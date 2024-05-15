Чешское издание: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное западное оружие

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Чешское издание: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное западное оружие

Высокоточное оружие, поставляемое западными странами Украине, оказалось не помехой для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые очень эффективно с ним справляются, отмечает чешское издание Lidovky.

Издание пишет, что высокоточное западное оружие, оказавшись на Украине, практически сразу же выводится из строя средствами РЭБ, которые используют военные ВС России.



По словам представителя Минобороны США Уильяма Лапланта, которые приводит Lidovky, из-за помех со стороны российской станции РЭБ «новая версия американской ракеты не смогла поразить цель».

Таким образом «обезвреживаются» западные ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов

- подчеркивается в материале чешского издания.

Стоит отметить, что совершенствование систем радиоэлектронной борьбы в России, которое шло на протяжении всего конфликта на Украине, позволило значительно увеличить процент нейтрализованных вражеских беспилотников и ракет. С начала проведения СВО, по данным Минобороны России, было уничтожено более 24 000 украинских дронов, значительная часть из которых выведена из строя благодаря средствам РЭБ.

Очевидно, что никакие западные военные поставки не могут помочь ВСУ одержать победу над российскими войсками, а лишь ведут к затягиванию конфликта и новым жертвам и разрушениям.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:52
    Чешское издание: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное западное оружие
    . Ну да, простая истина... если кто то чего то сумел сделать, завсегда найдётся тот, кто это сможет сломать, заставить работать не та, да и вообще, это только против лома нет приёма, если нет другого лома...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:59
      А Аппаратура видимо из "чугуния", вон на фото как кунг просел на корму....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:10
        Шибко экранированная и не люминием, видать!
        С виду, кома, прям, откляченная и что там разместили, поди пойми?
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 14:55
    никакие западные военные поставки не могут помочь ВСУ одержать победу
    Возможно тут дело не только в "победе", скорее всего в зарабатывании денег, при чем на личных счетах западных чиновников.
  3. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 15:22
    Цитата: Uncle Lee
    А Аппаратура видимо из "чугуния"

    У меня помню был военный приемник Р-250 первой модификации, весом килограмм 50, так вот в нем экраны блоков были из литой и фрезерованной бронзы толщиной миллиметров 4-5!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Старый_геолог
      военный приемник Р-250 первой модификации

      Я на нем работал...Очень приличный приемник, кварцованный, хорошая чувствительность и стабильность по частоте. Вы еще передатчики ПСК и ПСД не видели - мамонты ! hi
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 15:31
    .Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное западное оружие

    Ничего удивительного: наши средства РЭБ лучшие в мире.