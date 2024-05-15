Новый глава оборонного ведомства провёл первое заседание коллегии Министерства обороны

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Новый глава оборонного ведомства провёл первое заседание коллегии Министерства обороны

В военном ведомстве состоялась первая коллегия Минобороны при новом министре Андрее Белоусове, сменившем на этом посту Сергея Шойгу. Как сообщает ТГ-канал «Рыбарь», заседание продлилось всего полчаса.

Новый глава военного ведомства провел коллегию Минобороны, на которой никаких важных решений не принималось. Единственное, что заявил Белоусов, и это является главным, — никаких перестановок в МО пока не будет. Скорей всего, все вопросы будут решаться после возвращения министра обороны из Китая, куда он летит вместе с Путиным. По-видимому, Белоусова будут представлять китайским товарищам в качестве нового главы военного ведомства. Кстати, Шойгу тоже летит.



Как пишет «Рыбарь», после возвращения Белоусова из поездки будут заслушаны все руководители центральных органов военного управления и заместители министра обороны. Ввод нового министра в курс дела — это процесс не быстрый, к тому же вместе с ним в министерство придет его команда, вот тогда и услышим об отставках и т. д.

По мнению некоторых экспертов, больших перестановок в Минобороны не будет, но на несколько ключевых позиций, связанных с финансами и производством военной техники, Белоусов поставит своих людей. Предварительно могут уйти в отставку три-четыре заместителя Шойгу. Военный блок при этом останется без изменений, планированием военных операций продолжит заниматься Валерий Герасимов.

Кстати, не исключены и новые уголовные дела, но загадывать не будем, ближайший месяц всё покажет.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 14:51
    не исключены и новые уголовные дела
    Судя по всему и не одно уголовное дело. если такое творят в МО отдел кадров.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 15:03
      Цитата: marchcat
      Судя по всему и не одно уголовное дело.

      Неужели Шойгу ничего не видел и не знал ? Какие-то у нас руководители доверчивые.....
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +3
        Сегодня, 15:09
        Все видел и все знал. Более чем уверен что и принимал деятельное участие и был в доле . И скорее всего организатор . Но Путин его не сдаст системе , вывел из под удара. Так что надежда только на то что Бог накажет..
      2. Master2030 Звание
        Master2030
        +3
        Сегодня, 15:29
        А как вы думаете? Если у Шойгу дочка с мужем от МО подряд на несколько миллиардов рублей получили чёт знает за что. "Освещение СВО".
        Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +5
      Сегодня, 15:12
      Хотелось бы увидеть очень на скамье подсудимых Криворучко, Целикова и конечно же Шевцову. Без неё уж точно не обошлось ... Это как минимум
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 15:53
        Тем временем появилась информация, что в отставку подала замминистра обороны Татьяна Шевцова, которая отвечала за финансовые потоки в Минобороны. Об этом во вторник сообщили несколько телеграм-каналов.
        "Кто понимает, это сенсация. Глыба. Проверка её хозяйственной деятельности будет в общем порядке", – пишет BRIEF.
        Сообщается, что в ближайшее время компетентные органы планируют провести аудит и выяснить, как осуществлялась хозяйственная деятельность.

        Кроме того, поступают сведения о том, что заявления об отставке написали и другие заместители министра обороны – Алексей Криворучко и Руслан Цаликов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.


        В ходе проведения обыска в доме арестованного руководителя Управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова его жена и дочь пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. Силовики выяснили, что скрывал двухэтажный особняк чиновника. Тем временем в военном ведомстве намечаются новые отставки.

        При обыске загородного дома в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова были обнаружены свыше 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Сообщается, что стоимость двухэтажного особняка составляет более 200 миллионов рублей. В момент обыска у супруги генерала обострились проблемы с сердцем.

        По информации SHOT, Кузнецов также является владельцем двух квартир: в Ружейном переулке в районе Хамовники площадью 156,2 квадрата и на улице Генерала Глаголева площадью 57,1 квадрата. В собственности семьи также находятся автомобили BMW X5 и Nissan Tiida Tekna, стоимость которого составляет примерно 920 тысяч рублей.

        По информации газеты "Коммерсант", Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму более 30 млн рублей от бизнесмена Левы Мартиросяна. По словам источника издания, Мартиросян приобрел и оформил на жену военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней дом площадью более 1 тысячи квадратных метров. Взамен Кузнецов помог бизнесмену заключить госконтракты на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллиона рублей.

        Теперь чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Обнаруженные в его доме ценности планируют арестовать и использовать, чтобы погасить штраф по уголовному делу.

        Сообщалось также, что из квартиры Кузнецова в центре Москвы вывезли два чёрных ящика. По предварительной информации, в них находятся документы по делу о взяточничестве.

