NYT: Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию»

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NYT: Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию»

Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию». Остановка боевых действий и переход противников к мирным переговорам возможен уже через несколько месяцев.

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в газете The New York Times (NYT).

В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году

- предполагают американские журналисты.

Опрошенные ими вашингтонские чиновники утверждают, что ситуация на передовой в корне изменилась после усиления активности российских войск под Харьковом. Они с большой опаской наблюдают за происходящими здесь событиями.


Некоторые западные эксперты считают, что основной целью захвата ВС России территорий на Харьковском направлении заключается ослабление украинской обороны на других участках фронта. По их мнению, это может произойти, когда командование ВСУ станет перебрасывать войска для защиты Харькова.

С другой стороны, ряд высокопоставленных правительственных служащих из США предполагают, что возобновление американских военных поставок киевскому режиму позволит ВСУ спасти ситуацию. Более того, они надеются, что Киев даже сумеет вернуть часть утерянных за последнее время населенных пунктов.
39 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 14:15
    Посмотрим...Как то не особо верится..
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +25
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Андрей Николаевич
      Посмотрим...Как то не особо верится..

      Да не дай бог! Это затянет конфликт на десятилетия! Решать надо сейчас и кардинально! А не оставлять детям и внукам эту подлянку...
      1. Венд Звание
        Венд
        +4
        Сегодня, 14:26
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: Андрей Николаевич
        Посмотрим...Как то не особо верится..

        Да не дай бог! Это затянет конфликт на десятилетия! Решать надо сейчас и кардинально! А не оставлять детям и внукам эту подлянку...

        Надеюсь верховный это понимает и будет добивать укронацизм до конца
      2. alystan Звание
        alystan
        +3
        Сегодня, 14:57
        Это все хотелки Запада, вспоминаемые ими особенно в критические для них моменты.
        Сейчас, когда почти по всей линии фронта идут успешные наступательные операции российских войск группировок «Север», «Восток», «Запад», «Днепр» и «Центр», нам тем более ни на какое перемирие не стоит идти. Запад сейчас сам уже на издыхании и надо его добивать вместе с Украиной.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 15:50
        Россия и Украина могут заключить долгосрочное перемирие только по Берлинскому сценарию: безоговорочная капитуляция, укрофюрер ест цианид, стреляется, сжигается, отправляется к Бандере. am good
      4. bandabas Звание
        bandabas
        0
        Сегодня, 16:20
        Вы правы. И население РФ любые "договорняки" сейчас не поймет. Два года назад уже подоговаривались. Результат- " никогда мы не будем братьями" стали действительно "небратьями". hi
  2. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 14:15
    Конечно, никакое перемирие не заменит полной капитуляции укрорейха. Но не известно, чем все закончится, если НАТО решится выставить свои войска по Днепру.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 14:18
      Тогда мира там не будет на долгие годы , или вернее мир может и будет , но очаг напряженности останется . А это американцам и надо .
      1. barclay Звание
        barclay
        -1
        Сегодня, 14:19
        Тем более, что у них опыт большой на этом поприще.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 14:19
      НАТО не решится. И как раз потому, что известно чем это закончится.
      1. barclay Звание
        barclay
        0
        Сегодня, 14:21
        НАТО не решится.
        Я в этом не уверен. Слишком дорого им обходится проект укрорейха
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +4
          Сегодня, 14:22
          Это не важно. Лучше потерять деньги, чем голову.
          1. barclay Звание
            barclay
            0
            Сегодня, 14:25
            Это для нормальных людей. Иногда такое впечатление, что с той стороны неадекваты.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 15:09
        Цитата: Уарабей
        НАТО не решится. И как раз потому, что известно чем это закончится.

        Скорее неизвесно чем может закончиться их вмешательство . Неизвесность страшней больше всего ..
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +5
    Сегодня, 14:16
    1) тогда "пошли на перемирие" потому что США прямо попёрли когда настоящая Корея почти победила..
    Против ну как бы "добровольцев" и корейцев.
    Переть прямо против ядерной державы? Ну ну.
    2) Для РФ это не вариант.
  4. Бускан Звание
    Бускан
    +4
    Сегодня, 14:16
    Для России это неприемлемо, для Украины это хороший вариант поднакопить "жирок" и потом вернуть "должок". NYT это авторитетное американское издание, не жёлтая пресса. Значит такие варианты обсуждаются кулуарно всерьёз. Соловьёв и Киселёв уже переписывают методички и начнут скоро петь "Русский и Украинец" братья навек.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 14:23
      поднакопить "жирок" и потом вернуть "должок"
      Отдавать будет некому- они расползутся по диаспорам на прогретые своими ледями места. Оттуда будут любить ридну неньку.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +4
        Сегодня, 14:32
        Цитата: Болторез
        Отдавать будет некому- они расползутся по диаспорам на прогретые своими ледями места.

        Можем получить ИГИЛ* 2.0 под совсем уж явным протекторатом ЕС\НАТО.

        *Запрещенное в РФ
  5. razved Звание
    razved
    0
    Сегодня, 14:18
    Хотелки амеровские... Или как говорят в некоторых кругах "влажные мечты"
  6. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 14:19
    . Более того, они надеются, что Киев даже сумеет вернуть

    Конечно, вернут. Харьков бы ещё вернули, но большой больно.
  7. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 14:21
    Выход на Днепр, думаю тогда быстро закончится сво...
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:25
    Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию». Остановка боевых действий и переход противников к мирным переговорам возможен уже через несколько месяцев.

