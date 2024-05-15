Минобороны анонсировало завершение госиспытаний построенного для ТОФ ледокола «Евпатий Коловрат»
Построенный в интересах Тихоокеанского флота новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М завершает прохождение государственных испытаний, которые продлились довольно долго. На Камчатку судно прибыло в конце июля прошлого года и через некоторое время приступило к испытаниям. И вот теперь Минобороны сообщает, что ледокол войдет в состав ТОФ в «ближайшее время».
Сейчас «Евпатий Коловрат» находится на одном из морских полигонов, где проверяет аэронавигационное оборудование. Безопасность ледокола обеспечивают противодиверсионные катера проекта «Грачонок» из состава соединения охраны водного района. После возвращения в Петропавловск-Камчатский ледокол будет приведен в порядок, после чего войдет в состав флота. Хотя сроки и не называются, но ранее сообщалось, что церемония поднятия Андреевского флага пройдет в первом полугодии. Нести службу он будет в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России. В его задачи войдут: доставка грузов на отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.
«Евпатий Коловрат» был заложен на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Может нести артиллерийские зенитные установки, это предусмотрено конструкцией.
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