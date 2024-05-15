Лидер КНДР ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение КНА
Корейская Народно-Демократическая Республика относится к числу тех немногих государств, против которых в течение десятилетий действуют всяческие не только односторонние, но и международные, принятые на уровне ООН, санкции. Однако эта изоляция не мешает экономике страны не просто держаться на плаву, но и добиваться определенных успехов, особенно в части создания и производства различных, достаточно передовых вооружений.
Если об успехах Северной Кореи в невоенных отраслях известно очень мало в силу закрытости информации, то новинки ВПК все лидеры династии Ким не просто курируют лично, но и достаточно охотно их демонстрируют всему миру. Объясняется это в основном тем, что КНДР де-юре все еще находится как бы в состоянии гражданской войны с Республикой Корея и открыто противостоит США и их союзникам в регионе, прежде всего Японии.
Еще в феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. В октябре следующего года был произведен первый испытательный ядерный взрыв. В апреле 2012 года в Конституцию республики были внесены поправки о ядерном статусе страны.
Немалое значение северокорейское руководство уделяет развитию ракетных технологий. Хотя основатель Корейской Народно-Демократической Республики, Ким Ир Сен, выступал за всеобщее ядерное разоружение. Но что делать, когда маленькому государству много лет противостоят такие враги, как США, а значит и НАТО с региональными сателлитами.
Более того, в декабре 2012 года КНДР успешно запустила свой первый спутник, тем самым став десятой страной в мире, осваивающей космическое пространство. Причем спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя, созданной северокорейскими инженерами. В этом отношении КНДР опередила Южную Корею, которая считается не только экономически, но и технологически высокоразвитой страной.
Очередное достижение национального военно-промышленного комплекса как всегда лично проинспектировал председатель КНДР Ким Чен Ын. Государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщает, что глава государства вчера ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение ракетных соединений западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА). Судя по опубликованным снимкам, новые ракетные системы уже массово производятся.
Северокорейский лидер выразил большое удовлетворение результатом производства на предприятиях ВПК в первом полугодии нынешнего года. Глава КНДР также отметил, что все планы по производству вооружений в 2024 году будут непременно выполнены с учетом «подготовки армии к войне», дословно пишет ЦТАК.
После этого заявления Ким Чен Ына многие официальные лица в Сеуле, Токио и Вашингтоне явно в очередной раз сильно напряглись. Ну а что делать, не работают их санкции, достаточно посмотреть на то, что происходит в нашей стране в последние два года.
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