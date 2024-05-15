Посёлок Работино Запорожской области полностью освобождён войсками группировки «Днепр» - Минобороны

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Посёлок Работино Запорожской области полностью освобождён войсками группировки «Днепр» - Минобороны

Наступательная операция российских войск в Харьковской области продолжается, штурмовые отряды группировки «Север» взламывают оборону ВСУ, освобождая территорию, Минобороны сообщает об освобождении сел Глубокое и Лукьянцы. За прошедшие сутки противник потерял на данном направлении до 125 человек личного состава, три танка, три БМП, пять автомобилей, РСЗО «Ольха», РСЗО «Vampire», две гаубицы Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».


Судя по сводке, нашим противостоят подразделения 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады ТРО. Но это не полный список, там идет переброска резервов, одних снимают, других добавляют, в общем, всё пока запутано.



Из еще хороших новостей: пока мы следили за Харьковским направлением, войска группировки «Днепр» на Запорожском освободили многострадальное Работино. Это сообщило Минобороны, а оно признает освобождение только после полной зачистки. Кроме того, сбит очередной истребитель ВС ВСУ, на этот раз МиГ-29. Подробности не сообщаются, но, скорей всего, снова на Харьковском направлении, поскольку ВСУ кидает туда всё подряд в попытках остановить наше продвижение.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Надежда ЛНР. Отражены десять контратак. «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение противнику в районах Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Белогоровка.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское. Отражено шесть контратак.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Старомайорское, Урожайное и Водяное. Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили Работино Запорожской области и нанесли поражение противнику в районах Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.

Общие потери ВСУ по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1040 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — десять бронеавтомобилей, три БМП, в том числе «Marder», 22 единицы автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы М777, три Д-30, три Д-20, две М198, две М-112, по одной FH-70, «Гиацинт-С», L-119, М102, «Мста-Б». Три САУ «Гвоздика». РСЗО «Град», радиолокационная станция «Каста» и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, 40 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
12 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 14:09
    одних снимают, других добавляют, в общем, всё пока запутано.

    Все смешалось, кони, люди.......
  2. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +3
    Сегодня, 14:21
    Многострадальный населенный пункт конечно...
    Высоцкий написал прямо как про него!!!

    Вцепились они в высоту, как в своё.
    Огонь миномётный, шквальный…
    А мы всё лезли толпой на неё,
    Как на буфет вокзальный.

    И крики «ура» застывали во рту,
    Когда мы пули глотали.
    Семь раз занимали мы ту высоту —
    Семь раз мы её оставляли.

    И снова в атаку не хочется всем,
    Земля — как горелая каша…
    В восьмой раз возьмём мы её насовсем —
    Своё возьмём, кровное, наше!
    (с)
  3. lexat7 Звание
    lexat7
    +2
    Сегодня, 14:23
    Ну теперь официально, Работино наше!
    Штурмы красавцы good
  4. Rt-12 Звание
    Rt-12
    +1
    Сегодня, 14:30
    Наконец-то! Как долго мы этого ждали.
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      -4
      Сегодня, 14:48
      А сколько таких ещё... Если все брать, хватит на несколько жизней.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 14:53
        на самом деле совсем немного, с десяток ключевых НП
        1. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          +1
          Сегодня, 14:56
          Текущих. А следом в пяти километрах завтрашние, и послезавтрашние и т.д. И всё в лоб, и с превозмоганием.
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 14:59
            никто не спорит что трудностей не будет но все валится быстрее и быстрее
            1. Прокоп_Свинин Звание
              Прокоп_Свинин
              0
              Сегодня, 15:02
              На войне трудности на переднем крае означают, что за спиной халтурят.
          2. Сибирь55 Звание
            Сибирь55
            0
            Сегодня, 15:38
            Где в лоб? Прокоп,кроме сайта ВО есть более подробные источники инфы о войне,с картами,стрелочками на картах и тд. Рекомендую поизучать,прежде чем чушь писать
      2. berlaga2005 Звание
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 15:17
        И конечно же в каждом из этих следующих населенных пунктах сидят и ждут свежие, полностью укомплектованные боевые подразделения ВСУ.
        1. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          +1
          Сегодня, 16:18
          Читал про войну двух стай шимпанзе. Так вот, мне кажется, что в стратегии они посильнее, чем гении СВО. По крайней мере, "размена ударами" на истощение они не практиковали.