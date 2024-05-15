МВД РФ объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти

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МВД РФ объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти

МВД России объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, после госперевота 2014 года активно занимавшегося возрождением бандеровской идеологии. В отношении Вятровича возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Украинский институт национальной памяти был создан в 2006 году по инициативе тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко. Основной задачей учреждения была героизация нацистских преступников, в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые были на официальном уровне признаны «героями Украины».





После очередного госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году, и прихода к власти Петра Порошенко деятельность УИНП заметно активизировалась под руководством Вятровича, который рьяно приступил к реализации так называемой "декоммунизации", подразумевающей масштабные переименования топонимов, разрушение памятников и т.д.

Именно по инициативе Вятровича в украинский парламент вносились законопроекты о запрете советской символики и празднования Дня Победы. Кроме того, Вятрович активно способствовал гонениям на каноническую православную церковь и внедрению обслуживавшей интересы Порошенко ПЦУ.

После победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году Вятрович был уволен со своей должности, однако направление деятельности УИНП осталось неизменным.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:19
    «МВД России объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти Вятровича» —

    — Ищи Вятровича в поле ...
  2. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 15:20
    А чего только бывшего? Ныне действующий тоже не далеко ушёл от "попередника".
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 15:24
      Вообщп то подобные вещи делаются втихую.Киевские конфеты,острый зонтик,ледоруб в конце то концов..
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +2
        Сегодня, 15:25
        Так это раньше. А сейчас - демократия и гласность! laughing Всё должно быть прозрачно и в рамках правового поля. Ну или хотя бы леса! laughing
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:26
    МВД РФ объявило в розыск бывшего председателя Украинского института национальной памяти
    . Болтун и враль, конечно, но уж больно его вранье ядовитым оказалось, растворило остатки взболтаных мозгов окончательно.
    Таких только дезинсекцировать, морить как опасных вредителей...
    В дуст его, самое то.
  4. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +3
    Сегодня, 15:27
    Украинский институт национальной памяти был создан в 2006 году по инициативе тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко. Основной задачей учреждения была героизация нацистских преступников, в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые были на официальном уровне признаны «героями Украины».
    А Ющенко в розыск по этой же статье не надо?
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:47
    Чего его искать? Слишком много чести. Молоточком по башке и дело с концом.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:06
    Все так странно .Ведь этот упырь разрушал все советское и возглавил гонения на русских не вчера и все было чудесно ,а что сейчас случилось ?
    Должен быть опубликован приговор суда ,в отношении Вятковича . Где приписано явится для исполнения и в случае не явки , передается дело в СВР для ликвидации . Вот как должно это звучать .Он этот приговор прочел бы даже на краю света ,гарантирую