    Не может Россия пойти на мирные переговоры с нацистской верхушкой, которая пойдёт на перемирие только для пополнения оружием, формированием армии и...для вступления в НАТО. Мы уже убедились в честности Беловежских соглашений и порядочности Франции и ФРГ. Хотите убедиться в порядочности GB и США?
    Будущее России в сформированном будущем Украины - области в составе России без изучения в школах украинской мовы и черноморского побережья. Именно поэтому западная часть не должна пользоваться исключением от РБУ на фоне нанесения ударов БПЛА и ракетами по российской территории.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 14:26
    Когда xoxoл начинал контрнахрюк, почему то никто на Западе не говорил ни о каком перемирии и заморозке конфликта, а как укроп покатился назад, так вдруг перемирия захотели. Интересный способ вести войну, тупо предлагая перемирие противнику, когда тот прессовать тебя начинает.
  10. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 14:26
    Не дождетесь! Никакого "перемирия". Никаких "корейских сценариев" и "демаркационных линий"! Только мир. И новая государственная граница.
  11. mark1 Звание
    mark1
    +4
    Сегодня, 14:28
    Да зачем нам это перемирие если главная задача - исключить появление НАТО на украинской территории. Тут либо официальный договор с гарантиями (хотя все равно обманут), либо занятие всей территории.
  12. бухач Звание
    бухач
    +3
    Сегодня, 14:28
    Если по корейскому сценарию тогда жди НАТО на Украине в виде соединений и частей а не только оружия и инструкторов,в Корее северяне южанам накостыляли и только вмешательство и высадка "войск ООН" помогло уцелеть Южной Корее.Плохой мир лучше хорошей войны но с бандеровцами он будет только на бумаге,поэтому слабо верится что наше руководство пойдёт на такое,хотя в истории,как и в жизни, всякое бывает.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 15:12
      А наше руководство, считает нас " братскими народами" между прочим..
  13. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 14:29
    Перемирие невозможно: только Победа и безоговорочная капитуляция Украины с судом над его главарями.
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 14:34
    Любое перемирие с фашистами, якобы для остановки кровопролития, это кровь наших детей и внуков в будущем .
  15. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 14:40
    Западные СМИ любят эту тему похоже. Не будет никакого корейского сценария, о котором так грезит американское руководство. Линии не возврата уже были пройдены. Либо Россия заканчивает СВО на своих условиях, либо заканчивают Россию на своих. request
  16. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 14:40
    NYT: Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию»

    Как всегда, лишь бы соврать что-то. lol
    О каком "корейском сценарии" речь может быть?
    В ЮК стоят пин дос ные войска.
    Весь сыр-бор организовался из-за не возможности, для России, пребывания войск альянса на русской земле, как бы она сейчас не называлась. Окраина -РУССКАЯ земля. Никаких "посторонних" войск там не должно быть, ни под каким "соусом"!
    Так что не канает "корейский сценарий" от слова совсем! request
    Только денацификация ПОЛНОСТЬЮ, с отданием под военный суд военных преступников"незалэжной", полная демилитаризация и пожизненной нейтральностью.
    Изменение нейтральности - повод открыть военный действия против сей страны.
    Вот это минимальные требования от России.
  17. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 14:47
    перемирие по «корейскому сценарию»

    Как же все же буржуям хочется продлить войну на Украине до бесконечности...
    Не получится! Разгромим бандерлогов и водрузим знамя победы России над Матерью-Родиной в Киеве!
  18. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 14:50
    Договорняк по корейскому сценарию, это ядерная бомба под Россию.
  19. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 14:56
    NYT: Россия и Украина могут пойти на долгосрочное перемирие по «корейскому сценарию»©
    Это то чего так очень хочется англосаксам. И лицо не потерять проиграв войну , и сохранить тлеющий костёр в который годами можно подбрасывать дровишки регулируя горение. Как с Кореей. И все с гешефтом... Кроме нас . Надеюсь у Путина хватит уже ума не вестить ни на какие договоры с ними. Договор может быть только один : полная и безоговорачная капитуляция Украины с вхождением её в состав РФ на правах областей . Точка ... И только так . Украина как государство должна прекратить свое существование и исчезнуть с карты мира.
  20. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    0
    Сегодня, 14:57
    Кто за перемирие по Калининградскому сценарию? По Потсдамскому еще, тоже хорошее перемирие.
  21. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 14:59
    Наша земля еще не освобождена. Какие переговоры ?
  22. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 15:27
    Это очень вероятный вариант, однако Украина на него пойдет только после того, как ВСУ будут в достаточной мере побиты. Думаю, Россию такой вариант бы вполне устроил - разумеется, при определенных гарантиях безопасности, о чем постоянно говорит Президент.

    То есть, если России будет гарантировано не усиление Украины, ее невступление в НАТО а также будут предусмотрены военные меры, которые не позволят Украине внезапно попытаться "вернуть утерянное", то цели СВО можно считать в большой мере выполненными.
  23. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 15:33
    Куй железо, пока горячо! Народ России не поймёт и не поддержит передышку для западной сатаны.
  24. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 16:20
    Не для того поставили нового МО, переводить экономику на военное время, что бы сдуться на взлете.