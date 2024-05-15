Новый глава оборонного ведомства провёл первое заседание коллегии Министерства обороны

В военном ведомстве состоялась первая коллегия Минобороны при новом министре Андрее Белоусове, сменившем на этом посту Сергея Шойгу. Как сообщает ТГ-канал «Рыбарь», заседание продлилось всего полчаса.Новый глава военного ведомства провел коллегию Минобороны, на которой никаких важных решений не принималось. Единственное, что заявил Белоусов, и это является главным, — никаких перестановок в МО пока не будет. Скорей всего, все вопросы будут решаться после возвращения министра обороны из Китая, куда он летит вместе с Путиным. По-видимому, Белоусова будут представлять китайским товарищам в качестве нового главы военного ведомства. Кстати, Шойгу тоже летит.Как пишет «Рыбарь», после возвращения Белоусова из поездки будут заслушаны все руководители центральных органов военного управления и заместители министра обороны. Ввод нового министра в курс дела — это процесс не быстрый, к тому же вместе с ним в министерство придет его команда, вот тогда и услышим об отставках и т. д.По мнению некоторых экспертов, больших перестановок в Минобороны не будет, но на несколько ключевых позиций, связанных с финансами и производством военной техники, Белоусов поставит своих людей. Предварительно могут уйти в отставку три-четыре заместителя Шойгу. Военный блок при этом останется без изменений, планированием военных операций продолжит заниматься Валерий Герасимов.Кстати, не исключены и новые уголовные дела, но загадывать не будем, ближайший месяц всё покажет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»