Посёлок Работино Запорожской области полностью освобождён войсками группировки «Днепр» - Минобороны
Наступательная операция российских войск в Харьковской области продолжается, штурмовые отряды группировки «Север» взламывают оборону ВСУ, освобождая территорию, Минобороны сообщает об освобождении сел Глубокое и Лукьянцы. За прошедшие сутки противник потерял на данном направлении до 125 человек личного состава, три танка, три БМП, пять автомобилей, РСЗО «Ольха», РСЗО «Vampire», две гаубицы Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».
Судя по сводке, нашим противостоят подразделения 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады ТРО. Но это не полный список, там идет переброска резервов, одних снимают, других добавляют, в общем, всё пока запутано.
Из еще хороших новостей: пока мы следили за Харьковским направлением, войска группировки «Днепр» на Запорожском освободили многострадальное Работино. Это сообщило Минобороны, а оно признает освобождение только после полной зачистки. Кроме того, сбит очередной истребитель ВС ВСУ, на этот раз МиГ-29. Подробности не сообщаются, но, скорей всего, снова на Харьковском направлении, поскольку ВСУ кидает туда всё подряд в попытках остановить наше продвижение.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Надежда ЛНР. Отражены десять контратак. «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение противнику в районах Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Белогоровка.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское. Отражено шесть контратак.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Старомайорское, Урожайное и Водяное. Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили Работино Запорожской области и нанесли поражение противнику в районах Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.
Общие потери ВСУ по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1040 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — десять бронеавтомобилей, три БМП, в том числе «Marder», 22 единицы автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы М777, три Д-30, три Д-20, две М198, две М-112, по одной FH-70, «Гиацинт-С», L-119, М102, «Мста-Б». Три САУ «Гвоздика». РСЗО «Град», радиолокационная станция «Каста» и три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, 40 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Информация