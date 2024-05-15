Минобороны анонсировало завершение госиспытаний построенного для ТОФ ледокола «Евпатий Коловрат»

4
Минобороны анонсировало завершение госиспытаний построенного для ТОФ ледокола «Евпатий Коловрат»

Построенный в интересах Тихоокеанского флота новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М завершает прохождение государственных испытаний, которые продлились довольно долго. На Камчатку судно прибыло в конце июля прошлого года и через некоторое время приступило к испытаниям. И вот теперь Минобороны сообщает, что ледокол войдет в состав ТОФ в «ближайшее время».

Сейчас «Евпатий Коловрат» находится на одном из морских полигонов, где проверяет аэронавигационное оборудование. Безопасность ледокола обеспечивают противодиверсионные катера проекта «Грачонок» из состава соединения охраны водного района. После возвращения в Петропавловск-Камчатский ледокол будет приведен в порядок, после чего войдет в состав флота. Хотя сроки и не называются, но ранее сообщалось, что церемония поднятия Андреевского флага пройдет в первом полугодии. Нести службу он будет в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России. В его задачи войдут: доставка грузов на отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.



«Евпатий Коловрат» был заложен на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Может нести артиллерийские зенитные установки, это предусмотрено конструкцией.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 15:21
    Семь футов воды под килем. soldier good
  2. Artemion3 Звание
    Artemion3
    -5
    Сегодня, 15:24
    А что не Евлампий Бормотун) Шучу
  3. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 15:55
    Вот интересный момент, за символ коловорот (коловрат) можно выхватить статью за пропаганду нацизма, а ледокол значит так называть можно? Вроде славянский символ, но до абсурда довели его значение из-за одного художника австрийца первой половины прошлого века.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 16:11
      Евпатий Коловрат - герой народного эпоса, как Илья Муромец и другие богатыри. Причем тут алоизыч?