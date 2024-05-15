Новый глава оборонного ведомства провёл первое заседание коллегии Министерства обороны
В военном ведомстве состоялась первая коллегия Минобороны при новом министре Андрее Белоусове, сменившем на этом посту Сергея Шойгу. Как сообщает ТГ-канал «Рыбарь», заседание продлилось всего полчаса.
Новый глава военного ведомства провел коллегию Минобороны, на которой никаких важных решений не принималось. Единственное, что заявил Белоусов, и это является главным, — никаких перестановок в МО пока не будет. Скорей всего, все вопросы будут решаться после возвращения министра обороны из Китая, куда он летит вместе с Путиным. По-видимому, Белоусова будут представлять китайским товарищам в качестве нового главы военного ведомства. Кстати, Шойгу тоже летит.
Как пишет «Рыбарь», после возвращения Белоусова из поездки будут заслушаны все руководители центральных органов военного управления и заместители министра обороны. Ввод нового министра в курс дела — это процесс не быстрый, к тому же вместе с ним в министерство придет его команда, вот тогда и услышим об отставках и т. д.
По мнению некоторых экспертов, больших перестановок в Минобороны не будет, но на несколько ключевых позиций, связанных с финансами и производством военной техники, Белоусов поставит своих людей. Предварительно могут уйти в отставку три-четыре заместителя Шойгу. Военный блок при этом останется без изменений, планированием военных операций продолжит заниматься Валерий Герасимов.
Кстати, не исключены и новые уголовные дела, но загадывать не будем, ближайший месяц всё покажет.
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