то тот, кто эту новость запустил (не здесь, а вобще), просто "Джек Дэниэлс" ни разу не покупал. Всё больше по "палёнке" да по "энергетикам", вот и не знает. Для нашей молодой журналистской поросли это нормально.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +1
        Сегодня, 15:57
        На Украине, в гараже у Мыколы Онисимовича
        Этот ваш джек данилов из маляса гонють laughing .
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 16:13
          Цитата: Болторез
          Этот ваш джек данилов из маляса гонють
          Не знаю, из чего его делают и знать не хочу. Я беру Кизлярскую продукцию, причём в двух-трёх "пристрелянных" магазинах. Сосед из нашего, местного, винограда гонит отличный продукт - установка на половину гаража, техпроцесс, иногда, годами длится. Тем и живу.
          А красивым наклейкам и громким именам в алкомаркетах как-то не доверяю... Либо дрянь какая-нибудь с красивой наклейкой, либо страшные деньги за громкое имя - а это ж не брильянт, чтобы годами носить и по наследству передавать. Налил, выпил и забыл.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 16:15
            страшные деньги за громкое имя
            25 фунтов за литр 100% оригинального JD - вполне нормально. Дома сам такой не выгонишь хоть лопни. Кстати его из кукурузы гонят.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 14:27
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка

    после "стены Яценюка" никто не удивился , по моему там все "подрядчики" состоят из мелких и крупных воришек и конечно же воров в законе , типа Резникова, Данилова, Зеленского ..да и т.д.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:36
    Одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка

    Был мелкий воришка, стал предприниматель средней руки...Уже проходили...
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:45
    Одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка

    Может он с лопатой решил на себя подряд взять? what
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:54
    "Мелких" то нашли....а крупные неуловимы...закон лОма...
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 14:54
    ну и собсна и штааа))? босяку теперь лавэшку не мутить что ли ну шагает бродяга по житухе ровно отстегивает в общее зихеров за ним нет че ему теперь в ВСУ что ли идти попилил лавэху так он и не закрысил кому надо доляну выкатил а то что вместо блиндажа куст а вместо окопа лужа так солдатики у всу все одно одноразовые новых насобирают они все одно болезные ))?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:54
    Одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка
    . И опять же-ж, какая неожиданность!?
  10. zelivee Звание
    zelivee
    +2
    Сегодня, 14:58
    Где то в Майами тихо посмеивается Сеня яйценюх со своей стеной.
  11. Lokis Звание
    Lokis
    +1
    Сегодня, 15:15
    Małych złodziejaszków wieszacie, wielkim się kłaniacie. Kapitalizm w rozkwicie.
    1. Юра 27 Звание
      Юра 27
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Lokis
      Małych złodziejaszków wieszacie, wielkim się kłaniacie. Kapitalizm w rozkwicie.

      Niestety w kapitalizmie wielkich złodziei nie wiesza się. Nawet skradzione towary nie są konfiskowane. Kapitalizm.
  12. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 16:05
    Из курса НВП со школы помню наставление по обустройству окопов.
    Но уже в нескольких видео на бруствере шумеров белые мешки. Типа мы эдесь, наносить удар нужно сюда.