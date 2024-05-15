Лидер КНДР ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение КНА

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Лидер КНДР ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение КНА

Корейская Народно-Демократическая Республика относится к числу тех немногих государств, против которых в течение десятилетий действуют всяческие не только односторонние, но и международные, принятые на уровне ООН, санкции. Однако эта изоляция не мешает экономике страны не просто держаться на плаву, но и добиваться определенных успехов, особенно в части создания и производства различных, достаточно передовых вооружений.

Если об успехах Северной Кореи в невоенных отраслях известно очень мало в силу закрытости информации, то новинки ВПК все лидеры династии Ким не просто курируют лично, но и достаточно охотно их демонстрируют всему миру. Объясняется это в основном тем, что КНДР де-юре все еще находится как бы в состоянии гражданской войны с Республикой Корея и открыто противостоит США и их союзникам в регионе, прежде всего Японии.



Еще в феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. В октябре следующего года был произведен первый испытательный ядерный взрыв. В апреле 2012 года в Конституцию республики были внесены поправки о ядерном статусе страны.

Немалое значение северокорейское руководство уделяет развитию ракетных технологий. Хотя основатель Корейской Народно-Демократической Республики, Ким Ир Сен, выступал за всеобщее ядерное разоружение. Но что делать, когда маленькому государству много лет противостоят такие враги, как США, а значит и НАТО с региональными сателлитами.

Более того, в декабре 2012 года КНДР успешно запустила свой первый спутник, тем самым став десятой страной в мире, осваивающей космическое пространство. Причем спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя, созданной северокорейскими инженерами. В этом отношении КНДР опередила Южную Корею, которая считается не только экономически, но и технологически высокоразвитой страной.

Очередное достижение национального военно-промышленного комплекса как всегда лично проинспектировал председатель КНДР Ким Чен Ын. Государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщает, что глава государства вчера ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая вскоре поступит на вооружение ракетных соединений западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА). Судя по опубликованным снимкам, новые ракетные системы уже массово производятся.



Северокорейский лидер выразил большое удовлетворение результатом производства на предприятиях ВПК в первом полугодии нынешнего года. Глава КНДР также отметил, что все планы по производству вооружений в 2024 году будут непременно выполнены с учетом «подготовки армии к войне», дословно пишет ЦТАК.

После этого заявления Ким Чен Ына многие официальные лица в Сеуле, Токио и Вашингтоне явно в очередной раз сильно напряглись. Ну а что делать, не работают их санкции, достаточно посмотреть на то, что происходит в нашей стране в последние два года.

12 комментариев
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  1. mark1 Звание
    mark1
    +2
    Сегодня, 14:31
    99 пусковых ? Масштаб однако...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 14:35
    Вот с кем нужно дружить, отозвав свои подписи против КНДР.
    Если продолжим жевать сопли с Украиной. ВСУ и прочими спонсорами, в будущем сможем повторить судьбу КНДР и Ирана и всякий раз оглядываться: позовут-не позовут...
  3. бухач Звание
    бухач
    +2
    Сегодня, 14:39
    Если на фото вся техника реальна хотя бы на половину а не представлена макетами,то молодцы корейцы.Они поставили во главу угла обороноспособность страны за счёт уровня жизни и ничего,народ терпит.А у нас такое уже вряд ли возможно,поколение чупа-чупс и кока-кола с точки зрения сознательности практически ноль.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 14:45
      Да, находясь десятилетия под всевозможными санкциями, эта страна и ее народ просто творят чудеса!
      Вот кому надо аплодировать стоя!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 15:30
      поколение чупа-чупс и кока-кола с точки зрения сознательности практически ноль.
      у нас бюджеты разворовывает поколение комсомольцев, поколение колы ничего не решает
  4. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +2
    Сегодня, 14:39
    Молодцы!
    Вот что значит коммунистическая партия руководит страной!
    Снимаю шляпу!
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:56
      Вот что значит коммунистическая партия руководит страной!
      Снимаю шляпу!
      Ну надо понимать, что это не шушера вроде чубайса, гайдара и немцова, убившая всю экономику страны
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 14:40
    Цитата: mark1
    99 пусковых ? Масштаб однако...

    И все в ангарах укрыто от любопытных глаз англосаксов.Какие еще сюрпризы есть у великого Ына одному Богу известно.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:53
    Вызывает сожаление лишь только то, что не долетит она до западного побережья США
  7. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 15:01
    пора бы уже нам помогать что б проверить в бою китайский пром а то как придется китайцам стрелять а только пшик получиться
  8. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 15:45
    99 установок по 4 ракет Хвасон-11Д каждой.
    Ето только одно предприятие ВПК вьиполнило план за первое полугодие етого года - так сказано в сообщение КЦНА.
    Сама ракета аеробалистическая с дальност до 400 км.
    Есть информация что ее уже испитали на поле боя. Если ее производство развернули таким масштабом то испитания прошли успешно.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:52
    Вот кому бы предложить испытать свое вооружение ,на реальной цели .По мне так можно было даже платить за перевод в атомы ,Абрамса на пример .