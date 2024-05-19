Перезагрузка Счётной палаты РФ – пора вспомнить о забытом аудиторе

Расчётное время

Фамилия наша слишком известная

Сегодня многие хотели бы понять, почему Счётная палата – главный контрольный орган страны, так долго оставался в тени. Неужели только потому, что СВО свела на нет не столько необходимость, сколько все возможности контроля за потоками бюджетных средств.И неужели нужен был страшный финансовый скандал с первыми лицами Минобороны, чтобы вспомнить о том, что Счётная палата уже не первый год работает без утверждённого председателя? В принципе Галина Изотова вполне могла сменить не вдохновляющее и. о. на полноценное председательское кресло.Совет Федерации предлагал её кандидатуру президенту страны наравне с двумя другими. Но глава государства сделал выбор в пользу Бориса Ковальчука – сына своего старого соратника Юрия Ковальчука. Впрочем, конкретно о нём – чуть ниже.Пока же напомним, что ещё первый глава думской контрольно-счётной палаты КСП Юрий Болдарев и сменивший его уже в президентской СП РФ Хачим Кармоков до предела раздражали олигархов эпохи Ельцина. Они, не особо скрываясь, явно мешали им беспардонно «пилить российскую экономику» на начальных этапах приватизации.Аудиторов Сергея Степашина в сытые нулевые получатели бюджетных средств и вовсе боялись чуть ли не больше прокуратуры и ФСБ. Но при Татьяне Голиковой и Алексее Кудрине у сотрудников «Счётки» как-то снизилась не только активность, но и эффективность.А главное – ушёл куда-то и масштаб, и кураж. Если до них регулярно подвергался проверкам не только процесс использования средств из казны, но и само их распределение, то потом аудиторы были вынуждены фактически размениваться на мелочи или же бить по хвостам.Впрочем, всё непросто было и при Степашине. Отнюдь не случайно по результатам масштабной проверки итогов приватизации в России – как ваучерной, так и залоговых аукционов, которую провела СП РФ в тот период, когда в Кремле сменяли друг друга Владимир Путин и Дмитрий Медведев, всё обернулось чем-то вроде «пшика».С самого верха тогда прозвучало – «выводы сделаны, но пересмотра итогов приватизации не будет». Понятно, что и отвечать никому и ни за что уже не пришлось. Впрочем, где сейчас находится самый главный из российских приватизаторов, и напоминать не стоит.Но ведь многолетний глава СП РФ Сергей Степашин не раз замахивался и на святое, требуя жёсткой проверки работы не только Минфина и иных ведомств, но и Центрального банка, по-прежнему независимого, что называется, на зависть врагам. Однако ни к ЦБ РФ, ни к деятельности и особенностям финансирования силовых структур аудиторов Счётной палаты не подпустили.Не допустили, как при Степашине, так не допускают и сейчас. Чтобы убедится в том, что все эти оценки – отнюдь не домыслы авторов, достаточно познакомиться с открытыми бюллетенями СП РФ разного времени. Или же зайти на мало кому пока известный портал-агрегатор «Госрасходы».Несколько месяцев назад на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, почему Счётная палата почти год работает без председателя, Владимир Путин заверял, что как только ситуация потребует и будут подобраны соответствующие кандидатуры, вопрос будет решён.Президент, впрочем, отметил, что отсутствие председателя у Счетной палатыОднако, после выборов и инаугурации, а особенно в связи с последними событиями в Минобороны, ведомстве, тоже считавшемся «неприкасаемым», похоже, выяснилось, что мешает, и, наверное, сильно.Итак, теперь Счётную палату указом президента возглавил 46-летний Борис Ковальчук, с марта занимавший пост заместителя руководителя Контрольного управления президента. Его конкурентами на должность с подачи Совета Федерации были уже упомянутая Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы СП РФ после Алексея Кудрина, а также Анатолий Артамонов.Последний много лет был губернатором Калужской области, сумел нашпиговать её отвёрточными производствами и вывел из бесконечной депрессии, однако возраст – 72 года, сыграл отнюдь не в его пользу. Впрочем, соперничать с Ковальчуком, сыном миллиардера Юрия Ковальчука, основателя непотопляемого банка «Россия» и соратника президента, вообще вряд ли кто-то был способен.Ковальчуки – фамилия известная. Регулярно на слуху были и актриса Анна Ковальчук, и спартаковский хоккеист и даже глава Курчатовского института, но это всё даже не родственники. А вот отец нового главы СП РФ хорошо известен только немногим. И его сына тоже успели запомнить совсем немногие.Пожалуй, реально заметен сам Борис Ковальчук стал только по руководству «Интер РАО», компании, всё ещё вылезающей из ямы, в которую она была загнана реформой электроэнергетики, точнее – конкретно РАО ЕЭС России, опять же, чубайсовской.Вряд ли Борис Ковальчук, юрист по образованию, успел набраться большого аудиторского опыта в Контрольном управлении президента. Должность зама была для него, скорее, трамплином – подготовкой к переходу в Счётную палату.Более того, нельзя исключать, что некоторые сферы деятельности президентского КРУ новому руководителю СП РФ удастся как бы позаимствовать. Вполне можно ожидать и расширения полномочий аудиторов из «Счётки» при её новом руководителе.Кто-то ждёт от нового председателя СП РФ и цифровизации работы аудиторов, учитывая, что Борис Ковальчук много лет отдал сфере IT-технологий. А по части профессионализма и пресловутых компетенций у Бориса Ковальчука всё тоже неплохо – и не только в связи с его работой в Росатоме и департаменте национальных проектов правительства.Вскоре после окончания Петербургского университета он несколько лет работал юрисконсультом в телекоммуникационном концерне «Гранит». Опыт работы в ревизионной комиссии отцовского банка «Россия», согласитесь, тоже нельзя недооценивать.