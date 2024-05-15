Наступление ВС РФ на севере Харьковской области, по мнению большинства военных экспертов, оказалось самым стремительным за всё время СВО, если не считать начало российской спецоперации.В то же время в сети появляется всё больше комментариев от украинских военных, которые жалуются на то, что на направлении удара ВС РФ практически отсутствовали фортификационные укрепления. Притом, что киевские власти неоднократно отчитывались о готовности оборонительной линии на границе с Россией.Впрочем, происходящее не вызывает удивления, учитывая коррумпированность и «вороватость» киевского режима, что признают даже западные партнеры Украины, называя это серьезной проблемой.В свою очередь, ярким подтверждением вышесказанного является информация, публикуемая украинскими ТГ-каналами, где говорится о том, что одним из подрядчиков стройки «Харьковской линии обороны» оказался ранее судимый мелкий воришка.Речь идет о ФОП Чаус Игорь Олегович, который по данным украинских пабликов, получил 18,8 млн грн. (почти 500 тыс. долларов по текущему курсу) за поставку деревянных крепов. При этом сообщается, что ранее он был судим за кражу 0,5 виски Jack Daniels в одном из супермаркетов.Очевидно, что вышеупомянутый подрядчик является лишь подставным лицом, через фиктивную фирму которого украинские чиновники разворовывают средства, выделяемые на оборону.Собственно, данная схема киевскими властями уже давно отработана. Ведь все мы помним «стену Яценюка», на которую выделялись миллионы долларов, в конечном счете покинувшие Украину вместе с бывшим премьером.

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