        Вероятно, в деле Кузнецова появятся новые подробности и фигуранты. Следователи проверяют главного кадровика Минобороны на причастность к другим эпизодам коррупции.
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 15:24
      Самое время ворам уволиться и бежать из страны)
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 15:33
      Чёто я плохо понял-он министр обороны России или министр обороны Китая на удаленке?Если китайцам он на смотринах не понравится,сменят на другого?Почему не вычленить приоритет-сперва как минимум ознакомиться с подченныными,начать активно работать,а уж после по китаям разъезжать?
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 15:54
        А что вам не ясно и не понятно??? Его, т.е. Белоусова, как новый министр обороны, берёт с собой сам Гарант. Ну, а Шойгу взяли на прицеп, чтобы не смог натворить лихих дел в отсутствии как Гаранта и нового министра обороны.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 16:05
        Цитата: Бережливый
        Чёто я плохо понял-он министр обороны России или министр обороны Китая на удаленке?Если китайцам он на смотринах не понравится,сменят на другого?

        С чего вы решили, что это "смотрины"? Наверняка будут обсуждаться вопросы "представляющие взаимный интерес" (так обычно пишут СМИ про встречи конфиденциального характера). Так что присутствие МО при таких обсуждениях необходимо. Да и поездка рассчитана всего на два дня.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:53
    Что сейчас гадать... посмотрим на результаты.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 15:10
      Цитата: rocket757
      Что сейчас гадать... посмотрим на результаты.

      Большому кораблю - большое плавание. Или талантливому человеку - больших успехов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 15:12
        Если подумать... нам бы всем вместе плыть, далеко, долго, а уж если счастливо, так это ваще супер!
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 15:17
          Цитата: rocket757
          нам бы всем вместе плыть, далеко, долго, а уж если счастливо, так это ваще супер!

          Так хотелось бы конечно, но не дают. Есть те кто против этого и гадят на каждом шагу. Как внутри страны так и внешне ибо свои интересы не совпадают нашими.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:22
            К сожалению, великому, не просто НЕ ДАЮТ, хватает и тех, кто ОТНИМАЕТ, ПРИСВАИВАЕТ то, что должно быть наше, общее, потому как именно мы, все это делаем!!!
            КапитализЬм проклятый, он именно такой и другим быть не может!
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 15:34
        Или талантливому человеку - больших успехов.


        Опять старое " Вот приедет барин , барин нас рассудит " . Напомнить , чем кончается ?
        "Наконец однажды середи дороги
        Шестернею цугом показались дроги:
        На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
        А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
        Старого отпели, новый слезы вытер,
        Сел в свою карету — и уехал в Питер."
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -1
          Сегодня, 15:36
          Цитата: dauria
          Старого отпели, новый слезы вытер,
          Сел в свою карету — и уехал в Питер.

          Можно было и проще сказать: - "Дракон умер да здравствует дракон". Новая метла метёт по новому поэтому будем посмотреть.
          1. dauria Звание
            dauria
            0
            Сегодня, 15:43
            поэтому будем посмотреть.

            Не туда смотрите . На Запад поглядите - там этот капитализм со всеми "сдержками и противовесами" уже вылизан . И чёрта с два там проканает лозунг "народ и партия едины " . Правительство против народа в виде профсоюзов - вот основа их равновесия и приличной жизни . Чуть что - законные забастовки . И попробуй залезть в карман работяге без последствий .
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 15:21
    Все тоже самое будет.
    Просто , сейчас поставят людей , и они тоже хотят кушать.
  4. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 15:29
    Новая метла по новому метет. Главное, чтоб за старый ковёр прошлый мусор не заметала.
  5. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 15:31
    Правильно, что Шойгу с собой берут - а то улетит Президент в Китай, а Шойгу тут арестуют, нехорошо может получиться.

    Это, конечно, шутка, я к тому, что, процессы идут более сложные, чем они видятся с дивана.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: С.З.
      улетит Президент в Китай, а Шойгу тут арестуют,

      А что, есть предпосылки ? feel
  6. Юрий ЕВРАЗ
    Юрий ЕВРАЗ
    +1
    Сегодня, 15:51
    Если арестовывать ,то сразу и всех.Дают время сбежать и спрятать наворованное.
  7. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 16:09
    Увидим, как он будет работать. Судя по всему придется разгребать "авгиевы конюшни". А то что, гражданский... hi По биографии- не "табуреточник" Сердюков. И это радует.
  8. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:20
    Первая «проверка» Белоусова – останется ли он «в пиджаке» или «соорудит» себе мундир генерала армии, как это сделал не служивший в армии гражданин Шойгу…