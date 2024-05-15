В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году

Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию». Остановка боевых действий и переход противников к мирным переговорам возможен уже через несколько месяцев.Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в газете The New York Times (NYT).- предполагают американские журналисты.Опрошенные ими вашингтонские чиновники утверждают, что ситуация на передовой в корне изменилась после усиления активности российских войск под Харьковом. Они с большой опаской наблюдают за происходящими здесь событиями.Некоторые западные эксперты считают, что основной целью захвата ВС России территорий на Харьковском направлении заключается ослабление украинской обороны на других участках фронта. По их мнению, это может произойти, когда командование ВСУ станет перебрасывать войска для защиты Харькова.С другой стороны, ряд высокопоставленных правительственных служащих из США предполагают, что возобновление американских военных поставок киевскому режиму позволит ВСУ спасти ситуацию. Более того, они надеются, что Киев даже сумеет вернуть часть утерянных за последнее время населенных пунктов.